Брендовые мебельные ручки от интернет-магазина ЦМФ

Поиск мебели начинается с выбора ее стиля и типа конструкции. Красивый внешний вид шкафа или кухонного гарнитура является, бесспорно, важным аспектом, но есть в его конструкции детали, которые играют еще более важную роль. Речи идет о фурнитуре. Она напрямую отвечает за функциональность и практичность всей конструкции, к тому же, многие ее элементы остаются на видном месте, поэтому влияют на ее внешний вид, являясь частью дизайна. Ярким этому примером выступают ручки, которые должны обладать целым перечнем преимуществ:
- Эргономичностью.
- Удобством.
- Прочностью.
- Износостойкостью.
- Эстетичностью.
- Красотой.
Удобство и эргономичность – это те аспекты, с которыми пользователь будет сталкиваться каждый день. Ручки на его мебели должны быть удобны в обращении и обеспечивать комфортный хват, а еще, не сильно выпирать над фасадом, чтобы не цепляться за одежды и не мешать движущимся элементам конструкции.
Износостойкость и прочность. Только такая фурнитура сможет долгое время исправно выполнять свои функции. Она прослужит много лет, выдерживая полезную нагрузку и частую эксплуатацию, при этом сохраняя не только свою целостность, но и красивый внешний вид.
Красота и эстетичность. Учитывая то, что большинство ручек устанавливают на видном месте и должны гармонично сочетаться с фасадом, они просто обязаны быть красивыми и стильными. Благодаря огромному модельному ряду разных производителей, подобрать изделие нужной формы, цвета и фактуры не составит труда.
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Ассортимент ручек ЦМФ:
- Врезные. Ручки устанавливаются особым способом, фасад в месте их монтажа подвергается предварительной фрезеровке. Благодаря этому, они практически полностью сливаются с ним, не выпирая на его фоне.
- Профильная. Имеет простую, но стильную конструкцию, изготавливается из изогнутого профиля, но со сплошным основанием.
- Торцевая. Называется так из-за места установки. Ручка монтируется на торцевой части дверцы, сверху или сбоку, иногда снизу, например, при обустройстве выдвижного ящика.
- Рейлинг. Это трубчатый элемент круглого или прямоугольного сечения. Может иметь разную длину, оборудован стойками на двух концах.
- Скоба. Фурнитура в виде дугообразной или П-образной скобы разной длины с двумя крепежами из каждой стороны.
- Раковина. Ручка внешне похожа на раковину, имеет выпуклую, полусферическую форму.
- Кнопка. Простой элемент, состоящий из стержня, на концах которого расположены крепеж и головка.
- Подвесная. У нее также есть стержень, одна сторона которого предназначена для крепления, а на другой размещен движущийся элемент, в виде капли, кольца или скобы.