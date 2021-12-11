 

Зачем учить Польский и кому он понадобится

Досуг Вчера, 20:0666
Зачем учить Польский и кому он понадобится

Знание иностранного языка - одно из обязательных условий становления человека как личности и члена общества. Так уж исторически сложилось, что чем больше языков человек знает, тем выше у него шансы получить качественное образование за рубежом, социализироваться, найти дело всей жизни и вообще, прослыть образованным и уважаемым человеком. Такая характеристика не обошла стороной и польский язык. Хотя раньше он считался одним из местных, и на нем разговаривали только жители Польши, Литвы и Западной Украины, то сегодня он поднимается все выше в рейтинге значимости языков.

Уровни владения польским языком

Как и многие другие, польский язык имеет несколько уровней сложности, которые отличаются по уровню грамматики, качеству и обширности лексического состава, а также возможностей применения. Всего уровней в польском языке существует шесть. Они объединяются в три категории: А, В, С.

  • А1 - начальный. Самый базовый уровень, без которого невозможно продолжение. Именно на этом этапе изучается алфавит, запоминаются слова и выражения, объясняется простая грамматика.
  • А2 - начальный продвинутый. Расширяется грамматическая и лексическая база.
  • В1 - средний пороговый. Расширяется словарный запас, который на этом этапе составляет около 3000 польских лексем, грамматические знания доводятся до высокого уровня, учащийся может строить предложения с вводными конструкциями.
  • В2 - общий средний. Словарный запас еще больше, грамматика практически не содержит ошибок, а учащийся может поддержать разговор на довольно сложные абстрактные темы, заполнить документы (автобиография, резюме), писать слова и тексты под диктовку.
  • С1 - высокий. Высокий словарный запас, изучение грамматики на этапе исключений. Студент может грамотно использовать в речи сложные конструкции, аббревиатуры, фразеологизмы, выражения, которые уже вышли из общего пользования (архаизмы, историзмы). Также на этом уровне уже можно писать тексты в разных стилях, с использованием подходя стилистически лексики и специальных выражений.
  • С2 - профессиональный. Знания на таком уровне могут даже превышать знания носителя, так как владеющий польским на таком уровне знает все грамматические конструкции и исключения, может свободно поддержать разговор на любую тему, причем, с использованием разных речевых оборотов.

Какой уровень польского должен быть, чтобы комфортно учиться и работать

Однозначного ответа на этот вопрос нет, хотя в то же время можно сказать, что чем выше, тем лучше Однако опыт многих студентов и тех, кто приезжал в Польшу работать, говорит о том, что комфортнее всего для не носителя - с уровнем В2. Сертификат, подтверждающий владение польским на уровне В2, нужен для оформления Карты Поляка, что тоже говорит о необходимости знать язык на общем уровне.

Для чего нужен польский язык

Знание польского языка - необходимое условие для тех, кто едет в Польшу не просто посмотреть на красивую архитектуру Вроцлава и Кракова. Знание государственного языка нужно:

  • студентам
  • школьникам
  • тем, кто едет на работу в Польшу
  • студентам по программам обмена
  • тем, кто переехал в Польшу жить
  • дипломатам
  • ученым и исследователям

И вообще всем, кто хочет чувствовать себя комфортно, проживая в Республике Польша.

Сложности самостоятельного изучения польского языка

Любой язык выучить самому сложно. Это касается даже родного. Дело в том, то многие не знают, с чего начать и в каком направлении двигаться. Сейчас в открытом доступе есть огромное количество пособий, учебников, курсов, и такое разнообразие разрозненной информации может вогнать в ступор кого угодно. Сейчас уже не 16 век, когда необходимый язык изучался по историческим хроникам и учебникам политологии.

Сегодня Вы можете выучить польский с помощью современных школ иностранных языков, одной из которых является центр польской культуры в Украине Slavic Languages Center. Преподаватели Центра - квалифицированные педагоги и носители польского, с ними Вы точно сможете забыть про нудные зубрежки и “страшные” контрольные. Курс обучения построен так, чтобы студенты получали учебные материалы и знания в соответствии с возможностями и умениями. Кроме обучения польскому, Вы также можете обратиться в Центр за помощью в оформлении Карты Поляка или поступлении в польский ВУЗ.

