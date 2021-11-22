 

Глаукома: первые признаки заболевания, методы лечения

Досуг Сегодня, 18:4563
Глаукома: первые признаки заболевания, методы лечения

Глаукома — целая группа заболеваний, которые определяются приблизительно одинаковым симптомным рядом. Их деление идет по группам, а также степеням. Эффективность лечебных процедур во многом зависит от того, на какой стадии будет обнаружена болезнь. 

Если вас интересует диагностика глаукомы, обратитесь в современный офтальмологический центр GlazCo. В штате работают исключительно профессионалы своего дела, некоторые врачи являются кандидатами наук. 

Первые признаки глаукомы по пунктам 

Записаться на прием к офтальмологу для диагностики глаукомы рекомендуется при наличии следующих симптомов: 

  • присутствует ощущение затуманенного зрения; 
  • появляются резкие головные боли без причины. При этом они могут наблюдаться только в одной части головы; 
  • глаза краснеют и часто болят; 
  • ухудшается работа зрительного аппарата при плохом освещении. Особенно это актуально в вечернее время или ночью; 
  • теряется периферическое зрение. 

Какие методы лечения применяются 

Глаукома — заболевание, которое поддается лечению. Сегодня используются следующие современные методы избавления от проблемы: 

  1. С помощью медикаментов. Воздействие лекарственных препаратов идет по трем направлениям: снижение внутриглазного давления, улучшение кровоснабжения глаза и зрительного нерва и нормализация метаболических процессов в тканях. Стоит учитывать, что медикаменты могут дать и обратный результат: ситуация только ухудшится. Поэтому лечение должно проходить исключительно только под контролем врача. 
  2. Лазер. Операция считается безболезненной и малотравматичной, осложнения отсутствуют. При необходимости такой метод лечения могут назначать повторно. В данном случае все зависит от особенностей пациента. 
  3. Хирургическое лечение. Является самым сложным, но при этом наиболее эффективным методом. Операция проводится с использованием специального современного оборудования. 

Все виды лечения глаукомы предлагает офтальмологический центр GlazCo. Записаться на прием к врачу можете уже сейчас с помощью официального сайта. Диагностика проводится на качественном оборудовании. Это позволяет в максимально короткие сроки поставить правильный диагноз пациенту. План лечения для каждого клиента составляется индивидуально. Учитываются в процессе самые разные факторы: от наследственности и до степени заболевания. Такой подход позволяет врачу добиться действительно хорошего результата. 

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