 

Гераниол: особенности и сферы использования вещества

Досуг Сегодня, 17:0887
Гераниол: особенности и сферы использования вещества

Гераниол – это органическое соединение, представляющее собой светло-желтую или бесцветную жидкость с маслянистой консистенцией. Ученые относят его к спирту, который в естественном состоянии находится в эфирных маслах роз, лемонграсса, цитронеллы, лаванды, нероли, дикой моркови и пр.

Наибольший процент гераниола имеется в эфире герани, отсюда и название этого вещества. Данная жидкость имеет четко узнаваемый запах розы, не растворяется в воде и очень быстро окисляется при контакте с воздухом.

Свойства и применение гераниола в косметике

Благодаря розовому аромату и сладкому вкусу гераниол в качестве аромакомпонента широко применяется в парфюмерии для создания ароматических композиций, различных косметических отдушек при производстве мыла, шампуней и т.д. В промышленности это вещество тоже регулярно используется в виде пищевых добавок, при этом получают его из цитронеллового масла. Другие свойства гераниола, благодаря которым он применяется в косметике:

  • легкая растворимость в спиртах, эфирах, что является удобным при создании парфюмерных ароматов, косметических средств;
  • мочегонный эффект и способность снижать давление, пагубное воздействие на грибки, вирусы и бактерии;
  • репеллентные свойства, позволяющие отпугивать различных насекомых, при этом запах привлекателен для пчел.

Благодаря высокому проценту растворимости и способности преодолевать кожные барьеры гераниол используют в качестве «курьера», способного улучшить доставку определенных препаратов глубоко в дермальный слой.

Необходимо помнить о том, что хранить косметику требуется в плотно закрытой таре, чтобы не произошла реакция с кислородом. Иначе ваши косметические либо парфюмерные средства изменят запахи.

Предосторожности при использовании ароматического вещества

Многие эфирные масла обладают резко выраженным ароматом, способным вызывать аллергические реакции, и гераниол тоже находится в этом списке. Не стоит применять косметические средства с данным запахом, если у вас имеется аллергия на цитрусовые, розовые и гераниевые эфиры.

Также следует избегать прямого контакта вещества с теми участками кожи, на которых имеются какие-либо повреждения, шелушения или покраснения. Не допускайте попадания его на слизистые оболочки. Это может вызвать раздражение или даже химический ожог, особенно если концентрация эфирного масла достаточно высокая.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Гераниол, 7dniv, 7dnivinfo  
Пультовая охрана: необходимость для вашей безопасности или лишние траты
Пультовая охрана: необходимость для вашей безопасности или лишние траты
Особенности выбора лобового стекла для Skoda Octavia
Особенности выбора лобового стекла для Skoda Octavia
Гераниол: особенности и сферы использования вещества
Гераниол: особенности и сферы использования вещества
Про воздушный компрессор и его особенности
Про воздушный компрессор и его особенности
Витаминная бомба: салаты на все случаи
Витаминная бомба: салаты на все случаи
Сколько стоит и как выбрать банк для расчетно-кассового обслуживания бизнеса?
Сколько стоит и как выбрать банк для расчетно-кассового обслуживания бизнеса?
Как сделать спальню функциональной
Как сделать спальню функциональной
Брендовые мебельные ручки от интернет-магазина ЦМФ
Брендовые мебельные ручки от интернет-магазина ЦМФ
СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене
СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене
Сфера застосування металевих тильд
Сфера застосування металевих тильд
На что следует обратить внимание при выборе айфона
На что следует обратить внимание при выборе айфона
Лучшие торты на заказ от кондитерского дома Вацак
Лучшие торты на заказ от кондитерского дома Вацак

Новости по теме

Тахини: состав, полезные свойства, противопоказания
Тахини: состав, полезные свойства, противопоказания
14-дек-2021, 19:33
Как правильно выбирать мицеллярную воду
Как правильно выбирать мицеллярную воду
24-ноя-2021, 21:12
Биопрепараты «БТУ-ЦЕНТР»: виды, назначение, преимущества
Биопрепараты «БТУ-ЦЕНТР»: виды, назначение, преимущества
23-ноя-2021, 12:57
Типы промышленных насосов
Типы промышленных насосов
10-ноя-2021, 13:59
ТОП-3 дезодоранта на Цитрус-Фарм, справляющиеся с потом наилучшим образом
ТОП-3 дезодоранта на Цитрус-Фарм, справляющиеся с потом наилучшим образом
3-ноя-2021, 11:51

Последние новости

20:41
Политика
Спикера Рады о подозрении Порошенко в госизмене уведомил офис генпрокурора
20:39
События
Вирастюк отреагировал на фото женской промежности
20:29
События
В МОЗ объяснили украинцам, при каких симптомах ковида нужно вызывать скорую помощь
16:55
События
Минимальная пенсия в "ДНР" с 1 января станет в 1,5 раза выше, чем в Украине
16:53
События
В этом году почти 70% украинцев регулярно испытывали стресс
16:34
События
Переговоры с Вашингтоном о передаче ему избыточного американского оружия ведет Киев
13:43
Политика
Зачем Кличко создает мини-армию в Киеве и начинает учения
13:41
События
Украинские хлебозаводы объявили о риске закрытия производств из-за взлетевших цен на газ
13:40
События
Ученые заявили что у заразившихся "Омикроном" развивается повышенный иммунитет к штамму "Дельта"
13:39
Политика
"Слуга народа" Ковалев прокомментировал покупку "4 канала"
11:46
События
По акции протеста женщин, требовавших "работы, еды и свободы" талибы открыли огонь в Кабуле
11:44
Политика
О покушении на Гогилашвили, о котором экс-замглавы МВД рассказывал журналистам ничего не знают СБУ
11:40
События
О возможности применения вооруженных сил за рубежом для защиты своих граждан заявили в России
11:36
События
В нескольких районах Николаева аварийно отключили свет, воду и отопление
09:51
События
Как инвесторы сначала взвинтили цены на квартиры в Киеве, а теперь их обваливают
09:49
Политика
В Минобороны считают, что Кличко хотел пропиариться созданием в Киеве теробороны "на случай агрессии России"
09:46
События
Условия завершения пандемии коронавируса озвучили в ВОЗ
09:44
События
Новая функция для поиска магазинов и ресторанов появится в WhatsApp
09:42
События
Из-за аварии на водопроводе в Торецке объявили режим чрезвычайной ситуации
09:40
События
Даты переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ по Украине озвучили в Белом доме

