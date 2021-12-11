 

Варианты запуска швейного бизнеса

Досуг Сегодня, 17:0677
Варианты запуска швейного бизнеса

Как раньше запускали дело в швейной отрасли. Садились за стол и расписывали расходы:

  1. Аренда бокса – $150/мес.

  2. Швейная машинка Brother – 10 штук по 11 760 грн.

  3. 10 столов.

  4. 2 утюга.

  5. 2 гладильные доски и так далее.

А потом брали под всё это кредит, набирали швей по объявлению, закупали ткань, резинки, кружева, нитки и приступали к работе.

В наше время ситуация немного изменилась. Можно вообще не открывать цех, не тратить деньги на аренду, не платить за свет и воду, не выплачивать зарплату и соцпакет швеям. Возникло множество цехов, которые выполняют заказы со стороны «под ключ». Это выгодно обеим сторонам – и заказчику, и исполнителю. Заказчики считают, что лучше немного повысить себестоимость, но лишиться кучи проблем. А пошивочные цеха довольны постоянным потоком мелкооптовых заказов.

И дело иметь с такими цехами очень просто: можно прийти на встречу с технологом, принести образцы ткани и готового изделия, а малое предприятие само разработает лекала, техпроцесс и всё сошьёт в оговоренные сроки. Вам останется лишь получить готовую партию и реализовать её по своим каналам.

Это очень интересный поворот. Собственное швейное дело – это огромный комплекс проблем. Нужно платить налоги за всех работниц, за отопление, закупать расходники – масло для машинок, нитки. И это не пару катушек, а коробка на 6 тысяч гривен. А если швейная машинка выйдет из строя, нужно её везти в ремонт, а швее выдавать другую, что обойдётся в 10 тысяч грн.

Но кто-то же решается открыть свой цех!

 

Здесь всё зависит от энтузиазма и склонности к риску. Сегодня, когда из-за пандемии люди перестали покупать, производства выживают за счёт демпинга. Вот недавний случай: с предпринимательницей связались из Франции и предложили ежемесячно шить партии лёгких курток по 1500 тысячи штук. И предложили цену – $1 за готовую вещь. То есть с каждой курткой швеи будут возиться 3 часа, а за это получат 27 гривен. Да даже в тёмном вьетнамском полуподвале платят больше. Под такую зарплату вы хороших швей просто не найдёте.

Но как всё-таки лучше подступиться к швейному бизнесу?

 

Если есть сильное желание начать пошив вещей самостоятельно, можно порекомендовать для начала найти 10 швей-надомниц и наладить с ними эффективное взаимодействие. Здесь, правда, есть риск, что вашу идею банально украдут и наладят собственный выпуск продукции. Но это распространяется и на фабрики, которые тоже замечены в этом нехорошем деле.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, швейный, бизнес, 7dniv, 7dnivinfo  
Варианты запуска швейного бизнеса
Варианты запуска швейного бизнеса
Ультразвуковой свисток для собаки: от лая, для дрессировки и отпугивания
Ультразвуковой свисток для собаки: от лая, для дрессировки и отпугивания
Как подобрать часы к одежде?
Как подобрать часы к одежде?
Основные преимущества электрокос над мотокосами
Основные преимущества электрокос над мотокосами
Лучшие кроссоверы из США для пригона в 2021 году
Лучшие кроссоверы из США для пригона в 2021 году
Apple iPhone: лучшие модели, которые не разочаруют
Apple iPhone: лучшие модели, которые не разочаруют
Популярные технологии покраски металла (Что такое порошковая покраска?)
Популярные технологии покраски металла (Что такое порошковая покраска?)
Суши-сеты из онлайн-ресторана: просто и доступно
Суши-сеты из онлайн-ресторана: просто и доступно
ТОП-3 производителя надежных мотоблоков
ТОП-3 производителя надежных мотоблоков
Медовый месяц в Мексике: 5 советов молодоженам
Медовый месяц в Мексике: 5 советов молодоженам
Как выбрать фидерное удилище
Как выбрать фидерное удилище
Серьги золотые с жемчугом — эксклюзив от Sova Jewels
Серьги золотые с жемчугом — эксклюзив от Sova Jewels

Новости по теме

Перспективы получения высшего образования в Европе
Перспективы получения высшего образования в Европе
11-дек-2021, 14:31
Важность услуг юриста для бизнеса
Важность услуг юриста для бизнеса
9-дек-2021, 12:35
Почему делать самокрутки – это хорошая идея
Почему делать самокрутки – это хорошая идея
2-ноя-2021, 14:59
Намечается ремонт в квартире? Обязательно посетите ForRoom, и вот почему
Намечается ремонт в квартире? Обязательно посетите ForRoom, и вот почему
28-окт-2021, 15:33
Заказать пиццу с доставкой в Житомире от Монопицца
Заказать пиццу с доставкой в Житомире от Монопицца
20-окт-2021, 14:37

