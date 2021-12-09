 

10 причин купить квартиру в жилом комплексе Гранд Бурже

Досуг Сегодня, 14:5059
10 причин купить квартиру в жилом комплексе Гранд Бурже

Новый комплекс Гранд Бурже привлекает внимание насыщенной внутренней инфраструктурой — на прилегающей территории и в непосредственной близости есть все необходимое для тех, кому важен ежедневный комфорт. О каких плюсах проекта важно знать инвесторам?

Почему стоит обратить внимание на ЖК Гранд Бурже?

Мы подготовили ключевые факты о проекте, чтобы инвесторы могли оценить преимущества ЖК Гранд Бурже:

  1. Объект возводит девелоперская компания Linevich Group, которая уверенно конкурирует на украинском рынке недвижимости более десяти лет. Застройщик действует исключительно в правовом поле и охотно предоставляет документы, которые подтверждают законность возведения объекта.

  2. Новый комплекс включает пять жилых домов (четыре уже построены) и торгово-развлекательный центр. Технология строительства — монолитно-каркасная. Внутренние стены возводятся из керамоблока, внешние — из газоблока. Используется минеральная вата, что обеспечивает прекрасные показатели энергоэффективности и звукоизоляции.

  3. ЖК Гранд Бурже расположен по адресу: бульвар Леонида Бирюкова, 2 и бульвар Леонида Бирюкова, 4. Рядом есть рынки, супермаркеты, магазины товаров первой необходимости, детские сады, школы, медицинские учреждения. В 5–10 минутах езды находятся городской парк, веревочный парк и парк развлечений для детей, где можно организовать активный досуг.

  4. Есть возможность быстро добраться до Киева. Дорога до столицы на автомобиле занимает до 30 минут. Рядом сосредоточены остановки городского транспорта, который курсирует до станций метро синей и красной веток.

  5. На территории будет работать ТРЦ Avenir Plaza, открытие которого запланировано на декабрь 2021 года. Здесь предусмотрены магазины одежды и обуви, аксессуаров и декора, супермаркет «Сильпо», рестораны и кафе, фитнес-клуб с бассейнами, кинотеатр «Filmax».

  6. На территории работает современный детский сад, специалисты которого занимаются развитием умственных и творческих способностей детей, а также помогают подготовить малышей к школе.

  7. Обустроены безопасные детские площадки и пространство для игры в футбол и баскетбол. Есть батуты.

  8. Внутренний двор закрыт для посторонних. Попасть в тот или иной дом можно исключительно при наличии персональных карточек. В местах общего пользования установлены камеры видеонаблюдения.

  9. Резиденты могут оставлять автомобили в подземном паркинге, гости — в наземном.

  10. На продажу выставлены квартиры с 1–3 комнатами. Для всех вариантов характерны светлые спальни, просторные кухни, эргономичные ванные комнаты, а также большие окна, которые способствуют проникновению оптимального количества солнечного света.

Более подробно об этапах строительства, стоимости и условиях покупки квартир в ЖК Гранд Бурже можно узнать в отделе продаж. Обращайтесь!

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Жилой, комплекс, квартира, 7dniv, 7dnivinfo  
Оплата «коммуналки» онлайн – почему это лучший вариант
Оплата «коммуналки» онлайн – почему это лучший вариант
Как выбрать машину по цене D-класса с параметрами бизнес авто?
Как выбрать машину по цене D-класса с параметрами бизнес авто?
Как выбрать идеальные часы для себя ?
Как выбрать идеальные часы для себя ?
10 причин купить квартиру в жилом комплексе Гранд Бурже
10 причин купить квартиру в жилом комплексе Гранд Бурже
Огляд оригінальних ремінців для Apple Watch
Огляд оригінальних ремінців для Apple Watch
6 главных вопросов об электрических конвекторах
6 главных вопросов об электрических конвекторах
Варианты запуска швейного бизнеса
Варианты запуска швейного бизнеса
Ультразвуковой свисток для собаки: от лая, для дрессировки и отпугивания
Ультразвуковой свисток для собаки: от лая, для дрессировки и отпугивания
Как подобрать часы к одежде?
Как подобрать часы к одежде?
Основные преимущества электрокос над мотокосами
Основные преимущества электрокос над мотокосами
Лучшие кроссоверы из США для пригона в 2021 году
Лучшие кроссоверы из США для пригона в 2021 году
Apple iPhone: лучшие модели, которые не разочаруют
Apple iPhone: лучшие модели, которые не разочаруют

