Как выбрать машину по цене D-класса с параметрами бизнес авто?

Автомобилисты довольно часто любят дискутировать на тему того, какое транспортное средство лучше покупать: новую машину D-класса или же подержанное авто в возрасте 10 лет и более, но бизнес-класса? И у каждого из них найдется немалый список аргументов в пользу своей точки зрения. Но несмотря на разногласия, автолюбители сходятся во мнении, что купить Хюндай Соната, воспользовавшись онлайн-сервисом OLX, — это верное решение.

В чем разница между автомобилем D-класса и бизнес?

Транспортные средства отличаются по габаритам и уровню комфорта. В их классификации четко прослеживается разделение на социальные слои, что существенно отражается на стоимости используемых материалов и комплектующих. Авто D-класса имеют отличные ходовые характеристики, привлекательный экстерьер, вместительное багажное отделение и просторный салон, в котором с комфортом разместится до пяти человек.

Машина класса Executive Cars — это не просто автомобиль, а средство передвижения делового человека. Бизнесмены и менеджеры отдают предпочтение именно таким авто, которые способны подчеркнуть их статус. Автомобили оснащают современной электроникой, салон выполнен из высококачественных материалов, имеет стильный дизайн и высокий уровень комфорта. Но и стоимость этих средств передвижения существенно выше.

Рейтинг недорогих бизнес авто по цене машин D-класса

Дискуссии о том, какой автомобиль лучше купить, можно продолжать бесконечно. Но статистика авторынка показывает, что автомобилисты предпочитают купить подержанную машину «люксового» класса. Наиболее популярны:

Lexus LS;

Mercedes Benz S-Class;

Volkswagen Phaeton;

Audi A8;

BMW 7 Series;

Toyota Avalon.

Дополнительно изучив среднерыночные цены представленных в списке авто, следует отметить, что покупка одного из них — это отличная идея. За аналогичные денежные средства, которые бы вы отдали за машину D-класса, вы получаете высокий комфорт, расширенный функционал и мощный двигатель.