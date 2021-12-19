Сфера застосування металевих тильд

Сьогодні великою популярністю користується шильд із QR кодом. Функціонал класичного лінійного штрих-коду обмежений введенням кількох символів та цифр. Тоді як QR код дозволяє ввести будь-які дані - від найменування виробу до контактів виробника.

Сфера застосування металевих шильд в Україні

Металева шильда - це табличка, що містить інформацію про певні властивості виробу або продукції. Спочатку ці вироби застосовувалися в промисловому секторі та на заводах.

Шильда на обладнання донедавна була основним інструментом передачі інформації. Такі таблички прикріплювалися до робочої поверхні для відображення даних про найменування виробу та його основні технічні характеристики. Шильдиками переважно маркували верстати, інструменти, холодильне обладнання.

З розвитком маркетингу поширилось використання корпоративних металевих шильд. Основна сфера їх застосування не обмежується брендуванням фірмової продукції. Такі вироби використовуються для:

спрощення процесу інвентаризації (в даному випадку маркуються окремі партії товарів, відповідно працівникам не потрібно перевіряти інформацію вручну);

розміщення відомостей про товар або послугу;

на виставках та офіційних заходах (шильди металеві використовуються для арт-об'єктів).

Завдяки нанесеному на табличку QR коду можна дізнатися максимум інформації про об'єкт, у тому числі й ознайомитися з інструкцією з експлуатації.

На металеві шильди також наноситься QR-код меню (це актуально для кафе та ресторанів). Така сфера застосування дозволяє закладам громадського харчування мінімізувати використання стандартного, паперового формату переліку страв. Щоб перенести інформацію з шильда на смартфон, достатньо приставити гаджет до вказаного коду.

Нюанси вибору технології виготовлення шильда металевого

У Харкові застосовується багато способів виготовлення інформаційних табличок. Проте найпопулярнішими з них є:

Металофото. У цьому випадку використовується алюміній із вкрапленнями світлочутливого срібла. При засвітленні фотошаблоном зображення проявляється у місцях влучення світла.

Сублімація - для перенесення зображення використовується спеціальне покриття носія у вигляді тонкої плівки із сублімаційного лаку.

Лазерне гравіювання - один з найшвидших і найдешевших методів нанесення малюнка на шильд.

Якщо шильд використовуватиметься для маркування промислових виробів, необхідно особливу увагу приділяти його якості. Справа в тому, що такі таблички в процесі експлуатації зазнають істотних перепадів температури. Тому, щоб уникнути деформації, рекомендується враховувати технічні характеристики металевих шильд.