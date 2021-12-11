Зачем учить Польский и кому он понадобится

Знание иностранного языка - одно из обязательных условий становления человека как личности и члена общества. Так уж исторически сложилось, что чем больше языков человек знает, тем выше у него шансы получить качественное образование за рубежом, социализироваться, найти дело всей жизни и вообще, прослыть образованным и уважаемым человеком. Такая характеристика не обошла стороной и польский язык. Хотя раньше он считался одним из местных, и на нем разговаривали только жители Польши, Литвы и Западной Украины, то сегодня он поднимается все выше в рейтинге значимости языков.

Уровни владения польским языком

Как и многие другие, польский язык имеет несколько уровней сложности, которые отличаются по уровню грамматики, качеству и обширности лексического состава, а также возможностей применения. Всего уровней в польском языке существует шесть. Они объединяются в три категории: А, В, С.

А1 - начальный. Самый базовый уровень, без которого невозможно продолжение. Именно на этом этапе изучается алфавит, запоминаются слова и выражения, объясняется простая грамматика.

А2 - начальный продвинутый. Расширяется грамматическая и лексическая база.

В1 - средний пороговый. Расширяется словарный запас, который на этом этапе составляет около 3000 польских лексем, грамматические знания доводятся до высокого уровня, учащийся может строить предложения с вводными конструкциями.

В2 - общий средний. Словарный запас еще больше, грамматика практически не содержит ошибок, а учащийся может поддержать разговор на довольно сложные абстрактные темы, заполнить документы (автобиография, резюме), писать слова и тексты под диктовку.

С1 - высокий. Высокий словарный запас, изучение грамматики на этапе исключений. Студент может грамотно использовать в речи сложные конструкции, аббревиатуры, фразеологизмы, выражения, которые уже вышли из общего пользования (архаизмы, историзмы). Также на этом уровне уже можно писать тексты в разных стилях, с использованием подходя стилистически лексики и специальных выражений.

С2 - профессиональный. Знания на таком уровне могут даже превышать знания носителя, так как владеющий польским на таком уровне знает все грамматические конструкции и исключения, может свободно поддержать разговор на любую тему, причем, с использованием разных речевых оборотов.

Какой уровень польского должен быть, чтобы комфортно учиться и работать

Однозначного ответа на этот вопрос нет, хотя в то же время можно сказать, что чем выше, тем лучше Однако опыт многих студентов и тех, кто приезжал в Польшу работать, говорит о том, что комфортнее всего для не носителя - с уровнем В2. Сертификат, подтверждающий владение польским на уровне В2, нужен для оформления Карты Поляка, что тоже говорит о необходимости знать язык на общем уровне.

Для чего нужен польский язык

Знание польского языка - необходимое условие для тех, кто едет в Польшу не просто посмотреть на красивую архитектуру Вроцлава и Кракова. Знание государственного языка нужно:

студентам

школьникам

тем, кто едет на работу в Польшу

студентам по программам обмена

тем, кто переехал в Польшу жить

дипломатам

ученым и исследователям

И вообще всем, кто хочет чувствовать себя комфортно, проживая в Республике Польша.

Сложности самостоятельного изучения польского языка

Любой язык выучить самому сложно. Это касается даже родного. Дело в том, то многие не знают, с чего начать и в каком направлении двигаться. Сейчас в открытом доступе есть огромное количество пособий, учебников, курсов, и такое разнообразие разрозненной информации может вогнать в ступор кого угодно. Сейчас уже не 16 век, когда необходимый язык изучался по историческим хроникам и учебникам политологии.

Сегодня Вы можете выучить польский с помощью современных школ иностранных языков, одной из которых является центр польской культуры в Украине Slavic Languages Center. Преподаватели Центра - квалифицированные педагоги и носители польского, с ними Вы точно сможете забыть про нудные зубрежки и “страшные” контрольные. Курс обучения построен так, чтобы студенты получали учебные материалы и знания в соответствии с возможностями и умениями. Кроме обучения польскому, Вы также можете обратиться в Центр за помощью в оформлении Карты Поляка или поступлении в польский ВУЗ.

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