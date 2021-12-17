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Досуг Вчера, 20:0968
Автомобили из США. Почему они ценятся на дорогах Украины

Если не хотите столкнуться с недобросовестными продавцами машин, рекомендуется заказать авто из США в Ивано-Франковск с доставкой. Рынок Украины в данном случае не предложит много хороших вариантов. Это связано с тем, что собственники ТС на вторичном рынке, к сожалению, завышают цену или скрывают внутренние проблемы с автомобилем. Из-за этого покупка машины становится сложной задачей, которая вызывает массу вопросов. 

Почему выгодно заказывать авто из США с доставкой 

Услуга доставки автомобиля из Америки в Украине пользуется большой популярностью. Данный формат сотрудничества имеет сразу несколько преимуществ: 

  1. Можно сэкономить деньги не в ущерб качеству автомобиля. Статистика показывает, что машины, привезенные из США, обходятся на 30%-40% дешевле. 
  2. Американцы очень внимательно относятся к обслуживанию транспортных средств. Они вовремя заменяют все расходные жидкости, используют в процессе ремонта оригинальные детали. Благодаря этому появляется возможность купить исправный автомобиль по доступной цене.
  3. Предлагает очень большой выбор моделей для выбора. Некоторые машины выпускались специально для дорог Америки, поэтому в Украине они будут действительно уникальными и привлекающими внимание. 
  4. В США автомобили редко используются для длительных путешествий (предпочитают самолеты и поезда). Поэтому у машин в большинстве случаев сохраняется небольшой пробег. 
  5. В Америке строго пресекается мошенничество, связанное с продажей автомобилей. Поэтому никто не рискует обманывать покупателей в данном направлении. Следовательно, вероятность столкнуться с недобросовестными продавцами практически сводится на нет. 

Автомобили из США. Почему они ценятся на дорогах Украины

От чего зависит цена автомобиля в Америке 

Стоимость машины с доставкой из США зависит сразу от нескольких моментов: 

  • цены на аукционе; 
  • платежей по растаможке; 
  • необходимости ремонта и химчистки для подготовки ТС к эксплуатации; 
  • сертификации авто; 
  • расходов на транспортировку автомобиля из Америки в США. 

Если хотите, чтобы покупка машины из США оказалась для вас максимально выгодной, обратитесь за помощью к профессионалам. В данном направлении помощь оказывает компания Boss Auto. На рынке среди клиентов она имеет безупречную репутацию. В процессе консультации специалист поможет вам подобрать оптимальный автомобиль с учетом всех ваших потребностей. Сроки доставки будут сообщены в индивидуальном формате. 

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