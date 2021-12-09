10 причин купить квартиру в жилом комплексе Гранд Бурже

Новый комплекс Гранд Бурже привлекает внимание насыщенной внутренней инфраструктурой — на прилегающей территории и в непосредственной близости есть все необходимое для тех, кому важен ежедневный комфорт. О каких плюсах проекта важно знать инвесторам?
Почему стоит обратить внимание на ЖК Гранд Бурже?
Мы подготовили ключевые факты о проекте, чтобы инвесторы могли оценить преимущества ЖК Гранд Бурже:
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Объект возводит девелоперская компания Linevich Group, которая уверенно конкурирует на украинском рынке недвижимости более десяти лет. Застройщик действует исключительно в правовом поле и охотно предоставляет документы, которые подтверждают законность возведения объекта.
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Новый комплекс включает пять жилых домов (четыре уже построены) и торгово-развлекательный центр. Технология строительства — монолитно-каркасная. Внутренние стены возводятся из керамоблока, внешние — из газоблока. Используется минеральная вата, что обеспечивает прекрасные показатели энергоэффективности и звукоизоляции.
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ЖК Гранд Бурже расположен по адресу: бульвар Леонида Бирюкова, 2 и бульвар Леонида Бирюкова, 4. Рядом есть рынки, супермаркеты, магазины товаров первой необходимости, детские сады, школы, медицинские учреждения. В 5–10 минутах езды находятся городской парк, веревочный парк и парк развлечений для детей, где можно организовать активный досуг.
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Есть возможность быстро добраться до Киева. Дорога до столицы на автомобиле занимает до 30 минут. Рядом сосредоточены остановки городского транспорта, который курсирует до станций метро синей и красной веток.
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На территории будет работать ТРЦ Avenir Plaza, открытие которого запланировано на декабрь 2021 года. Здесь предусмотрены магазины одежды и обуви, аксессуаров и декора, супермаркет «Сильпо», рестораны и кафе, фитнес-клуб с бассейнами, кинотеатр «Filmax».
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На территории работает современный детский сад, специалисты которого занимаются развитием умственных и творческих способностей детей, а также помогают подготовить малышей к школе.
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Обустроены безопасные детские площадки и пространство для игры в футбол и баскетбол. Есть батуты.
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Внутренний двор закрыт для посторонних. Попасть в тот или иной дом можно исключительно при наличии персональных карточек. В местах общего пользования установлены камеры видеонаблюдения.
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Резиденты могут оставлять автомобили в подземном паркинге, гости — в наземном.
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На продажу выставлены квартиры с 1–3 комнатами. Для всех вариантов характерны светлые спальни, просторные кухни, эргономичные ванные комнаты, а также большие окна, которые способствуют проникновению оптимального количества солнечного света.
Более подробно об этапах строительства, стоимости и условиях покупки квартир в ЖК Гранд Бурже можно узнать в отделе продаж. Обращайтесь!