Новости по теме

Электронные книги: комфорт в цифровом формате
Электронные книги: комфорт в цифровом формате
9-дек-2021, 16:10
Особенности и преимущества брендового интернет магазина MS FASHION
Особенности и преимущества брендового интернет магазина MS FASHION
9-дек-2021, 14:10
VPS-сервер - особенности и преимущества
VPS-сервер - особенности и преимущества
27-ноя-2021, 18:32
Хочу стать инвестором: какие акции купить первыми?
Хочу стать инвестором: какие акции купить первыми?
19-ноя-2021, 19:55
Намечается ремонт в квартире? Обязательно посетите ForRoom, и вот почему
Намечается ремонт в квартире? Обязательно посетите ForRoom, и вот почему
28-окт-2021, 15:33

Последние новости

16:45
События
НБУ приказал банкам строго проверять расходование "Вовиной тысячи"
16:44
Политика
Объявление подозрения Порошенко в госизмене официально подтвердили в ГБР
16:42
События
Смертность украинцев за год выросла на 25%
14:33
События
Почему рушится турецкая валюта и к каким последствиям это приведет
14:29
Политика
Антирейтинг политиков возглавил Зеленский
13:56
События
Пять рекомендаций, как не подхватить уже появившийся в Украине штамм коронавируса "Омикрон" дали в Минздраве
12:31
События
Выше $1900 за тысячу кубов на фоне холодов и торможения запуска "Северного потока-2" поднялась цена газа в ЕС
12:29
События
Срочный ответ Вашингтона на предложения по безопасности требует Москва
10:28
События
"Нужно готовиться к худшему", — глава дипломатии ЕС о вторжении РФ в Украину
10:13
События
Сенат США проголосует за санкции против "Северного потока-2"
09:56
События
$12 млн на фоне скандала с обвинениями в изнасиловании потерял Крис Нот
09:54
События
Минимальный размер пенсии в Украине назвали в Кабмине
09:53
События
Шестеро детей во Франции получили передозировку COVID-вакцины Pfizer
09:46
Политика
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе нет ясности по поводу намерений России по отношению к Украине
09:43
События
Тепловоз в Киеве протаранил авто и протащил его несколько метров
09:42
События
В мероприятии, где в рекламе азартных игр задействовали детей вопреки закону участвовал Зеленский
09:39
События
Две дозы вакцины Pfizer для детей до 5 лет оказались неэффективными
09:27
События
Теща Притулы сбившая женщину с ребенком спустя два года после ДТП все еще не понесла наказание
08:57
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 декабря 2021
Вчера, 2021-12-19
21:52
События
Снизили планку, пустили поставщиков из ЕС и США, закрыли рынок для Китая. Как переписали закон о локализации

Новости ТОП-7

В Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны. Не обошлось без ляпа от Кличко.4269
Первый украинец, заразившийся сейчас "Омикроном", уже болел коронавирусом в этом году1781
Кто, как и зачем поменял руководство фракции "Голоса"1143
Почему СБУ заявляет об угрозе отключения от отопления целых регионов503
"Для Зеленского все может закончиться госпитализацией". Психиатры рассказали о состоянии президента Украины456
Старейшая жительница умерла в Китае. Ей было 135 лет416
В индийской деревне обезьяны из мести убили всех собак и щенков, сбрасывая их с крыш. Теперь они атакуют детей388

