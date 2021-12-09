Оплата «коммуналки» онлайн – почему это лучший вариант

Трудно представить современную жизнь коммунальных услуг, которые делают нашу жизнь комфортной и уютной. И очень важно своевременно оплачивать за электричество, газ, воду, дабы избежать каких-либо недоразумений и прочих подобных моментов.

Если когда-то нужно к кассам ближайших банковских учреждений выстраивались длинные очереди, то сегодня современные технологии пришли на выручку человеку: оплатить коммунальные услуги онлайн можно быстро, без необходимости покидать пределы собственного дома.

Преимущества оплаты коммунальных услуг в режиме «онлайн»

Во-первых, такой способ оплаты позволяет экономить время, поскольку сам процесс, как правило, занимает считанные минуты – и никаких вам многочасовых очередей и прочей суеты;

Во-вторых, «коммуналку» можно оплатить с любого места, где есть доступ к сети Интернет – и дома, и на работе во время перерыва, и даже в кафешке;

В-третьих, значительно более низкая комиссия, чем в банке. Кстати, в некоторых случаях пользователи вообще могут не платить комиссию, как, например, владельцы карты EasyPay, использующие одноименную платежную систему;

В-четвертых, при оплате онлайн сохраняются шаблоны платежек, которые можно использовать в дальнейшем, меняя только сумму оплаты;

В-пятых, пользователь также имеет возможность отслеживать статус транзакции, а также создавать регулярные платежи, чтобы, к примеру, не просрочить оплату.

Многие люди, которые хотя бы раз пробовали оплачивать услуги через Интернет, как правило, продолжают активно использовать такой инструмент, поскольку это удобно, выгодно и весьма быстро.

Как выбрать лучшую платежную систему новичку

На данный момент на просторах Всемирной паутины функционирует немалое количество платежных систем, и каждая из них имеет как плюсы, так и минусы. И чтобы выбрать лучший вариант, стоит обратить внимание на следующие моменты:

Тщательно изучите условия, в частности, размер комиссии и пр.; Оцените удобство использования платежной системы – все должно быть максимально удобно, интуитивно понятно и доступно; Обратите внимание на дополнительные опции, специальные предложения, наличие приложения для смартфонов, что позволяет осуществлять оплату за коммунальные услуги еще более быстро и удобно.

К слову, если вы не желаете тратить время на изучение всех доступных систем для оплаты за коммуналку в Интернете, можно пойти более коротким путем – начать использовать EasyPay, где предлагают выгодные условия, понятный интерфейсы и множество дополнительных «фишек», которые приятно удивят любого пользователя.