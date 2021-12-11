Курсы Front End в Киеве

Front-end разработчик верстает шаблон сайта, создаёт пользовательский интерфейс. В переводе с английского "Front End" это клиентская сторона пользовательского интерфейса, то есть то, что видит пользователь, открывая сайт. Профессия Front-end разработчика является одной из самых востребованных в IT сфере. Компьютерная Академия Шаг занимается обучением front-end специалистов, в том числе как начинающих, так и уже работающих, которые хотят поднять уровень своей квалификации. Front-end разработчиком может быть каждый. Для того чтобы стать специалистом в этой области, необходимы усилия, настойчивость и дисциплина. В остальном помогут высококвалифицированные педагоги нашей академии. На данный момент Компьютерная Академия Шаг проводит набор на курс " Front End". Для того чтобы зарегистрироваться на обучение, необходимо оставить заявку с обратным звонком на нашем сайте: https://kiev.itstep.org/ru/frontend.

Обучаясь в нашей Академии каждый студент получит качественные и актуальные знания, поддержку преподавателей и студентов однокурсников. В обучении мы придерживаемся таких ценностей:

актуализированная информация на сегодняшний день;

высококлассный профиль преподавателей, которые могут поделиться не только теоретическими знаниями, но и собственным опытом работы в престижных it компаниях;

дружественную, непринужденную обстановку между преподавателями и студентами.

Обучение построено таким образом, чтобы каждый студент полностью погрузился в обучении, не отвлекаясь на ненужные вещи. Мы не практикуем проведение письменных экзаменов и тестов. На защите дипломной работы присутствуют представители ИТ компании, поэтому каждый выпускник имеет большие шансы после защиты диплома трудоустроиться в престижную компанию.

Как проходит обучение?

Обучение на курсе front-end длится один год на украинском языке. Занятия проводятся два раза в неделю для студентов от 15 до 55 лет. Стоимость обучения составляет от 3528 грн/месяц.

Среди наших преподавателей только опытные специалисты. К примеру, Юлия Тищенко - работает преподавателем больше 10 лет, создала больше 30 проектов и является соучредителем ИТ компании; Алена Омельчак разрабатывает ИТ - проекты, является стартапером, дизайнер ЗD графики.

Компьютерная Академия Шаг сотрудничает с престижными международными компаниями, поэтому каждый выпускник получает сертификаты и диплом международного образца, благодаря которым он имеет возможность трудоустроиться в престижной Іt компании.