Подробнее: https://slavic-center.com.ua/izuchenie-polskogo-yazika-v-kieve/

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Польша, язык, 7dniv, 7dnivinfo  
Курсы Front End в Киеве
Курсы Front End в Киеве
Автомобили из США. Почему они ценятся на дорогах Украины
Автомобили из США. Почему они ценятся на дорогах Украины
Зачем учить Польский и кому он понадобится
Зачем учить Польский и кому он понадобится
Строительная компания: критерии выбора надежного поставщика услуг
Строительная компания: критерии выбора надежного поставщика услуг
Запчасти для автомобилей LIFAN: где искать и заказывать
Запчасти для автомобилей LIFAN: где искать и заказывать
Что нужно знать о балюстрадах и колоннах?
Что нужно знать о балюстрадах и колоннах?
Почему стоит выбрать бетонные полы для цеха?
Почему стоит выбрать бетонные полы для цеха?
Пультовая охрана: необходимость для вашей безопасности или лишние траты
Пультовая охрана: необходимость для вашей безопасности или лишние траты
Особенности выбора лобового стекла для Skoda Octavia
Особенности выбора лобового стекла для Skoda Octavia
Гераниол: особенности и сферы использования вещества
Гераниол: особенности и сферы использования вещества
Про воздушный компрессор и его особенности
Про воздушный компрессор и его особенности
Витаминная бомба: салаты на все случаи
Витаминная бомба: салаты на все случаи

Новости по теме

Перспективы получения высшего образования в Европе
Перспективы получения высшего образования в Европе
11-дек-2021, 14:31
Образовательные курсы по программированию в Днепре от Компьютерной Академии ШАГ
Образовательные курсы по программированию в Днепре от Компьютерной Академии ШАГ
6-дек-2021, 14:42
Поляков и Дуду с Днем независимости Польши поздравил Зеленский
Поляков и Дуду с Днем независимости Польши поздравил Зеленский
11-ноя-2021, 11:01
Признать отсутствие молдавского языка Румыния требует от Украины
Признать отсутствие молдавского языка Румыния требует от Украины
6-ноя-2021, 11:13
Зачем Креминь хочет переименовать еще десятки городов Украины
Зачем Креминь хочет переименовать еще десятки городов Украины
4-ноя-2021, 15:03

Последние новости

Вчера, 2021-12-29
22:14
События
Почему украинские полицейские готовятся к "тихой забастовке"
22:13
События
Ким Чен Ын похудел до неузнаваемости
22:11
События
Налог на сладкую газировку могут ввести в Украине
20:21
События
Байден в четверг проведет телефонный разговор с Путиным
20:20
События
Блинкен обсудил с Зеленским по телефону Донбасс и переговоры с Россией
19:33
События
Крупный украинский молочный холдинг заявил о невозможности работать дальше из-за цен на газ
19:25
События
Почему коронавирус бьет рекорды в мире и когда волна докатится до Украины
17:07
Политика
Кабмин назначил председателя Госагентства по управлению зоной отчуждения
14:40
Политика
Зачем Зеленский ввел новые санкции против украинских телеканалов
14:34
События
Массово отключать жителям электричество накануне Нового года передумали в Киеве
14:32
События
Холостяком после 10-летнего бракоразводного процесса стал Шварценеггер
12:04
События
Из каких стран в Украину попал "Омикрон" рассказали в Минздраве
12:02
События
Первый Kyiv City Express "Киев-Васильков" запустила "Укрзализныця"
12:00
События
Уже шесть случаев заражения "Омикроном" выявили в Украине
11:43
Публикации
Эксклюзив
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
10:30
Политика
Зе утвердил стратегию информбезопасности. Прописано ограничение свободы слова и закрытие СМИ через санкции
10:29
События
Вещание попавшего под санкции СНБО телеканала UkrLive начали блокировать провайдеры
09:55
События
В бильярдном клубе в Одессе произошла стрельба
09:53
События
США оставляют ударную группу авианосцев в Средиземном море из-за ситуации на российско-украинской границе
09:52
Политика
Возможность проведения встречи с Путиным 10 января допускает Байден

