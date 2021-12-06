 

Брендовые мебельные ручки от интернет-магазина ЦМФ

Досуг Сегодня, 14:5373
Брендовые мебельные ручки от интернет-магазина ЦМФ

Поиск мебели начинается с выбора ее стиля и типа конструкции. Красивый внешний вид шкафа или кухонного гарнитура является, бесспорно, важным аспектом, но есть в его конструкции детали, которые играют еще более важную роль. Речи идет о фурнитуре. Она напрямую отвечает за функциональность и практичность всей конструкции, к тому же, многие ее элементы остаются на видном месте, поэтому влияют на ее внешний вид, являясь частью дизайна. Ярким этому примером выступают ручки, которые должны обладать целым перечнем преимуществ:

  • Эргономичностью.
  • Удобством.
  • Прочностью.
  • Износостойкостью.
  • Эстетичностью.
  • Красотой.

Удобство и эргономичность – это те аспекты, с которыми пользователь будет сталкиваться каждый день. Ручки на его мебели должны быть удобны в обращении и обеспечивать комфортный хват, а еще, не сильно выпирать над фасадом, чтобы не цепляться за одежды и не мешать движущимся элементам конструкции.

Износостойкость и прочность. Только такая фурнитура сможет долгое время исправно выполнять свои функции. Она прослужит много лет, выдерживая полезную нагрузку и частую эксплуатацию, при этом сохраняя не только свою целостность, но и красивый внешний вид.

Красота и эстетичность. Учитывая то, что большинство ручек устанавливают на видном месте и должны гармонично сочетаться с фасадом, они просто обязаны быть красивыми и стильными. Благодаря огромному модельному ряду разных производителей, подобрать изделие нужной формы, цвета и фактуры не составит труда.

Центр Мебельной Фурнитуры собрал для вас широкий ассортимент ручек от лучших брендов:  https://cmf.center/ru/mebelnaya-furnitura/ruchki-mebelnye/

Ассортимент ручек ЦМФ:

  • Врезные. Ручки устанавливаются особым способом, фасад в месте их монтажа подвергается предварительной фрезеровке. Благодаря этому, они практически полностью сливаются с ним, не выпирая на его фоне.
  • Профильная. Имеет простую, но стильную конструкцию, изготавливается из изогнутого профиля, но со сплошным основанием.
  • Торцевая. Называется так из-за места установки. Ручка монтируется на торцевой части дверцы, сверху или сбоку, иногда снизу, например, при обустройстве выдвижного ящика.
  • Рейлинг. Это трубчатый элемент круглого или прямоугольного сечения. Может иметь разную длину, оборудован стойками на двух концах.
  • Скоба. Фурнитура в виде дугообразной или П-образной скобы разной длины с двумя крепежами из каждой стороны.
  • Раковина. Ручка внешне похожа на раковину, имеет выпуклую, полусферическую форму.
  • Кнопка. Простой элемент, состоящий из стержня, на концах которого расположены крепеж и головка.
  • Подвесная. У нее также есть стержень, одна сторона которого предназначена для крепления, а на другой размещен движущийся элемент, в виде капли, кольца или скобы.

 

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Брендовые мебельные ручки от интернет-магазина ЦМФ
Брендовые мебельные ручки от интернет-магазина ЦМФ
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Досуг

Брендовые мебельные ручки от интернет-магазина ЦМФ
Брендовые мебельные ручки от интернет-магазина ЦМФ
Поиск мебели начинается с выбора ее стиля и типа конструкции. Красивый внешний вид шкафа или кухонного гарнитура является, бесспорно, важным аспектом, но есть в его конструкции детали, которые играют еще более важную роль.
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