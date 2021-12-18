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Досуг Вчера, 23:0959
Как вырастить розмарин в домашних условиях

Розмарин — прекрасное растение, представляющее собой вечнозелёный кустарник. Роза морей известна своим чарующим ароматом, красотой и полезными свойствами. В данной статье будут приведены советы по успешному выращиванию розмарина прямо на подоконнике и рекомендации по уходу и содержанию данного растения.

Выбор семян

К выбору семян стоит подойти ответственно и качественно. Рекомендуется выбирать семена проверенных, заслуживающих доверия производителей. Розмарин бывает разных сортов, имеются также и российские виды.

Зарубежные сорта отличаются качеством семян и хорошей всхожестью. К тому же, семена иностранных фирм часто не требуют дополнительной обработки, их можно сразу сажать в грунт.

Отечественные сорта могут всходить не так хорошо, как иностранные, однако, как правило, они лучше переносят условия российского климата.

Подготовка к посадке

Семена розмарин не сбрасывает, поэтому, как укроп или петрушка размножаться самосевом не сможет. Некоторые семена требуют дополнительной обработки перед посадкой. Такая обработка называется стратификацией. Она нужна для подготовки семян к посадке, а также к усилению их всхожести.

Купленные семена можно простимулировать с помощью янтарной кислоты. Если прибегать к таким жёстким средствам не хочется, можно использовать медовую воду.
Для её приготовления необходимо смешать 0,5 л воды и 1 чайная ложка мёда. Полученную смесь нужно хорошо перемешать, чтобы комочки мёда растворились в воде.
Далее семена рекомендуется выложить на салфетку, хорошенько смочить их медовой водой из пульверизатора и оставить на 2-5 часов.

Для пущей эффективности вместо салфетки можно использовать два ватных диска. На один диск выложить семена, накрыть их сверху вторым диском и смочить медовой водой.
Семена напитаются, разбухнут, отдельные экземпляры дадут росточки. Таким образом, всхожесть семян будет увеличена.

Посадка

Горшок лучше выбрать просторный с поддоном. Предпочтение лучше отдать горшкам из натуральных лёгких материалов, так как это обеспечит хорошую воздухопроницаемость, что очень важно.

Как вырастить розмарин в домашних условиях

Очень важно не допустить переувлажнения корней. Это может привести к их загниванию и гибели растения. Поэтому на дно горшка следует положить хороший слой дренажа, затем насыпать земляную смесь. Дренаж рекомендуется насыпать на два-три сантиметра.
Лучше всего брать универсальный грунт для рассады и смешивать его с разрыхлителем или очищенным речным песком в равных пропорциях. Субстрат должен получиться лёгким и рыхлым. Это нужно для хорошей вентиляции корней.

После заполнения горшка дренажем и смесью рекомендуется пролить грунт отстоянной водой, после чего аккуратно выложить семена и присыпать их сверху землёй. Много грунта сыпать не стоит.

Затем горшок с рассадой следует накрыть плёнкой с предварительно проделанными дырочками. Опрыскивать по мере необходимости. Не рекомендуется держать горшок с семенами на солнце, то же касается и молодых росточков растения. Они очень нежные и могут пострадать из-за агрессивных солнечных лучей.
Как правило, семена розмарина дают всходы в течение месяца. Сажать лучше всего в марте или сентябре.

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Теги: news, новости, Украина, Розмарин, 7dniv, 7dnivinfo  
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