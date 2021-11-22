Глаукома: первые признаки заболевания, методы лечения

Глаукома — целая группа заболеваний, которые определяются приблизительно одинаковым симптомным рядом. Их деление идет по группам, а также степеням. Эффективность лечебных процедур во многом зависит от того, на какой стадии будет обнаружена болезнь.
Если вас интересует диагностика глаукомы, обратитесь в современный офтальмологический центр GlazCo. В штате работают исключительно профессионалы своего дела, некоторые врачи являются кандидатами наук.
Первые признаки глаукомы по пунктам
Записаться на прием к офтальмологу для диагностики глаукомы рекомендуется при наличии следующих симптомов:
- присутствует ощущение затуманенного зрения;
- появляются резкие головные боли без причины. При этом они могут наблюдаться только в одной части головы;
- глаза краснеют и часто болят;
- ухудшается работа зрительного аппарата при плохом освещении. Особенно это актуально в вечернее время или ночью;
- теряется периферическое зрение.
Какие методы лечения применяются
Глаукома — заболевание, которое поддается лечению. Сегодня используются следующие современные методы избавления от проблемы:
- С помощью медикаментов. Воздействие лекарственных препаратов идет по трем направлениям: снижение внутриглазного давления, улучшение кровоснабжения глаза и зрительного нерва и нормализация метаболических процессов в тканях. Стоит учитывать, что медикаменты могут дать и обратный результат: ситуация только ухудшится. Поэтому лечение должно проходить исключительно только под контролем врача.
- Лазер. Операция считается безболезненной и малотравматичной, осложнения отсутствуют. При необходимости такой метод лечения могут назначать повторно. В данном случае все зависит от особенностей пациента.
- Хирургическое лечение. Является самым сложным, но при этом наиболее эффективным методом. Операция проводится с использованием специального современного оборудования.
Все виды лечения глаукомы предлагает офтальмологический центр GlazCo. Записаться на прием к врачу можете уже сейчас с помощью официального сайта. Диагностика проводится на качественном оборудовании. Это позволяет в максимально короткие сроки поставить правильный диагноз пациенту. План лечения для каждого клиента составляется индивидуально. Учитываются в процессе самые разные факторы: от наследственности и до степени заболевания. Такой подход позволяет врачу добиться действительно хорошего результата.