Последние новости

20:40
События
Перевести Луганскую ТЭС с угля на газ решили власти из-за дефицита угля
20:37
События
Свое присутствие в Болгарии и Румынии захотели расширить в НАТО
20:36
События
В Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны. Не обошлось без ляпа от Кличко.
18:05
События
Леонардо Ди Каприо спас своих тонущих собак из ледяного озера
18:03
События
Почему СБУ заявляет об угрозе отключения от отопления целых регионов
15:24
События
Кто, как и зачем поменял руководство фракции "Голоса"
15:22
События
О готовности разместить ядерное оружие в случае угрозы со стороны НАТО заявили в Беларуси
14:53
События
Первый украинец, заразившийся сейчас "Омикроном", уже болел коронавирусом в этом году
14:24
События
Главврач Николаевской больницы сообщила о взломе кабинета и приемной
12:25
События
Старейшая жительница умерла в Китае. Ей было 135 лет
12:24
События
Чем опасен новый штамм коронавируса, который появился в Украине
12:23
События
Российский солдат зашил себе рот после ссоры с девушкой
09:55
События
Системы ПВО Patriot Украина попросила у США
09:54
События
В индийской деревне обезьяны из мести убили всех собак и щенков, сбрасывая их с крыш. Теперь они атакуют детей
09:53
События
Более 10 припаркованных авто в Киеве протаранила легковушка
09:51
События
О новом антициклоне и похолодании украинцев предупредила синоптик
09:49
События
Солдат сбежавший в Беларусь заявил, что польские пограничники убивали мигрантов и волонтеров
09:44
События
Купить соль с ионами серебра для посыпания дорог зимой на Дарнице собирались в Киеве
09:41
События
Зеленский и Бойко с разницей в менее 5% лидируют в президентском рейтинге
09:37
События
Слухи о двойниках Путина прокомментировал Песков

Новости ТОП-7

Эффективна ли вакцина Coronavac против штамма коронавируса "Омикрон" выяснили ученые3918
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 декабря 20211387
После публикации "Страны" о наркоманах в Раде появилось понятие "депутатский кокс"383
Почему скандальный Гогилашвили и глава ГУР Буданов живут вместе360
В Берлине бороться со стрессом предлагают при помощи пропитанных конопляным маслом билетов на транспорт355
Что сдвинулось по Донбассу после встречи Байдена и Путина318
"Для Зеленского все может закончиться госпитализацией". Психиатры рассказали о состоянии президента Украины316

Досуг

Варианты запуска швейного бизнеса
Варианты запуска швейного бизнеса
В наше время ситуация немного изменилась. Можно вообще не открывать цех, не тратить деньги на аренду, не платить за свет и воду, не выплачивать зарплату и соцпакет швеям. Возникло множество цехов, которые выполняют заказы со стороны «под ключ».
Сегодня, 17:0679
Ультразвуковой свисток для собаки: от лая, для дрессировки и отпугивания
Ультразвуковой свисток для собаки: от лая, для дрессировки и отпугивания
Компактный, удобный, недорогой и многофункциональный гаджет для собак - свисток с ультразвуком. Его комфортно носить в кармане, сумке или надеть на шею либо приспособить на палец, так как устройство оснащено универсальным кольцом.
Сегодня, 15:26125
Как подобрать часы к одежде?
Как подобрать часы к одежде?
Здесь необходимо приобрести модные стильные наручные часы, стоит учить предложение интернет-магазин ДЕКА. Здесь на выбор представлено большое разнообразие подобных аксессуаров.
Сегодня, 10:4695
Основные преимущества электрокос над мотокосами
Основные преимущества электрокос над мотокосами
Электрокоса - электрический аналог мотокосы который в состоянии выполнять те же функции и объемы работ. Основное отличие заключается в том, что мотокосы работают на топливе, в то время как для работы электрокосы достаточно снабдить ее источником питания.
Вчера, 15:30124
Лучшие кроссоверы из США для пригона в 2021 году
Лучшие кроссоверы из США для пригона в 2021 году
Покупка автомобилей из США – это прекрасный способ сэкономить. Этот рынок огромен, и там можно найти такие модели, которые в европейских странах не найти.
Вчера, 14:36167
Apple iPhone: лучшие модели, которые не разочаруют
Apple iPhone: лучшие модели, которые не разочаруют
Какие модели смартфонов производственной компании Apple вас не разочаруют?
16-дек-2021, 20:04198

События

Перевести Луганскую ТЭС с угля на газ решили власти из-за дефицита угля
Перевести Луганскую ТЭС с угля на газ решили власти из-за дефицита угля
Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), приняла решение о переводе Луганской ТЭС с угля на газ.
Сегодня, 20:4044
Свое присутствие в Болгарии и Румынии захотели расширить в НАТО
Свое присутствие в Болгарии и Румынии захотели расширить в НАТО
Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Тод Уолерс предложил Альянсу увеличить контингент военных в районе восточной Европы из-за наращивания Россией сил на границе с Украиной.
Сегодня, 20:3744
В Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны. Не обошлось без ляпа от Кличко.
В Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны. Не обошлось без ляпа от Кличко.
На Софийской площади в Киеве сегодня открыли главную елку страны, которая оказалась очень похоже на ту, которая была и год назад.
Сегодня, 20:3651
Леонардо Ди Каприо спас своих тонущих собак из ледяного озера
Леонардо Ди Каприо спас своих тонущих собак из ледяного озера
Инцидент произошел на съемках фильма "Не смотрите наверх", на которые актер Леонардо Ди Каприо приехал со своими собаками.
Сегодня, 18:0568
Почему СБУ заявляет об угрозе отключения от отопления целых регионов
Почему СБУ заявляет об угрозе отключения от отопления целых регионов
Метеорологи прогнозируют резкое похолодание в Украине в ближайшие дни. Уже с понедельника-вторника столбик термометра опустится днем до минус 7 градусов в Киеве, а в других регионах и того ниже. 
Сегодня, 18:0378
Кто, как и зачем поменял руководство фракции "Голоса"
Кто, как и зачем поменял руководство фракции "Голоса"
Наименьшая в Верховной Раде фракция “Голоса”, расколотая на две почти равные части, переживает новый виток борьбы за руководство.
Сегодня, 15:2489
7 Днів