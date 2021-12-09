 

СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене

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СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене

SanTechShara – это один из лучших интернет-магазинов Украины, специализирующийся на реализации широкого спектра сантехнической продукции. В его ассортименте представлена сантехника всех типов и видов, а также сопутствующие материалы и аксессуары от лучших мировых брендов. Благодаря лояльной ценовой политике, прямым поставкам от производителей и высококачественным брендовым товарам, он стал лидером отечественного рынка.

Посетить шоу-рум SanTechShara можно за адресом, г. Киев, просп. Освободителей 9. Сделать онлайн заказ можно на официальном сайте интернет-магазина –  https://www.santechshara.com.ua/

Мы предлагаем:

СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене

сантехника

  • Акриловые и чугунные ванны.
  • Душевые поддоны и боксы.
  • Душевые системы.
  • Унитазы, писсуары и биде.
  • Мойки, умывальники и раковины.
  • Смесители.
  • Трапы и сифоны.
  • Осушители полотенец.
  • Фильтры воды.
  • Ширмы и шторы.
  • Мебель для ванной комнаты и санузла.
  • Аксессуары.

Весь товар сертифицирован и обладает 100% гарантией качества от производителя. В магазине продается исключительно оригинальные брендовые изделия. Все оборудование для санузлов и кухонь проверено на предмет технической исправности. Помимо сантехники мы также предлагаем бытовую технику.

 

Бытовая техника.

  • Кухонные вытяжки.
  • Духовые шкафы.
  • Варочные поверхности.
  • Холодильная техника.
  • Микроволновые печи.

Конечно же, помещения с повышенной влажностью и теплом, такие как санузлы и кухни, нужно оборудовать хорошей вентиляцией.

СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене

Вентиляция.

  • Бытовые вентиляторы.
  • Промышленные вентиляторы.
  • Кондиционеры.

Ваш санузел не будет завершенным, если не оснастить его специальным оборудованием, которое повисит комфорт принятия ванны, подарит тепло и уют.

СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене

Теплотехника.

  • Котлы отопительные.
  • Бойлеры.
  • Обогреватели.
  • Тепловые аккумуляторы.
  • Водонагреватели.
  • Системы теплого пола.

Если же Вы запланировали сделать ремонт в ванной комнате, в туалете или на кухне, тогда наверняка ищете красивую плитку.

СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене

Плитка.

  • Керамическая.
  • Керамогранит.

Также у нас есть отличные предложения для любителей водных процедур, плаванья и отдыха у бассейна

СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене

Бассейны.

  • СПА бассейны.
  • Композитные бассейны.
  • Павильоны для бассейнов.

Почему стоит выбрать SanTechShara?

Магазин обладает огромным выбором сантехники, а также оборудования и различных устройств для создания современных комфортных санузлов. Здесь можно приобрести все, что чтобы сделать ванную максимально функциональной, эффективной и удобной. Кроме того, мы предоставляем отличный сервис и широкий перечень услуг. Наши консультанты предоставят исчерпывающие данные о продукции и посоветуют лучшее решение. Если у Вас возникли трудности в техническом плане, тогда можете обратиться в наш сервисный центр, где работают высококвалифицированные специалисты. Это далеко не все сильные стороны СанТехШара.

Наши преимущества:

  • Широкий выбор сантехники.
  • Брендовая высококачественная продукция.
  • Прямые поставки от производителей.
  • Доступные цены.
  • Система лояльности, частые акции и скидки.
  • Товар выставлен в шоу-руме.
  • Постоянное обновление каталога актуальными моделями.
  • Индивидуальный подход к клиенту.
  • Заказ изделий любого производителя.
  • Возможность индивидуального заказа.
  • Оптовые и розничные заказы.
  • Дельные советы и консультации.
  • Профессиональный сервисный центр.
  • Услуги дизайнера.
  • Собственная служба доставки.
  • Бесплатная доставка по Киеву.
  • Доставка во все регионы Украины.
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Теги: news, новости, Украина, сантехника, 7dniv, 7dnivinfo  
СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене
СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене
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СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене
СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене
SanTechShara – это один из лучших интернет-магазинов Украины, специализирующийся на реализации широкого спектра сантехнической продукции. В его ассортименте представлена сантехника всех типов и видов, а также сопутствующие материалы и аксессуары от лучших мировых брендов.
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