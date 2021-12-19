 

Сфера застосування металевих тильд

Досуг Сегодня, 22:1551
Сфера застосування металевих тильд

Сьогодні великою популярністю користується шильд із QR кодом. Функціонал класичного лінійного штрих-коду обмежений введенням кількох символів та цифр. Тоді як QR код дозволяє ввести будь-які дані - від найменування виробу до контактів виробника.

Сфера застосування металевих шильд в Україні

Металева шильда - це табличка, що містить інформацію про певні властивості виробу або продукції. Спочатку ці вироби застосовувалися в промисловому секторі та на заводах.   

Шильда на обладнання донедавна була основним інструментом передачі інформації. Такі таблички прикріплювалися до робочої поверхні для відображення даних про найменування виробу та його основні технічні характеристики. Шильдиками переважно маркували верстати, інструменти, холодильне обладнання.

З розвитком маркетингу поширилось використання корпоративних металевих шильд. Основна сфера їх застосування не обмежується брендуванням фірмової продукції. Такі вироби використовуються для:

  • спрощення процесу інвентаризації (в даному випадку маркуються окремі партії товарів, відповідно працівникам не потрібно перевіряти інформацію вручну);
  • розміщення відомостей про товар або послугу;
  • на виставках та офіційних заходах (шильди металеві використовуються для арт-об'єктів).

Завдяки нанесеному на табличку QR коду можна дізнатися максимум інформації про об'єкт, у тому числі й ознайомитися з інструкцією з експлуатації.

На металеві шильди також наноситься QR-код меню (це актуально для кафе та ресторанів). Така сфера застосування дозволяє закладам громадського харчування мінімізувати використання стандартного, паперового формату переліку страв. Щоб перенести інформацію з шильда на смартфон, достатньо приставити гаджет до вказаного коду.

Нюанси вибору технології виготовлення шильда металевого

У Харкові застосовується багато способів виготовлення інформаційних табличок. Проте найпопулярнішими з них є:

Металофото. У цьому випадку використовується алюміній із вкрапленнями світлочутливого срібла. При засвітленні фотошаблоном зображення проявляється у місцях влучення світла.

Сублімація - для перенесення зображення використовується спеціальне покриття носія у вигляді тонкої плівки із сублімаційного лаку.

Лазерне гравіювання - один з найшвидших і найдешевших методів нанесення малюнка на шильд.

Якщо шильд використовуватиметься для маркування промислових виробів, необхідно особливу увагу приділяти його якості. Справа в тому, що такі таблички в процесі експлуатації зазнають істотних перепадів температури. Тому, щоб уникнути деформації, рекомендується враховувати технічні характеристики металевих шильд.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, QR, код, 7dnivinfo, 7dniv  
Сфера застосування металевих тильд
Сфера застосування металевих тильд
На что следует обратить внимание при выборе айфона
На что следует обратить внимание при выборе айфона
Лучшие торты на заказ от кондитерского дома Вацак
Лучшие торты на заказ от кондитерского дома Вацак
Как вырастить розмарин в домашних условиях
Как вырастить розмарин в домашних условиях
Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Как украинцам покупать одежду в США
Как украинцам покупать одежду в США
Акция “Новый год” в Эльдорадо
Акция “Новый год” в Эльдорадо
Глаукома: первые признаки заболевания, методы лечения
Глаукома: первые признаки заболевания, методы лечения
Оплата «коммуналки» онлайн – почему это лучший вариант
Оплата «коммуналки» онлайн – почему это лучший вариант
Как выбрать машину по цене D-класса с параметрами бизнес авто?
Как выбрать машину по цене D-класса с параметрами бизнес авто?
Как выбрать идеальные часы для себя ?
Как выбрать идеальные часы для себя ?
10 причин купить квартиру в жилом комплексе Гранд Бурже
10 причин купить квартиру в жилом комплексе Гранд Бурже

Новости по теме

Огляд оригінальних ремінців для Apple Watch
Огляд оригінальних ремінців для Apple Watch
19-дек-2021, 20:49
Чому варто надати перевагу дитячому одягу з натуральних матеріалів?
Чому варто надати перевагу дитячому одягу з натуральних матеріалів?
26-ноя-2021, 20:38
Неприємний запах з рота, причини виникнення та рекомендації
Неприємний запах з рота, причини виникнення та рекомендації
9-ноя-2021, 12:52
Тракторний садовий обприскувач – багатозадачна причіпна сільськогосподарська техніка нового покоління
Тракторний садовий обприскувач – багатозадачна причіпна сільськогосподарська техніка нового покоління
4-ноя-2021, 17:48
Найпопулярніші розміри профтруби в будівництві
Найпопулярніші розміри профтруби в будівництві
31-окт-2021, 10:50

