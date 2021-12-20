 

Особенности выбора лобового стекла для Skoda Octavia

Досуг Сегодня, 17:1175
Особенности выбора лобового стекла для Skoda Octavia

Ветровое, или лобовое, стекло – важная часть любого автомобиля. Оно позволяет видеть дорогу, контролировать процесс вождения, соблюдать правила дорожного движения. В его функции входит и защита водителя вместе с пассажирами от ветра, гравия, пыли, различных посторонних предметов. Любые повреждения негативно сказываются на структуре стекла. Незаклеенные трещины забиваются пылью, грязью, потом расходятся по всей поверхности.

Если нужна замена, важно приобрести оригинальную деталь от производителя, выпускающего комплектующие конкретно для «Шкода Октавия». Запчасть выбирают по ВИН-коду или каталожному номеру. Затягивать со сменой стекла при сильных повреждениях не стоит, ведь любая царапина или скол способны превратиться в серьезную проблему.

Что такое триплекс

Так называется технология производства, используемая для изготовления лобовых стекол, устанавливаемых во всех современных моделях автомобилей. Триплекс предполагает, что деталь состоит из трех частей – двух стекольных полимеров и пленки между ними. Последняя необходима для безопасности. Когда стекло разбивается при ударе, столкновении, оно не рассыпается на мелкие осколки. Его части остаются на пленке.

На все модификации «Шкода Октавия» устанавливают сверхпрочные полимерные ветровые стекла Azutec. Они не трескаются при попадании в них камней и прочих твердых предметов. Также ведутся испытания четырехслойной модели 4-X Deiz. В ней под первым слоем полимера есть еще герметизирующая жидкость. Она повышает надежность и безопасность детали.

Где купить

Когда нужно лобовое стекло Skoda Octavia, автовладельцу предлагается несколько вариантов покупки:

  • специализированные интернет-магазины. В хороших всегда предлагаются оригинальные комплектующие по доступной цене. Можно подобрать подходящий вариант для конкретной модификации авто разных лет выпуска;
  • авторынки. Популярное место для покупки деталей. Правда, оригиналы там встречаются редко, а «неродные» запчасти ставить нежелательно, они слишком быстро выйдут из строя;
  • дилерские станции. Там предлагаются оригинальные стекла, но часто приходится ждать доставки, в том числе и из другой страны. Стоимость такой модели будет выше;
  • авторазборки. Предлагают подержанные варианты, обычно аккуратно срезанные с других машин. Нельзя быть уверенным, что они прослужат достаточно долго.

Для установки можно обратиться на СТО или попробовать все сделать самому с помощью инструкций в интернете. Каждый выбирает наиболее подходящий для себя вариант.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, лобовое, стекло, skoda, octavia, 7dniv, 7dnivinfo  
Пультовая охрана: необходимость для вашей безопасности или лишние траты
Пультовая охрана: необходимость для вашей безопасности или лишние траты
Особенности выбора лобового стекла для Skoda Octavia
Особенности выбора лобового стекла для Skoda Octavia
Гераниол: особенности и сферы использования вещества
Гераниол: особенности и сферы использования вещества
Про воздушный компрессор и его особенности
Про воздушный компрессор и его особенности
Витаминная бомба: салаты на все случаи
Витаминная бомба: салаты на все случаи
Сколько стоит и как выбрать банк для расчетно-кассового обслуживания бизнеса?
Сколько стоит и как выбрать банк для расчетно-кассового обслуживания бизнеса?
Как сделать спальню функциональной
Как сделать спальню функциональной
Брендовые мебельные ручки от интернет-магазина ЦМФ
Брендовые мебельные ручки от интернет-магазина ЦМФ
СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене
СанТехШара – качественная сантехника по доступной цене
Сфера застосування металевих тильд
Сфера застосування металевих тильд
На что следует обратить внимание при выборе айфона
На что следует обратить внимание при выборе айфона
Лучшие торты на заказ от кондитерского дома Вацак
Лучшие торты на заказ от кондитерского дома Вацак

Новости по теме

Оплата «коммуналки» онлайн – почему это лучший вариант
Оплата «коммуналки» онлайн – почему это лучший вариант
20-дек-2021, 16:21
Аккумулятор для смартфона: как правильно выбрать
Аккумулятор для смартфона: как правильно выбрать
2-дек-2021, 10:58
Особенности и преимущества плитки нестандартных форм
Особенности и преимущества плитки нестандартных форм
26-ноя-2021, 12:04
Как правильно подобрать обеденный стол
Как правильно подобрать обеденный стол
25-ноя-2021, 10:21
Как правильно выбирать мицеллярную воду
Как правильно выбирать мицеллярную воду
24-ноя-2021, 21:12

