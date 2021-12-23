Про воздушный компрессор и его особенности

Уникальное устройство, сжимающее воздух механическим способом – это воздушный компрессор. Имеет широкую сферу применения, начиная от строительной промышленности, быта, заканчивая сферой обслуживания, транспортной промышленностью и химической индустрией.

Разновидности оборудования и характеристики

Существуют две главные разновидности оборудования:

Воздушный компрессор винтового типа. Такой прибор оснащен ременным приводом либо имеет прямую подачу. Его работа основана на поступательно-вращающихся движениях 2-х роторов в специальной масляной бане. Отличительная черта компрессоров – это высокий уровень КПД в сочетании с низким уровнем энергопотребления.

винтового типа. Такой прибор оснащен ременным приводом либо имеет прямую подачу. Его работа основана на поступательно-вращающихся движениях 2-х роторов в специальной масляной бане. Отличительная черта компрессоров – это высокий уровень КПД в сочетании с низким уровнем энергопотребления. Компрессор поршневого типа. Прибор безмасляный либо масляный с прямой подачей. Масляные компрессоры имеют высокую производительность, поэтому применяются как в бытовых целях, так и на производствах. Безмасляные модели – это компрессоры с меньшей мощностью, но они востребованы в сфере покраски, аэрографии и других направлениях.

О преимуществах и правилах выбора

Говоря о преимуществах воздушного компрессора, нужно отметить техническую простоту рабочего процесса, внушительные сроки эксплуатации, незначительный вес и достаточно компактные размеры, доступность обслуживания и ремонта, востребованность и приемлемую стоимость.

Выбирая такой прибор, нужно четко знать, где он будет использоваться, и проанализировать основные характеристики.

В бытовых целях подойдут поршневые компрессоры, оснащенные накопительным ресивером. Также стоит обратить внимание на показатели мощности, объем ресивера, производительность, давление, уровень шума. Не менее важна информация о потенциальном режиме работы, возможных нагрузках, возможностях работы при наличии особенностей окружающей среды.

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