Гераниол: особенности и сферы использования вещества

Гераниол – это органическое соединение, представляющее собой светло-желтую или бесцветную жидкость с маслянистой консистенцией. Ученые относят его к спирту, который в естественном состоянии находится в эфирных маслах роз, лемонграсса, цитронеллы, лаванды, нероли, дикой моркови и пр.

Наибольший процент гераниола имеется в эфире герани, отсюда и название этого вещества. Данная жидкость имеет четко узнаваемый запах розы, не растворяется в воде и очень быстро окисляется при контакте с воздухом.

Свойства и применение гераниола в косметике

Благодаря розовому аромату и сладкому вкусу гераниол в качестве аромакомпонента широко применяется в парфюмерии для создания ароматических композиций, различных косметических отдушек при производстве мыла, шампуней и т.д. В промышленности это вещество тоже регулярно используется в виде пищевых добавок, при этом получают его из цитронеллового масла. Другие свойства гераниола, благодаря которым он применяется в косметике:

легкая растворимость в спиртах, эфирах, что является удобным при создании парфюмерных ароматов, косметических средств;

мочегонный эффект и способность снижать давление, пагубное воздействие на грибки, вирусы и бактерии;

репеллентные свойства, позволяющие отпугивать различных насекомых, при этом запах привлекателен для пчел.

Благодаря высокому проценту растворимости и способности преодолевать кожные барьеры гераниол используют в качестве «курьера», способного улучшить доставку определенных препаратов глубоко в дермальный слой.

Необходимо помнить о том, что хранить косметику требуется в плотно закрытой таре, чтобы не произошла реакция с кислородом. Иначе ваши косметические либо парфюмерные средства изменят запахи.

Предосторожности при использовании ароматического вещества

Многие эфирные масла обладают резко выраженным ароматом, способным вызывать аллергические реакции, и гераниол тоже находится в этом списке. Не стоит применять косметические средства с данным запахом, если у вас имеется аллергия на цитрусовые, розовые и гераниевые эфиры.

Также следует избегать прямого контакта вещества с теми участками кожи, на которых имеются какие-либо повреждения, шелушения или покраснения. Не допускайте попадания его на слизистые оболочки. Это может вызвать раздражение или даже химический ожог, особенно если концентрация эфирного масла достаточно высокая.