Брендовые мебельные ручки от интернет-магазина ЦМФ

Поиск мебели начинается с выбора ее стиля и типа конструкции. Красивый внешний вид шкафа или кухонного гарнитура является, бесспорно, важным аспектом, но есть в его конструкции детали, которые играют еще более важную роль. Речи идет о фурнитуре. Она напрямую отвечает за функциональность и практичность всей конструкции, к тому же, многие ее элементы остаются на видном месте, поэтому влияют на ее внешний вид, являясь частью дизайна. Ярким этому примером выступают ручки, которые должны обладать целым перечнем преимуществ:

Эргономичностью.

Удобством.

Прочностью.

Износостойкостью.

Эстетичностью.

Красотой.

Удобство и эргономичность – это те аспекты, с которыми пользователь будет сталкиваться каждый день. Ручки на его мебели должны быть удобны в обращении и обеспечивать комфортный хват, а еще, не сильно выпирать над фасадом, чтобы не цепляться за одежды и не мешать движущимся элементам конструкции.

Износостойкость и прочность. Только такая фурнитура сможет долгое время исправно выполнять свои функции. Она прослужит много лет, выдерживая полезную нагрузку и частую эксплуатацию, при этом сохраняя не только свою целостность, но и красивый внешний вид.

Красота и эстетичность. Учитывая то, что большинство ручек устанавливают на видном месте и должны гармонично сочетаться с фасадом, они просто обязаны быть красивыми и стильными. Благодаря огромному модельному ряду разных производителей, подобрать изделие нужной формы, цвета и фактуры не составит труда.

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Ассортимент ручек ЦМФ: