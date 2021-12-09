СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене

SanTechShara – это один из лучших интернет-магазинов Украины, специализирующийся на реализации широкого спектра сантехнической продукции. В его ассортименте представлена сантехника всех типов и видов, а также сопутствующие материалы и аксессуары от лучших мировых брендов. Благодаря лояльной ценовой политике, прямым поставкам от производителей и высококачественным брендовым товарам, он стал лидером отечественного рынка.

Посетить шоу-рум SanTechShara можно за адресом, г. Киев, просп. Освободителей 9. Сделать онлайн заказ можно на официальном сайте интернет-магазина – https://www.santechshara.com.ua/

Мы предлагаем:

сантехника

Акриловые и чугунные ванны.

Душевые поддоны и боксы.

Душевые системы.

Унитазы, писсуары и биде.

Мойки, умывальники и раковины.

Смесители.

Трапы и сифоны.

Осушители полотенец.

Фильтры воды.

Ширмы и шторы.

Мебель для ванной комнаты и санузла.

Аксессуары.

Весь товар сертифицирован и обладает 100% гарантией качества от производителя. В магазине продается исключительно оригинальные брендовые изделия. Все оборудование для санузлов и кухонь проверено на предмет технической исправности. Помимо сантехники мы также предлагаем бытовую технику.

Бытовая техника.

Кухонные вытяжки.

Духовые шкафы.

Варочные поверхности.

Холодильная техника.

Микроволновые печи.

Конечно же, помещения с повышенной влажностью и теплом, такие как санузлы и кухни, нужно оборудовать хорошей вентиляцией.

Вентиляция.

Бытовые вентиляторы.

Промышленные вентиляторы.

Кондиционеры.

Ваш санузел не будет завершенным, если не оснастить его специальным оборудованием, которое повисит комфорт принятия ванны, подарит тепло и уют.

Теплотехника.

Котлы отопительные.

Бойлеры.

Обогреватели.

Тепловые аккумуляторы.

Водонагреватели.

Системы теплого пола.

Если же Вы запланировали сделать ремонт в ванной комнате, в туалете или на кухне, тогда наверняка ищете красивую плитку.

Плитка.

Керамическая.

Керамогранит.

Также у нас есть отличные предложения для любителей водных процедур, плаванья и отдыха у бассейна

Бассейны.

СПА бассейны.

Композитные бассейны.

Павильоны для бассейнов.

Почему стоит выбрать SanTechShara?

Магазин обладает огромным выбором сантехники, а также оборудования и различных устройств для создания современных комфортных санузлов. Здесь можно приобрести все, что чтобы сделать ванную максимально функциональной, эффективной и удобной. Кроме того, мы предоставляем отличный сервис и широкий перечень услуг. Наши консультанты предоставят исчерпывающие данные о продукции и посоветуют лучшее решение. Если у Вас возникли трудности в техническом плане, тогда можете обратиться в наш сервисный центр, где работают высококвалифицированные специалисты. Это далеко не все сильные стороны СанТехШара.

Наши преимущества: