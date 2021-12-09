10 причин купить квартиру в жилом комплексе Гранд Бурже

Новый комплекс Гранд Бурже привлекает внимание насыщенной внутренней инфраструктурой — на прилегающей территории и в непосредственной близости есть все необходимое для тех, кому важен ежедневный комфорт. О каких плюсах проекта важно знать инвесторам?

Почему стоит обратить внимание на ЖК Гранд Бурже?

Мы подготовили ключевые факты о проекте, чтобы инвесторы могли оценить преимущества ЖК Гранд Бурже:

Объект возводит девелоперская компания Linevich Group, которая уверенно конкурирует на украинском рынке недвижимости более десяти лет. Застройщик действует исключительно в правовом поле и охотно предоставляет документы, которые подтверждают законность возведения объекта. Новый комплекс включает пять жилых домов (четыре уже построены) и торгово-развлекательный центр. Технология строительства — монолитно-каркасная. Внутренние стены возводятся из керамоблока, внешние — из газоблока. Используется минеральная вата, что обеспечивает прекрасные показатели энергоэффективности и звукоизоляции. ЖК Гранд Бурже расположен по адресу: бульвар Леонида Бирюкова, 2 и бульвар Леонида Бирюкова, 4. Рядом есть рынки, супермаркеты, магазины товаров первой необходимости, детские сады, школы, медицинские учреждения. В 5–10 минутах езды находятся городской парк, веревочный парк и парк развлечений для детей, где можно организовать активный досуг. Есть возможность быстро добраться до Киева. Дорога до столицы на автомобиле занимает до 30 минут. Рядом сосредоточены остановки городского транспорта, который курсирует до станций метро синей и красной веток. На территории будет работать ТРЦ Avenir Plaza, открытие которого запланировано на декабрь 2021 года. Здесь предусмотрены магазины одежды и обуви, аксессуаров и декора, супермаркет «Сильпо», рестораны и кафе, фитнес-клуб с бассейнами, кинотеатр «Filmax». На территории работает современный детский сад, специалисты которого занимаются развитием умственных и творческих способностей детей, а также помогают подготовить малышей к школе. Обустроены безопасные детские площадки и пространство для игры в футбол и баскетбол. Есть батуты. Внутренний двор закрыт для посторонних. Попасть в тот или иной дом можно исключительно при наличии персональных карточек. В местах общего пользования установлены камеры видеонаблюдения. Резиденты могут оставлять автомобили в подземном паркинге, гости — в наземном. На продажу выставлены квартиры с 1–3 комнатами. Для всех вариантов характерны светлые спальни, просторные кухни, эргономичные ванные комнаты, а также большие окна, которые способствуют проникновению оптимального количества солнечного света.

Более подробно об этапах строительства, стоимости и условиях покупки квартир в ЖК Гранд Бурже можно узнать в отделе продаж. Обращайтесь!