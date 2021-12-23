 

Какой тип автомобильного крепления выбрать для телефона?

Досуг Сегодня, 13:3775
Какой тип автомобильного крепления выбрать для телефона?

Благодаря автомобильному держателю, выбранному по ссылке https://www.aks.ua/catalog/avtoderzhatel/, водитель может безопасно пользоваться навигацией, управлять музыкой и вести переговоры во время движения.

 Магнитные кронштейны - популярный вид держателей, вокруг которых возникло множество мифов. Безопасен ли магнитный держатель для телефона или лучше выбрать другой тип этого популярного гаджета? Давайте разбираться 

Какие бывают типы креплений?

 К наиболее популярным моделям относятся держатели, которые крепятся на лобовом стекле или панели приборов. Также среди водителей много поклонников автодержателей, установленных на дефлекторе воздуховода. Этот тип держателя крепится с помощью мощной прищепки или хомутов, так же как освежители воздуха. Менее популярным, но все же существующим решением являются конструкции, прикрепляемые к слоту для компакт-дисков. Этот вариант зарекомендовал себя с хорошей стороны, но не дает возможности слушать музыку с компакт-дисков во время вождения. 

Как установить автодержатель? 

Установка автомобильного держателя предельна проста, а диапазон регулировок зависит от типа выбранного крепления. В случае с присоской необходимо выбрать место на лобовом стекле или на панели, которое обеспечит водителю наиболее безопасный доступ к экрану смартфона и не будет ограничивать обзор. Монтаж кронштейна в вентиляционную решетку еще проще. Выбрав подходящее место, поместите зажим на диффузоре. При этом стоит проявить немного аккуратности и деликатности, чтобы не повредить ни один из пластиковых элементов, потому что кронштейн с поврежденным зажимом не будет устойчив и, следовательно, не будет выполнять свою функцию.

 Держатель будет удерживать телефон на месте?

 Телефон в стандартном держателе крепится с помощью специальных регулируемых зажимов. Во время обычной езды это крепление способно надежно удерживать телефон. Магнитные держатели также хорошо зарекомендовали себя даже в самых экстремальных условиях. Чтобы установить телефон на магнитном держателе, необходимо приклеить к смартфону небольшую металлическую пластину или вставить ее под защитный чехол. Магнитный автодержатель легко удержит смартфон во время вождения, независимо от того, находится ли он в горизонтальной или вертикальной ориентации.

 

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