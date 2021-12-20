Особенности выбора лобового стекла для Skoda Octavia

Ветровое, или лобовое, стекло – важная часть любого автомобиля. Оно позволяет видеть дорогу, контролировать процесс вождения, соблюдать правила дорожного движения. В его функции входит и защита водителя вместе с пассажирами от ветра, гравия, пыли, различных посторонних предметов. Любые повреждения негативно сказываются на структуре стекла. Незаклеенные трещины забиваются пылью, грязью, потом расходятся по всей поверхности.

Если нужна замена, важно приобрести оригинальную деталь от производителя, выпускающего комплектующие конкретно для «Шкода Октавия». Запчасть выбирают по ВИН-коду или каталожному номеру. Затягивать со сменой стекла при сильных повреждениях не стоит, ведь любая царапина или скол способны превратиться в серьезную проблему.

Что такое триплекс

Так называется технология производства, используемая для изготовления лобовых стекол, устанавливаемых во всех современных моделях автомобилей. Триплекс предполагает, что деталь состоит из трех частей – двух стекольных полимеров и пленки между ними. Последняя необходима для безопасности. Когда стекло разбивается при ударе, столкновении, оно не рассыпается на мелкие осколки. Его части остаются на пленке.

На все модификации «Шкода Октавия» устанавливают сверхпрочные полимерные ветровые стекла Azutec. Они не трескаются при попадании в них камней и прочих твердых предметов. Также ведутся испытания четырехслойной модели 4-X Deiz. В ней под первым слоем полимера есть еще герметизирующая жидкость. Она повышает надежность и безопасность детали.

Где купить

Когда нужно лобовое стекло Skoda Octavia, автовладельцу предлагается несколько вариантов покупки:

специализированные интернет-магазины. В хороших всегда предлагаются оригинальные комплектующие по доступной цене. Можно подобрать подходящий вариант для конкретной модификации авто разных лет выпуска;

авторынки. Популярное место для покупки деталей. Правда, оригиналы там встречаются редко, а «неродные» запчасти ставить нежелательно, они слишком быстро выйдут из строя;

дилерские станции. Там предлагаются оригинальные стекла, но часто приходится ждать доставки, в том числе и из другой страны. Стоимость такой модели будет выше;

авторазборки. Предлагают подержанные варианты, обычно аккуратно срезанные с других машин. Нельзя быть уверенным, что они прослужат достаточно долго.

Для установки можно обратиться на СТО или попробовать все сделать самому с помощью инструкций в интернете. Каждый выбирает наиболее подходящий для себя вариант.