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Досуг Сегодня, 19:2853
Как сделать спальню функциональной

Спальная комната уже давно перестала быть местом, предназначенным исключительно для сна. Сегодня очень важно, чтобы спальня была не только уютной и комфортной, но и функциональной. В связи с этим специалисты дали несколько советов и рекомендаций, которые позволят без лишних трат денег и времени добиться желанного результата.

В первую очередь важно остановиться на кровати, недорого в Украине можно приобрести модели из ДСП и МДФ, но если вы хотите действительно функциональную мебель, которая будет долго вам служить, то лучше останавливать выбор на дереве. Такие изделия выпускаются с выдвижными ящиками и другими «наворотами».

Гардеробная, шкаф или комод?

Ответ на данный вопрос в первую очередь зависит от площади жилья. Если спальня обладает небольшой площадью, то лучшим решением станет установка функционального и компактного шкафа-купе. Если в доме/квартире много свободного места, то в качестве альтернативы стоит рассмотреть оформление отдельной гардеробной. Оформляя гардеробную, важно предусмотреть наличие всех необходимых полок и отсеков для хранения вещей. Желательно, чтобы в ход в гардеробный отсек был из спальной комнаты.

Сегодня популярность стремительно набирают комоды. Современные конструкции отличаются функциональностью и стильным дизайном, что делает их отличным выбором при обустройстве небольших спальных комнат. 

Освещение в спальной комнате

В спальне необходимо сразу определить места, где чаще всего будет появляться необходимость в дополнительном освещении. В такие зоны идеально впишутся различного рода светильники и бра. При этом важно помнить, что главным предназначением спальни является возможность подарить качественный и полноценный сон. Только при условии полной темноты в теле человека может вырабатываться гормон мелатонин, необходимый для восстановления организма. 

Как сделать спальню функциональной

Чтобы сделать спальню функциональной и удобной, необходимо надёжно её защитить от уличного освещения. Можно воспользоваться светонепроницаемыми шторами или специальными жалюзи «black out».

Полезные советы и рекомендации

Специалисты дали несколько советов и рекомендаций, которые позволят сделать спальню максимально функциональной:

  1. Высота кровати должна соответствовать высоте прикроватной тумбы. Желательно, чтобы спальное место было примерно на 3-4 сантиметра выше тумбочки – так брать и класть вещи будет максимально удобно.
  2. Лучшим местом для установки кровати является середина комнаты. Благодаря такому размещению подходить к спальному месту будет удобно с любой стороны. При этом не нужно забывать про соответствующее расстояние до шкафа, окон и двери.
  3. Современные спальни часто страдают от недостатка места для хранения вещей. Ведь сегодня важно, чтобы спальная комната визуально выглядела просторной, но при этом могла похвастать функциональностью. Чтобы оформить спальню, соответствующую всем этим требованиям, можно воспользоваться небольшими коробками, плетёными корзинами и другими предметами для хранения вещей, которые могут дополнительно выполнять декоративную функцию.
  4. Рядом с кроватью можно поставить мягкий пуф. Если раньше пуфы использовались исключительно в качестве места для сиденья, то сегодня их конструкция позволяет хранить в них постельное белье, покрывала и другие небольшие атрибуты спальной комнаты.

Профессиональные дизайнеры уже давно используют вышеуказанные советы при оформлении спальных комнат в самых различных интерьерах. Они позволят повысить функциональность помещения, но при этом сохранить его дизайн и стиль интерьера.

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Как сделать спальню функциональной
Как сделать спальню функциональной
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