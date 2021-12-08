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6 главных вопросов об электрических конвекторах

Перед покупкой электрического конвектора обычно пользователи не задумываются о тонкостях эксплуатации этого оборудования, а ориентируются на его небольшую цену и преимущества. Уже в процессе использования у многих возникают вопросы, связанные с безопасностью использования этого отопительного оборудования в разных условиях.

Можно ли оставлять электрический конвектор без присмотра?

Современные модели конвекторов оснащены многоуровневой системой защиты, поэтому их можно спокойно оставлять без контроля. Корпус устройства нагревается максимум до 60 градусов, после чего выключается за счет срабатывания термодатчика и реле выключения. Оборудование можно даже оставить обогревать в детской комнате на ночь.

Безопасность без постоянного присмотра заключается и в таких особенностях:

  • Электропроводящие элементы оснащают двойной изоляцией, в т.ч. корпус. Все устройства выпускаются со вторым классом электрозащиты, поэтому удар током исключен, как и утечка тока.
  • Некоторые модели дополнительно защищены от влаги и брызг. Об это говорит класс защиты IP44. Поэтому даже если ребенок случайно прольет немного жидкости на устройство в ваше отсутствие, ничего страшного не случится.
  • В устройствах предусмотрена защита от перегрева. Когда ТЭН разогревается до определенного значения, обогреватель автоматически отключается. Самостоятельно он включается при остывании.

При этом нельзя забывать о правилах безопасной эксплуатации. Устройство всегда должно быть расположено вертикально. Нельзя допускать его работу в помещениях, где хранятся горючие жидкости. Не стоит подключать конвектор через удлинитель, т.к. провод может перегреваться. Правильно включать его напрямую в розетку.

Как использовать конвектор зимой?

При применении оборудования в помещениях, в которых большую часть суток находятся люди, конвекционные обогреватели могут работать в штатном режиме. Менять температуру стоит с учетом личных потребностей и функционала устройства.

С конвектором, используемым на даче, в гараже или комнатах, где люди бывают редко, зимой правильно обращаться так:

  1. Убирать из холодного помещения в теплое и сухое для хранение.
  2. Периодически включать опцию «антиобледенение». Режим есть не у всех моделей. Обычно он поддерживает нагрев в помещении до +4…+7 градусов, при этом потребляя мало электричества.

Не опасно ли использование конвектора?

Электрические конвекторы полностью безопасны благодаря защите от перегрева нагревательного элемента и корпуса, хорошей электроизоляции, защите от влаги.

Наличие специальных датчиков опрокидывания в продвинутых моделях предотвращают опасные ситуации, связанные с неправильным положением обогревателя. Они просто разрывают цепь в случае падения.

На рынке электрооборудования есть и модели, предназначенные для детской комнаты. Они оснащены защитой от детей, которая блокирует управляющие кнопки.

Можно ли использовать электрический конвектор в ванной?

Класс защиты IP24 говорит о том, что устройство защищено от брызг. Это значит, что в ванной на достаточном удалении от источников воды допустимо использование. От умывальника, унитаза, ванны или душа к конвектору должно быть минимум 60 см. Влагозащищенные модели покрывают слоем цинка для защиты от коррозии.

Как пользоваться конвектором?

Алгоритм эксплуатации простой:

  • Включите устройство в розетку.
  • Нажмите кнопку питания.
  • Установите желаемую мощность и температуру. В этом ориентируйтесь на собственные потребности в обогреве.

В любом случае к каждому конвекционному обогревателю прилагается детальная инструкция.

Конвекторы сжигают кислород и сушат воздух?


Кислород сжигается при высокой температуре, которую простой конвекционный отопитель обеспечить не может. Нихромовая спираль разогревается до 600 градусов, но она окружена диэлектрической засыпкой, на нагрев которой и уходит основная часть этого тепла. Также тепло расходуется за счет алюминиевого оребрения, которое и нагревает воздух. При этом нет ощущения пересушенности. Однако если вы ощущаете дискомфорт, можно использовать в одном помещении электрический конвектор https://electrica-shop.com.ua/konvektoryi-elektricheskie и увлажнитель воздуха. При этом расстояние между устройствами должно быть не меньше 1 м.

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