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 декабря 2021602
В военном отношении Джо Байден "толкнул Украину под поезд"361
Как Зеленский, призвавший женщин в военкоматы, "косил" от армии359
Как Минобороны попало в новый скандал с женским призывом353
Отказаться от слотов для SIM-карт в iPhone планирует Apple291
В Кремле заявили, что военное решение конфликта на Донбассе поставит под вопрос государственность Украины285
Когда в Украине начнется новый всплеск распространения коронавируса рассказали в Минздраве272

Досуг

Пультовая охрана: необходимость для вашей безопасности или лишние траты
Пультовая охрана: необходимость для вашей безопасности или лишние траты
Чувства полной безопасности нет даже в том случае, когда человек находится у себя дома. Чтобы решить данную проблему, стоит задуматься об организации пультовой охраны. Услуга включает в себя сразу несколько комплексов систем безопасности.
Сегодня, 19:5662
Особенности выбора лобового стекла для Skoda Octavia
Особенности выбора лобового стекла для Skoda Octavia
Ветровое, или лобовое, стекло – важная часть любого автомобиля. Оно позволяет видеть дорогу, контролировать процесс вождения, соблюдать правила дорожного движения. В его функции входит и защита водителя вместе с пассажирами от ветра,
Сегодня, 17:1175
Гераниол: особенности и сферы использования вещества
Гераниол: особенности и сферы использования вещества
Гераниол – это органическое соединение, представляющее собой светло-желтую или бесцветную жидкость с маслянистой консистенцией. Ученые относят его к спирту, который в естественном состоянии находится в эфирных маслах роз, лемонграсса
Сегодня, 17:0888
Про воздушный компрессор и его особенности
Про воздушный компрессор и его особенности
Уникальное устройство, сжимающее воздух механическим способом – это воздушный компрессор. Имеет широкую сферу применения, начиная от строительной промышленности, быта, заканчивая сферой обслуживания, транспортной промышленностью и химической индустрией.
Сегодня, 17:0670
Витаминная бомба: салаты на все случаи
Витаминная бомба: салаты на все случаи
Салаты – питательная и полезная пища. Приготовленные из свежих или отварных овощей, они отлично утоляют голод и насыщают организм полезными микроэлементами.
Сегодня, 09:1493
Сколько стоит и как выбрать банк для расчетно-кассового обслуживания бизнеса?
Сколько стоит и как выбрать банк для расчетно-кассового обслуживания бизнеса?
Сколько стоит и как выбрать банк для рачетно-кассового обслуживания бизнеса?
Сегодня, 09:1293

События

Вирастюк отреагировал на фото женской промежности
Вирастюк отреагировал на фото женской промежности
Народный депутат фракции "Слуга народа" Василий Вирастюк подписал фото женской промежности, опубликованной в Instagram-аккаунте тренера Андрея Стригуна, фразой "вареник с брынзой".
Сегодня, 20:3967
В МОЗ объяснили украинцам, при каких симптомах ковида нужно вызывать скорую помощь
В МОЗ объяснили украинцам, при каких симптомах ковида нужно вызывать скорую помощь
Ряд симптомов во время заболевания коронавирусом могут говорить о том, что вам или вашим родным может потребоваться госпитализация.
Сегодня, 20:2966
Минимальная пенсия в "ДНР" с 1 января станет в 1,5 раза выше, чем в Украине
Минимальная пенсия в "ДНР" с 1 января станет в 1,5 раза выше, чем в Украине
В "ДНР" с 1 января следующего года поднимут пенсии на 20%. Это сделает минимальную пенсию на неподконтрольной территории выше в 1,5 раза, чем в Украине.
Сегодня, 16:55133
В этом году почти 70% украинцев регулярно испытывали стресс
В этом году почти 70% украинцев регулярно испытывали стресс
Более 40% украинцев в этом году часто испытывали стресс. При этом всего 7% из них никогда не были в стрессе. 
Сегодня, 16:5380
Переговоры с Вашингтоном о передаче ему избыточного американского оружия ведет Киев
Переговоры с Вашингтоном о передаче ему избыточного американского оружия ведет Киев
Украина продолжает вести работу с Соединенными Штатами по передаче избыточного американского военного оборудования и вооружения.
Сегодня, 16:3491
Украинские хлебозаводы объявили о риске закрытия производств из-за взлетевших цен на газ
Украинские хлебозаводы объявили о риске закрытия производств из-за взлетевших цен на газ
Украинские хлебозаводы в связи повышенными ценами на газ, а также невозможностью поднять цены на хлеб работают в убыток и предупреждают об остановке производства и перебоях с поставками продукта в регионы Украины. 
Сегодня, 13:41135
7 Днів