Новости ТОП-7

ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II2098
Зачем Зеленский ввел новые санкции против украинских телеканалов1535
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 декабря 2021573
Как Зеленский, призвавший женщин в военкоматы, "косил" от армии419
На Банковой рассказали о подоплеке новых санкций СНБО против телеканалов338
Зеленского рассмотреть петицию об отмене воинского учета для женщин обязали украинцы323
Минимальная пенсия в "ДНР" с 1 января станет в 1,5 раза выше, чем в Украине310

Досуг

Курсы Front End в Киеве
Курсы Front End в Киеве
Front-end разработчик верстает шаблон сайта, создаёт пользовательский интерфейс. В переводе с английского "Front End" это клиентская сторона пользовательского интерфейса, то есть то, что видит пользователь, открывая сайт.
Вчера, 22:5948
Автомобили из США. Почему они ценятся на дорогах Украины
Автомобили из США. Почему они ценятся на дорогах Украины
Если не хотите столкнуться с недобросовестными продавцами машин, рекомендуется заказать авто из США в Ивано-Франковск с доставкой. Рынок Украины в данном случае не предложит много хороших вариантов.
Вчера, 20:0969
Зачем учить Польский и кому он понадобится
Зачем учить Польский и кому он понадобится
Знание иностранного языка - одно из обязательных условий становления человека как личности и члена общества. Так уж исторически сложилось, что чем больше языков человек знает, тем выше у него шансы получить качественное образование за рубежом, социализироваться, найти дело всей жизни и вообще,
Вчера, 20:0667
Строительная компания: критерии выбора надежного поставщика услуг
Строительная компания: критерии выбора надежного поставщика услуг
Успех строительных работ напрямую зависит от той компании, которая будет заниматься реализацией идеи. Поэтому уделите достаточно времени и внимания выбору фирмы.
Вчера, 20:0073
Запчасти для автомобилей LIFAN: где искать и заказывать
Запчасти для автомобилей LIFAN: где искать и заказывать
Lifan — крупная китайская компания, которая специализируется на производстве легковых автомобилей.
Вчера, 19:5466
Что нужно знать о балюстрадах и колоннах?
Что нужно знать о балюстрадах и колоннах?
Среди декоративных элементов балюстрады и колонны продолжают пользоваться у дизайнеров неизменным интересом. Современные дизайнеры используют колонны в качестве декора, украшающего интерьер и усиливающего стилевую направленность интерьера.
Вчера, 19:4571

События

Почему украинские полицейские готовятся к "тихой забастовке"
Почему украинские полицейские готовятся к "тихой забастовке"
В новом 2022 году украинские полицейские могут начать "тихую забастовку" из-за постоянных невыплат ковидных надбавок и премий.
Вчера, 22:1463
Ким Чен Ын похудел до неузнаваемости
Ким Чен Ын похудел до неузнаваемости
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын принял участие в собрании Трудовой партии Кореи (ТПК).
Вчера, 22:1355
Налог на сладкую газировку могут ввести в Украине
Налог на сладкую газировку могут ввести в Украине
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предлагает ввести в Украине налог на сладкие газированные напитки, по примеру многих стран, где такой налог уже существует.
Вчера, 22:1154
Байден в четверг проведет телефонный разговор с Путиным
Байден в четверг проведет телефонный разговор с Путиным
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проведет телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным уже завтра, 30 декабря.
Вчера, 20:2173
Блинкен обсудил с Зеленским по телефону Донбасс и переговоры с Россией
Блинкен обсудил с Зеленским по телефону Донбасс и переговоры с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Госдеп США.
Вчера, 20:2071
Крупный украинский молочный холдинг заявил о невозможности работать дальше из-за цен на газ
Крупный украинский молочный холдинг заявил о невозможности работать дальше из-за цен на газ
Заводы группы компаний "Молочный альянс" находятся под угрозой остановки производства из-за роста цен на газ, электроэнергию, сырье и упаковочные материалы.
Вчера, 19:3398
7 Днів