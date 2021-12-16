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Досуг Сегодня, 20:4945
Огляд оригінальних ремінців для Apple Watch

На сьогодні існує безліч змінних ремінців для годинників Apple Watch, оригінальних і «не дуже», на будь-який смак, колір і гаманець. У цій статті я спробую зробити короткий огляд всіх оригінальних браслетів та розповім загальні враження від їх використання.

Спортивний ремінець Nike для Apple Watch 

Це класичний спортивний ремінець Nike для Apple Watch, виконаний з еластичного фтор еластомеру. Розмір браслету регулюється, що не створить для вас будь - якого дискомфорту, ще одним плюсом є ремінець іншого розміру у комплекті. Він довговічний, швидко сохне та легко одягається.

З недоліків, які нам вдалося знайти тільки залізна "застібка". Вона чіпляється за різні предмети й тому постійно привертає на себе увагу. Під гумовим матеріалом влітку пітніє рука, а ціна такого аксесуару не така доступна, як в інших моделях.

Існує ще варіація дірчастий ремінець NIKE для Apple Watch. У ньому всі ті ж самі характеристики, єдина відмінність - шкіра в ньому дихатиме, але він не такий універсальний, під діловий костюм його вже не одягнеш, тому обирати тільки вам..

Монобраслет

Цей силіконовий браслет монобраслет (з еластомеру) став справжнім хітом сезону.

У нього відсутні будь - які застібки, відповідно для вас не виникає жодного дискомфорту, коли ви використовуєте годинник за робочим столом. Матеріал ремінця приємний на дотик, міцний, швидко одягається на зап'ясті й легко знімається. Підходить як для занять спортом, так для повсякденного носіння.

Монобраслет водостійкий, легко миється та швидко сохне. З мінусів: пітніє рука через щільне прилягання ремінця до поверхні шкіри. А після занять спортом, зняти ремінець дуже складно. До вечора, коли у багатьох рука трохи набрякає, ремінець ще сильніше тисне на зап'ясті, виникають неприємні відчуття, з'являється бажання швидко зняти годинник.

Спортивний браслет

Нейлоновий спортивний ремінець – це просто виграшний варіант за співвідношенням ціни та якості. Цей браслет ми рекомендуємо купувати при покупці годинника.

Ремінець виконаний з нейлону з липучкою, а краї запаяні пластиком. Така покупка слугуватиме вам не один рік.

З недоліків - пластикова заглушка на кінці ремінця постійно видає звук при контакті з будь-якими поверхнями.

Ремінець для Apple Watch водостійкий, в ньому можна плавати, але через липку застібку не надійно фіксується під водою, розумний годинник можна загубити в басейні. Та й нейлон сохне досить довго.

Плетений монобраслет

Ремінець виконаний із волокон поліестер. Самі собою волокна переплетені між собою й об’єднуються на кріпленні з металу. Браслет зручно та швидко одягається та знімається. Рука в ньому практично не пітніє. Сам аксесуар не боїться води, але купатися з ним під душем ми не рекомендуємо, тому що тканина якийсь час буде сохнути.

Ще одна перевага ремінця – немає жодних застібок. Він не стукається об стіл, коли ви працюєте, і вона не псує інші пристрої.

Будьте готові до того, що під час занять спортом ремінець рухатиметься вгору/вниз по зап'ясті — у результаті показники пульсу можуть бути не точними.

При носінні ремінець залишає сліди на зап'ясті через жорсткий матеріал.

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Огляд оригінальних ремінців для Apple Watch
Огляд оригінальних ремінців для Apple Watch
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Досуг

Огляд оригінальних ремінців для Apple Watch
Огляд оригінальних ремінців для Apple Watch
На сьогодні існує безліч змінних ремінців для годинників Apple Watch, оригінальних і «не дуже», на будь-який смак, колір і гаманець. У цій статті я спробую зробити короткий огляд всіх оригінальних браслетів та розповім загальні враження від їх використання.
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