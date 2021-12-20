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Лечение атрофии зрительного нерва в Германии

Атрофия зрительного нерва (АЗН) – исход многих офтальмологических заболеваний. У пациентов с этим заболеванием необратимо ухудшается зрение. Это дегенеративная патология, при которой происходит повреждение сетчатки на уровне аксонов ганглиозных клеток и разрушение миелиновой оболочки зрительного нерва. В результате нарушается проведение импульсов от глаза к головному мозгу. Лечение АЗН в Германии проводится с помощью лекарственных препаратов, физиотерапии, хирургических операций и стволовых клеток.

Диагностика

Основной метод диагностики – биомикроскопия глаза. При начальных изменениях врач может видеть бледно-розовую окраску диска зрительного нерва. При частичной атрофии зрительного нерва отмечается побледнение с уменьшением количества сосудов, проходящих через край диска (симптом Кестенбаума). При полной атрофии зрительного нерва наблюдается тотальное побледнение, сужение сосудов, а симптом Кестенбаума выражен сильнее.

Для уточнения диагноза за рубежом используются:

  • Оптическая когерентная томография
  • Гейдельбергская ретинальная лазерная томография
  • Флюоресцентная ангиография
  • Электрофизиологические исследования (зрительные вызванные потенциалы)

Консервативное лечение

Медикаментозная терапия направлена на улучшение кровоснабжения нерва и активизацию проводимости нервных импульсов по сохранившимся волокнам. Пациенты получают комплексную терапию, которая включает:

  • Нейропротекторы
  • Сосудорасширяющие средства
  • Ноотропные препараты
  • Антиоксиданты
  • Витамины группы В
  • Препараты, влияющие на реологические свойства крови

Медикаментозная терапия особенно эффективна на ранних стадиях заболевания.

Некоторые препараты позволяют уменьшить проявления и замедлить развитие определенных типов атрофии зрительного нерва. При заболевании воспалительного происхождения применяют глюкокортикоиды, которые подавляют воспаление. Они особенно эффективны при рассеянном склерозе и неврите зрительного нерва. 

В дополнение к медикаментозной терапии применяются физиопроцедуры: электронейростимуляция, гелий-неоновая лазерная стимуляция. Они улучшают кровоснабжение сетчатки и зрительного нерва.

Хирургическое лечение

Существуют десятки типов операций, которые применяются при атрофии зрительного нерва. Их делят на несколько групп.

Реваскуляризация хориоидеи и зрительного нерва – имплантация в супрахориоидальное пространство пучков мышц глаза, теноновой оболочки, конъюнктивы, полоски эписклеры или аллотрансплантатов (донорских материалов) для улучшения кровоснабжения зрительного нерва. Это самый распространенный тип операций. Его часто дополняют интравитреальным (в стекловидное тело глаза) введением ингибиторов АПФ.

Вазореконструктивные операции – направлены на усиление кровотока. Главная цель – замедление дальнейшей атрофии нерва. Чтобы усилить регионарный кровоток, врачи перевязывают мелкие ветви наружной сонной артерии. В результате происходит перестройка сосудистого русла глаза. Вокруг диска зрительного нерва образуются артерио-артериальные анастомозы, расширяются соустья задних коротких ресничных артерий и возвратных ветвей передних длинных цилиарных артерий.

Экстрасклеральные операции – проводятся для создания зоны асептического воспаления в субтеноновом пространстве или его катетеризации для интенсивного введения препаратов. Методика может применяться у детей. Она может быть дополнена введением стволовых клеток, транспонированных в биологический или синтетический мелкопористый материал.

Декомпрессионные операции – рассечение склерального и костного каналов зрительного нерва. В результате устраняются венозный застой в сосудах и блокада аксоплазматического транспорта.

Стволовые клетки

Все существующие методики лечения направлены лишь на сохранение зрительного нерва, но не его восстановление. Они в лучшем случае останавливают прогрессирование ухудшения зрения, но не улучшают зрительную функцию.

В последние годы набирает популярность лечение атрофии зрительного нерва стволовыми клетками. Для терапии используются собственные, а не донорские, клетки, которые получают из периферической крови.

При введении в полость стекловидного тела стволовые клетки способны встраиваться в слой ганглиозных клеток сетчатки, а в дальнейшем – мигрировать в зрительный нерв, чтобы стимулировать регенерацию нервных волокон. Применяются и другие способы введения: внутривенные инфузии и парабульбарные инъекции (под глазное яблоко, через кожу нижнего века).

Стволовые клетки особенно эффективны при аутоиммунных патологиях, таких как рассеянный склероз, потому что способны подавлять воспалительные реакции. Их также используют при наследственных формах атрофии зрительного нерва.

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Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
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