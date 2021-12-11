Варианты запуска швейного бизнеса

Как раньше запускали дело в швейной отрасли. Садились за стол и расписывали расходы:

Аренда бокса – $150/мес. Швейная машинка Brother – 10 штук по 11 760 грн. 10 столов. 2 утюга. 2 гладильные доски и так далее.

А потом брали под всё это кредит, набирали швей по объявлению, закупали ткань, резинки, кружева, нитки и приступали к работе.

В наше время ситуация немного изменилась. Можно вообще не открывать цех, не тратить деньги на аренду, не платить за свет и воду, не выплачивать зарплату и соцпакет швеям. Возникло множество цехов, которые выполняют заказы со стороны «под ключ». Это выгодно обеим сторонам – и заказчику, и исполнителю. Заказчики считают, что лучше немного повысить себестоимость, но лишиться кучи проблем. А пошивочные цеха довольны постоянным потоком мелкооптовых заказов.

И дело иметь с такими цехами очень просто: можно прийти на встречу с технологом, принести образцы ткани и готового изделия, а малое предприятие само разработает лекала, техпроцесс и всё сошьёт в оговоренные сроки. Вам останется лишь получить готовую партию и реализовать её по своим каналам.

Это очень интересный поворот. Собственное швейное дело – это огромный комплекс проблем. Нужно платить налоги за всех работниц, за отопление, закупать расходники – масло для машинок, нитки. И это не пару катушек, а коробка на 6 тысяч гривен. А если швейная машинка выйдет из строя, нужно её везти в ремонт, а швее выдавать другую, что обойдётся в 10 тысяч грн.

Но кто-то же решается открыть свой цех!

Здесь всё зависит от энтузиазма и склонности к риску. Сегодня, когда из-за пандемии люди перестали покупать, производства выживают за счёт демпинга. Вот недавний случай: с предпринимательницей связались из Франции и предложили ежемесячно шить партии лёгких курток по 1500 тысячи штук. И предложили цену – $1 за готовую вещь. То есть с каждой курткой швеи будут возиться 3 часа, а за это получат 27 гривен. Да даже в тёмном вьетнамском полуподвале платят больше. Под такую зарплату вы хороших швей просто не найдёте.

Но как всё-таки лучше подступиться к швейному бизнесу?

Если есть сильное желание начать пошив вещей самостоятельно, можно порекомендовать для начала найти 10 швей-надомниц и наладить с ними эффективное взаимодействие. Здесь, правда, есть риск, что вашу идею банально украдут и наладят собственный выпуск продукции. Но это распространяется и на фабрики, которые тоже замечены в этом нехорошем деле.