СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене

SanTechShara – это один из лучших интернет-магазинов Украины, специализирующийся на реализации широкого спектра сантехнической продукции. В его ассортименте представлена сантехника всех типов и видов, а также сопутствующие материалы и аксессуары от лучших мировых брендов. Благодаря лояльной ценовой политике, прямым поставкам от производителей и высококачественным брендовым товарам, он стал лидером отечественного рынка.
Посетить шоу-рум SanTechShara можно за адресом, г. Киев, просп. Освободителей 9. Сделать онлайн заказ можно на официальном сайте интернет-магазина – https://www.santechshara.com.ua/
Мы предлагаем:
сантехника
- Акриловые и чугунные ванны.
- Душевые поддоны и боксы.
- Душевые системы.
- Унитазы, писсуары и биде.
- Мойки, умывальники и раковины.
- Смесители.
- Трапы и сифоны.
- Осушители полотенец.
- Фильтры воды.
- Ширмы и шторы.
- Мебель для ванной комнаты и санузла.
- Аксессуары.
Весь товар сертифицирован и обладает 100% гарантией качества от производителя. В магазине продается исключительно оригинальные брендовые изделия. Все оборудование для санузлов и кухонь проверено на предмет технической исправности. Помимо сантехники мы также предлагаем бытовую технику.
Бытовая техника.
- Кухонные вытяжки.
- Духовые шкафы.
- Варочные поверхности.
- Холодильная техника.
- Микроволновые печи.
Конечно же, помещения с повышенной влажностью и теплом, такие как санузлы и кухни, нужно оборудовать хорошей вентиляцией.
Вентиляция.
- Бытовые вентиляторы.
- Промышленные вентиляторы.
- Кондиционеры.
Ваш санузел не будет завершенным, если не оснастить его специальным оборудованием, которое повисит комфорт принятия ванны, подарит тепло и уют.
Теплотехника.
- Котлы отопительные.
- Бойлеры.
- Обогреватели.
- Тепловые аккумуляторы.
- Водонагреватели.
- Системы теплого пола.
Если же Вы запланировали сделать ремонт в ванной комнате, в туалете или на кухне, тогда наверняка ищете красивую плитку.
Плитка.
- Керамическая.
- Керамогранит.
Также у нас есть отличные предложения для любителей водных процедур, плаванья и отдыха у бассейна
Бассейны.
- СПА бассейны.
- Композитные бассейны.
- Павильоны для бассейнов.
Почему стоит выбрать SanTechShara?
Магазин обладает огромным выбором сантехники, а также оборудования и различных устройств для создания современных комфортных санузлов. Здесь можно приобрести все, что чтобы сделать ванную максимально функциональной, эффективной и удобной. Кроме того, мы предоставляем отличный сервис и широкий перечень услуг. Наши консультанты предоставят исчерпывающие данные о продукции и посоветуют лучшее решение. Если у Вас возникли трудности в техническом плане, тогда можете обратиться в наш сервисный центр, где работают высококвалифицированные специалисты. Это далеко не все сильные стороны СанТехШара.
Наши преимущества:
- Широкий выбор сантехники.
- Брендовая высококачественная продукция.
- Прямые поставки от производителей.
- Доступные цены.
- Система лояльности, частые акции и скидки.
- Товар выставлен в шоу-руме.
- Постоянное обновление каталога актуальными моделями.
- Индивидуальный подход к клиенту.
- Заказ изделий любого производителя.
- Возможность индивидуального заказа.
- Оптовые и розничные заказы.
- Дельные советы и консультации.
- Профессиональный сервисный центр.
- Услуги дизайнера.
- Собственная служба доставки.
- Бесплатная доставка по Киеву.
- Доставка во все регионы Украины.