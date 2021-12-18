Мультимодальні перевезення – чому це вигідно?

Мультимодальні перевезення – це найбільш зручний спосіб транспортування вантажів на великі дистанції. Завдяки йому вдається виконувати замовлення «під ключ», доставляючи товари до дверей клієнта. Мультимодальні перевезення передбачають комбінацію різних видів транспорту. Наприклад, вантаж може бути доставлений в порт залізницею, перевантажений на судно та після розмитнення відвезений отримувачу автомобілем. Даний вид перевезень передбачає ретельне планування маршрутів, що дозволить максимально скоротити витрати та здійснити доставку у найкоротші терміни. Особливого значення такий спосіб транспортування вантажів набуває за умови великої відстані між продавцем та покупцем товару.

Як складається кошторис транспортування

Вартість мультимодальних перевезень складається з таких складових:

тарифи за використання усіх видів транспорту, який задіяний у мультимодальному перевезенні, з урахуванням відстані;

страхування вантажу, що залежить від його особливостей та вартості;

виконання послуг з навантаження та розвантаження, зміни типу транспорту;

.

Вартість мультимодальних перевезень залежить від типу вантажу, його об’єму, ваги, використовуваного транспорту, інших факторів. Великий досвід роботи кращих логістичних компаній дозволяє зменшити витрати завдяки оптимізації маршрутів і вибору оптимальних місць для перетину кордонів між державами.

Переваги використання послуги мультимодальних перевезень

Вантажні перевезення «під ключ» з використанням кількох різновидів транспорту дозволяють замовникам неабияк зекономити:

вантажі страхуються на випадок пошкодження чи втрати, що робить транспортування безпечнішим та суттєво зменшує ризик збитків;

планування перевезень здійснюється з урахуванням специфіки товару та з дотриманням усіх вимог щодо його транспортування. Це мінімізує можливість псування вантажу при перевезенні;

робота з підготовки супровідної документації, збору сертифікатів, довідок та дозволів здійснюється представниками логістичної компанії. Також вони займаються митним очищенням вантажу. Наявність досвіду у цій сфері значно прискорить виконання звичайних процедур та дозволить уникнути затримок, які також стають причиною фінансових витрат;

ретельна спланована складська логістика дозволить оперативно виконати перевантаження товарів на інший тип транспорту, скомплектувати кілька замовлень для зменшення вартості перевезення невеликих вантажів.

Важливою перевагою мультимодальних перевезень є наявність одного організатора – компанії, що несе відповідальність за своєчасне та безпечне доставляння вантажів. Надаючи комплексні логістичні послуги, вона відповідає за обрання найбільш раціональних маршрутів та правильну комбінацію кількох видів транспорту. Клієнт укладає один договір, у якому вказаний єдиний тариф на переміщення вантажу всім маршрутом.

Мультимодальні перевезення мають фіксовану вартість, яка оголошується на етапі оформлення угоди на транспортування вантажу. Це дозволяє уникати непередбачуваних витрат та заздалегідь оцінити усі переваги такого варіанту співробітництва. Доставляння товарів «під ключ» позбавить зайвих клопотів, адже вантажі застраховані, а у випадку неналежного виконання домовленостей логістична компанія вимушена буде компенсувати фінансові збитки. До того ж весь шлях переміщення товарів можна оперативно відстежити у режимі 24/7.