Глаукома: первые признаки заболевания, методы лечения

Глаукома — целая группа заболеваний, которые определяются приблизительно одинаковым симптомным рядом. Их деление идет по группам, а также степеням. Эффективность лечебных процедур во многом зависит от того, на какой стадии будет обнаружена болезнь.

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Первые признаки глаукомы по пунктам

Записаться на прием к офтальмологу для диагностики глаукомы рекомендуется при наличии следующих симптомов:

присутствует ощущение затуманенного зрения;

появляются резкие головные боли без причины. При этом они могут наблюдаться только в одной части головы;

глаза краснеют и часто болят;

ухудшается работа зрительного аппарата при плохом освещении. Особенно это актуально в вечернее время или ночью;

теряется периферическое зрение.

Какие методы лечения применяются

Глаукома — заболевание, которое поддается лечению. Сегодня используются следующие современные методы избавления от проблемы:

С помощью медикаментов. Воздействие лекарственных препаратов идет по трем направлениям: снижение внутриглазного давления, улучшение кровоснабжения глаза и зрительного нерва и нормализация метаболических процессов в тканях. Стоит учитывать, что медикаменты могут дать и обратный результат: ситуация только ухудшится. Поэтому лечение должно проходить исключительно только под контролем врача. Лазер. Операция считается безболезненной и малотравматичной, осложнения отсутствуют. При необходимости такой метод лечения могут назначать повторно. В данном случае все зависит от особенностей пациента. Хирургическое лечение. Является самым сложным, но при этом наиболее эффективным методом. Операция проводится с использованием специального современного оборудования.

Все виды лечения глаукомы предлагает офтальмологический центр GlazCo. Записаться на прием к врачу можете уже сейчас с помощью официального сайта. Диагностика проводится на качественном оборудовании. Это позволяет в максимально короткие сроки поставить правильный диагноз пациенту. План лечения для каждого клиента составляется индивидуально. Учитываются в процессе самые разные факторы: от наследственности и до степени заболевания. Такой подход позволяет врачу добиться действительно хорошего результата.