Последние новости

20:41
Политика
Спикера Рады о подозрении Порошенко в госизмене уведомил офис генпрокурора
20:39
События
Вирастюк отреагировал на фото женской промежности
20:29
События
В МОЗ объяснили украинцам, при каких симптомах ковида нужно вызывать скорую помощь
16:55
События
Минимальная пенсия в "ДНР" с 1 января станет в 1,5 раза выше, чем в Украине
16:53
События
В этом году почти 70% украинцев регулярно испытывали стресс
16:34
События
Переговоры с Вашингтоном о передаче ему избыточного американского оружия ведет Киев
13:43
Политика
Зачем Кличко создает мини-армию в Киеве и начинает учения
13:41
События
Украинские хлебозаводы объявили о риске закрытия производств из-за взлетевших цен на газ
13:40
События
Ученые заявили что у заразившихся "Омикроном" развивается повышенный иммунитет к штамму "Дельта"
13:39
Политика
"Слуга народа" Ковалев прокомментировал покупку "4 канала"
11:46
События
По акции протеста женщин, требовавших "работы, еды и свободы" талибы открыли огонь в Кабуле
11:44
Политика
О покушении на Гогилашвили, о котором экс-замглавы МВД рассказывал журналистам ничего не знают СБУ
11:40
События
О возможности применения вооруженных сил за рубежом для защиты своих граждан заявили в России
11:36
События
В нескольких районах Николаева аварийно отключили свет, воду и отопление
09:51
События
Как инвесторы сначала взвинтили цены на квартиры в Киеве, а теперь их обваливают
09:49
Политика
В Минобороны считают, что Кличко хотел пропиариться созданием в Киеве теробороны "на случай агрессии России"
09:46
События
Условия завершения пандемии коронавируса озвучили в ВОЗ
09:44
События
Новая функция для поиска магазинов и ресторанов появится в WhatsApp
09:42
События
Из-за аварии на водопроводе в Торецке объявили режим чрезвычайной ситуации
09:40
События
Даты переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ по Украине озвучили в Белом доме

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 декабря 2021602
В военном отношении Джо Байден "толкнул Украину под поезд"361
Как Зеленский, призвавший женщин в военкоматы, "косил" от армии359
Как Минобороны попало в новый скандал с женским призывом353
Отказаться от слотов для SIM-карт в iPhone планирует Apple291
В Кремле заявили, что военное решение конфликта на Донбассе поставит под вопрос государственность Украины285
Когда в Украине начнется новый всплеск распространения коронавируса рассказали в Минздраве272

Досуг

Пультовая охрана: необходимость для вашей безопасности или лишние траты
Пультовая охрана: необходимость для вашей безопасности или лишние траты
Чувства полной безопасности нет даже в том случае, когда человек находится у себя дома. Чтобы решить данную проблему, стоит задуматься об организации пультовой охраны. Услуга включает в себя сразу несколько комплексов систем безопасности.
Сегодня, 19:5662
Особенности выбора лобового стекла для Skoda Octavia
Особенности выбора лобового стекла для Skoda Octavia
Ветровое, или лобовое, стекло – важная часть любого автомобиля. Оно позволяет видеть дорогу, контролировать процесс вождения, соблюдать правила дорожного движения. В его функции входит и защита водителя вместе с пассажирами от ветра,
Сегодня, 17:1176
Гераниол: особенности и сферы использования вещества
Гераниол: особенности и сферы использования вещества
Гераниол – это органическое соединение, представляющее собой светло-желтую или бесцветную жидкость с маслянистой консистенцией. Ученые относят его к спирту, который в естественном состоянии находится в эфирных маслах роз, лемонграсса
Сегодня, 17:0888
Про воздушный компрессор и его особенности
Про воздушный компрессор и его особенности
Уникальное устройство, сжимающее воздух механическим способом – это воздушный компрессор. Имеет широкую сферу применения, начиная от строительной промышленности, быта, заканчивая сферой обслуживания, транспортной промышленностью и химической индустрией.
Сегодня, 17:0670
Витаминная бомба: салаты на все случаи
Витаминная бомба: салаты на все случаи
Салаты – питательная и полезная пища. Приготовленные из свежих или отварных овощей, они отлично утоляют голод и насыщают организм полезными микроэлементами.
Сегодня, 09:1493
Сколько стоит и как выбрать банк для расчетно-кассового обслуживания бизнеса?
Сколько стоит и как выбрать банк для расчетно-кассового обслуживания бизнеса?
Сколько стоит и как выбрать банк для рачетно-кассового обслуживания бизнеса?
Сегодня, 09:1293

События

Вирастюк отреагировал на фото женской промежности
Вирастюк отреагировал на фото женской промежности
Народный депутат фракции "Слуга народа" Василий Вирастюк подписал фото женской промежности, опубликованной в Instagram-аккаунте тренера Андрея Стригуна, фразой "вареник с брынзой".
Сегодня, 20:3967
В МОЗ объяснили украинцам, при каких симптомах ковида нужно вызывать скорую помощь
В МОЗ объяснили украинцам, при каких симптомах ковида нужно вызывать скорую помощь
Ряд симптомов во время заболевания коронавирусом могут говорить о том, что вам или вашим родным может потребоваться госпитализация.
Сегодня, 20:2966
Минимальная пенсия в "ДНР" с 1 января станет в 1,5 раза выше, чем в Украине
Минимальная пенсия в "ДНР" с 1 января станет в 1,5 раза выше, чем в Украине
В "ДНР" с 1 января следующего года поднимут пенсии на 20%. Это сделает минимальную пенсию на неподконтрольной территории выше в 1,5 раза, чем в Украине.
Сегодня, 16:55133
В этом году почти 70% украинцев регулярно испытывали стресс
В этом году почти 70% украинцев регулярно испытывали стресс
Более 40% украинцев в этом году часто испытывали стресс. При этом всего 7% из них никогда не были в стрессе. 
Сегодня, 16:5380
Переговоры с Вашингтоном о передаче ему избыточного американского оружия ведет Киев
Переговоры с Вашингтоном о передаче ему избыточного американского оружия ведет Киев
Украина продолжает вести работу с Соединенными Штатами по передаче избыточного американского военного оборудования и вооружения.
Сегодня, 16:3491
Украинские хлебозаводы объявили о риске закрытия производств из-за взлетевших цен на газ
Украинские хлебозаводы объявили о риске закрытия производств из-за взлетевших цен на газ
Украинские хлебозаводы в связи повышенными ценами на газ, а также невозможностью поднять цены на хлеб работают в убыток и предупреждают об остановке производства и перебоях с поставками продукта в регионы Украины. 
Сегодня, 13:41135
7 Днів