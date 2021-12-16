Акция “Новый год” в Эльдорадо

Предпраздничная акция в крупнейшем интернет-магазине смартфонов открыла уникальные возможности для покупок в преддверии Нового года и Рождества. Если кто не успел еще приобрести ценный подарок для родных и близких, вы можете успешно восполнить этот пробел и заказать новый смартфон.

Исключительные возможности для контактов и серфинга сайтов, зависания в социальных сетях предоставляет телефон Самсунг последней модели.

Многие клиенты, поместившие этот девайс в список желаний, вспоминают о покупке и правильно делают, лучше условий, чем в этот момент никогда не будет. Только сейчас стильный смартфон SAMSUNG Galaxy M52 6/128GB Black (SM-M526BZKHSEK) можно купить по цене 9999 грн. и сэкономить 500 грн. на покупки.

Почему выбирают SAMSUNG Galaxy M52

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что перед вами топовая модель, входящая в первую тройку лидеров. Модный лаконичный корпус смартфона толщиной 7.4 мм весит всего 173 г и обладает идеальными габаритами (ВхШхГ)164.2 x 76.4 x 7.4 мм.

Android-смартфон SAMSUNG Galaxy M52 обладает исключительными характеристиками:

8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 778G. Сканером отпечатков пальцев на экране. 4 камерами, основной и фронтальными с тыльной вспышкой и автофокусом. Объемами оперативной памяти 6 ГБ, встроенной — 128 Гб, расширением памяти MicroSD до 1 ТБ. Матрицей Super AMOLED Plus. Экраном диагональю 6.7 '. 2 или 1 SIM плюс картой памяти. Аккумулятором мощностью 5000 мАч.

Доступная цена в “Эльдорадо” позволяет не отказывать себе в самом необходимом и купить новый смартфон, чтобы оценить эти уникальные возможности.

В отзывах покупатели отмечают скорость работы и мощность устройства, понравилась камера и быстрая зарядка, отличное качество фото и видео. Высокое качество и разрешение камеры позволяют различить мельчайшие детали на фотоснимке.

Основная камера 64+12+5 Мп, максимум разрешения фронтальной камеры составляет 32 Мп, вспышка с тыльной стороны и функции автофокуса делают снимки яркими и красочными, которые можно сразу же загружать в социальные сети.

Как купить

Всем желающим купить неординарный подарок в канун Нового года и Рождества рекомендуем не откладывать важное решение. Уже сейчас действуют скидки, которые ждали целый год.

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