Досуг

Оплата «коммуналки» онлайн – почему это лучший вариант
Оплата «коммуналки» онлайн – почему это лучший вариант
Трудно представить современную жизнь коммунальных услуг, которые делают нашу жизнь комфортной и уютной. И очень важно своевременно оплачивать за электричество, газ, воду, дабы избежать каких-либо недоразумений и прочих подобных моментов.
Сегодня, 16:2146
Как выбрать машину по цене D-класса с параметрами бизнес авто?
Как выбрать машину по цене D-класса с параметрами бизнес авто?
Автомобилисты довольно часто любят дискутировать на тему того, какое транспортное средство лучше покупать: новую машину D-класса или же подержанное авто в возрасте 10 лет и более, но бизнес-класса?
Сегодня, 16:1849
Как выбрать идеальные часы для себя ?
Как выбрать идеальные часы для себя ?
Часы - один из важнейших и невременных аксессуаров. Выбор идеальных часов может оказаться непростой задачей, поскольку на рынке существует много разных моделей с таким большим количеством функций.
Сегодня, 14:5358
10 причин купить квартиру в жилом комплексе Гранд Бурже
10 причин купить квартиру в жилом комплексе Гранд Бурже
Новый комплекс Гранд Бурже привлекает внимание насыщенной внутренней инфраструктурой — на прилегающей территории и в непосредственной близости есть все необходимое для тех, кому важен ежедневный комфорт. О каких плюсах проекта важно знать инвесторам?
Сегодня, 14:5062
Огляд оригінальних ремінців для Apple Watch
Огляд оригінальних ремінців для Apple Watch
На сьогодні існує безліч змінних ремінців для годинників Apple Watch, оригінальних і «не дуже», на будь-який смак, колір і гаманець. У цій статті я спробую зробити короткий огляд всіх оригінальних браслетів та розповім загальні враження від їх використання.
Вчера, 20:49117
6 главных вопросов об электрических конвекторах
6 главных вопросов об электрических конвекторах
Перед покупкой электрического конвектора обычно пользователи не задумываются о тонкостях эксплуатации этого оборудования, а ориентируются на его небольшую цену и преимущества.
Вчера, 15:04160

События

НБУ приказал банкам строго проверять расходование "Вовиной тысячи"
НБУ приказал банкам строго проверять расходование "Вовиной тысячи"
Национальный банк потребовал от банков, выпускающих карточки для получения вакцинированными украинцами одной тысячи гривен в рамках программы "еПоддержка", четко следить за целевым использованием этих средств.
Сегодня, 16:4533
Смертность украинцев за год выросла на 25%
Смертность украинцев за год выросла на 25%
В период с января по октябрь текущего года умерло 562 137 человек. При этом в октябре-2021 общая смертность в Украине выросла на 25,8%, если сравнивать с октябрем прошедшего года.
Сегодня, 16:4233
Почему рушится турецкая валюта и к каким последствиям это приведет
Почему рушится турецкая валюта и к каким последствиям это приведет
Турецкая лира продолжает обесцениваться с бешеной скоростью, раскручивая маховик инфляции.
Сегодня, 14:3367
Пять рекомендаций, как не подхватить уже появившийся в Украине штамм коронавируса "Омикрон" дали в Минздраве
Пять рекомендаций, как не подхватить уже появившийся в Украине штамм коронавируса "Омикрон" дали в Минздраве
Минздрав предоставил пять рекомендаций для населения, как минимизировать заражение омикрон-штаммом COVID-19, который уже начал распространяться в Украине.
Сегодня, 13:5679
Выше $1900 за тысячу кубов на фоне холодов и торможения запуска "Северного потока-2" поднялась цена газа в ЕС
Выше $1900 за тысячу кубов на фоне холодов и торможения запуска "Северного потока-2" поднялась цена газа в ЕС
Цена газа в Европе на бирже в понедельник, 20 декабря, взлетела до уровня выше 1900 долларов за тысячу кубов.
Сегодня, 12:3191
Срочный ответ Вашингтона на предложения по безопасности требует Москва
Срочный ответ Вашингтона на предложения по безопасности требует Москва
В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва нуждается в срочном ответе Вашингтона на предложения РФ по гарантиям безопасности.
Сегодня, 12:2985
7 Днів