Последние новости

22:55
События
В Украину не пустили юную российскую модель, которая посещала Крым
22:52
События
Кабмин утвердил штрафы за вред природе
21:16
Политика
Как по всей стране идут облавы на сторонников прямого народовластия
19:11
События
Масочный режим на улице к Рождеству возвращает Испания
19:10
События
В подарок от отца 3,4 миллиона гривень получил "Слуга народа" Тарасов
18:14
События
Почти 30 млн гривень на колючую проволоку для Литвы потратила Украина
18:11
Политика
Что принял Кабмин 23 декабря
17:44
События
Нигериец в Одессе пытался дать взятку чтобы попасть в Украину и углубленно изучать язык
17:41
Политика
В Верховный суд по иску Порошенко вызвали Зеленского
17:27
События
Путин заявил что дефицит газа в Европе образовался из-за перепродажи его Украине
17:07
Политика
Что Путин заявил журналистам об Украине
16:13
Политика
Законопроект об управлении коммунальной собственностью одобрил кабмин
13:44
События
Главком ВСУ берет свои слова назад. О чем на самом деле договорились вчера по перемирию на Донбассе
11:01
События
Как украинок заставят вставать на военный учет и проходить медкомиссию
11:00
Политика
Путин дает большую пресс-конференцию. Главные заявления об Украине, мире и войне
10:55
События
Звездный Новый год. "Квартал" будет в Одессе, Сердючка в Дубаи, а Лобода в Москве за ночь заработает $300 000
10:51
События
Легковушка в Днепре влетела в толпу пешеходов, которые переходили дорогу
10:44
События
За неделю в Минобороны пообещали придумать алгоритм постановки женщин на воинский учёт
10:42
Политика
Условие для переговоров с Москвой о гарантиях безопасности назвали ЕС и США
10:40
События
Мужчина в Харькове оставил на станции метро коробку и заявил о минировании подземки

Новости ТОП-7

Главврача-бунтаря Николаевской областной инфекционной больницы Светлану Федорову уволили решением облсовета413
В Минобороны решили массово поставить женщин на военный учет333
Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией в начале 2022 года планирует подписать Зеленский332
Как между Украиной и Польшей начинается экономическая война330
Зачем Шойгу заговорил о химатаке на Донбассе, которую готовят американцы319
В Черновцах женщина больше семи месяцев непрерывно болела COVID-19. Это подтвердили 15 анализов284
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 декабря 2021282

Досуг

Сфера застосування металевих тильд
Сфера застосування металевих тильд
Сьогодні великою популярністю користується шильд із QR кодом. Функціонал класичного лінійного штрих-коду обмежений введенням кількох символів та цифр. Тоді як QR код дозволяє ввести будь-які дані - від найменування виробу до контактів виробника.
Сегодня, 22:1552
На что следует обратить внимание при выборе айфона
На что следует обратить внимание при выборе айфона
В первую очередь необходимо определиться с тем, какой объем памяти вам нужен. Сегодня в продаже можно найти модели с 32 и 128 Гб памяти. Если вы покупаете телефон для себя, то лучше всего остановиться на варианте с большим объемом.
Сегодня, 21:0562
Лучшие торты на заказ от кондитерского дома Вацак
Лучшие торты на заказ от кондитерского дома Вацак
Торты на заказ давно актуальны, ведь это отличная возможность порадовать себя уникальным десертом, о чем на Vatsak.com.ua. Вы можете выбрать любое оформление, любое наполнение.
Сегодня, 07:33102
Как вырастить розмарин в домашних условиях
Как вырастить розмарин в домашних условиях
Розмарин — прекрасное растение, представляющее собой вечнозелёный кустарник.
Вчера, 23:09145
Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Лечение атрофии зрительного нерва в Германии
Атрофия зрительного нерва (АЗН) – исход многих офтальмологических заболеваний. У пациентов с этим заболеванием необратимо ухудшается зрение.
Вчера, 13:38142
Как украинцам покупать одежду в США
Как украинцам покупать одежду в США
Не секрет, что многочисленные американские интернет-магазины одежды всегда предлагают богатое разнообразие качественных, модных, а главное доступных вещей, которые всегда приходятся по вкусу украинскому потребителю. Но возникает вопрос: как можно заказывать одежду в США?
Вчера, 13:35152

События

В Украину не пустили юную российскую модель, которая посещала Крым
В Украину не пустили юную российскую модель, которая посещала Крым
В Украину не пустили российскую модель 21-летнюю Элину Бурлакову, которая многократно посещала Крым.
Сегодня, 22:5536
Кабмин утвердил штрафы за вред природе
Кабмин утвердил штрафы за вред природе
Кабинет министров на заседании 23 декабря принял постановление, в котором утверждаются размеры штрафов за вред для природно-заповедного фонда.
Сегодня, 22:5239
Масочный режим на улице к Рождеству возвращает Испания
Масочный режим на улице к Рождеству возвращает Испания
Премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал, что в стране возвращается требование ношения масок на улице из-за резкого роста количества новых случаев коронавируса.
Сегодня, 19:1174
В подарок от отца 3,4 миллиона гривень получил "Слуга народа" Тарасов
В подарок от отца 3,4 миллиона гривень получил "Слуга народа" Тарасов
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Тарасов в течение последних нескольких месяцев получал в подарок от отца крупные суммы денег.
Сегодня, 19:1076
Почти 30 млн гривень на колючую проволоку для Литвы потратила Украина
Почти 30 млн гривень на колючую проволоку для Литвы потратила Украина
Украина выделила на гуманитарную помощь для Литвы в виде колючей проволоки для строительства стены на границе с Беларусью, 29 миллионов 348 тысяч 339 гривень.
Сегодня, 18:1481
Нигериец в Одессе пытался дать взятку чтобы попасть в Украину и углубленно изучать язык
Нигериец в Одессе пытался дать взятку чтобы попасть в Украину и углубленно изучать язык
В среду, 22 декабря, в Одесском аэродроме гражданин Нигерии предложил пограничникам взятку, чтоб попасть на территорию Украины.
Сегодня, 17:4480
7 Днів