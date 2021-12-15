 

Тележки для жаток: незаменимый инструмент в сельском хозяйстве

Досуг Сегодня, 13:5167
Тележки для жаток: незаменимый инструмент в сельском хозяйстве

Крупные сельскохозяйственные предприятия обрабатывают обширную площадь земли. Для получения хорошего результата используются специальные машины и инструменты. Они позволяют не только выполнить работу качественно, но и значительно ускоряют процесс. 

Достаточно востребованным оборудованием из данной области считаются транспортные тележки для жаток: подробнее о них можете узнать, если перейдете на официальный сайт машиностроительного завода SUNFLOROMASH. Производитель в конструкции своей продукции использует исключительно инновационные решения.

В чем преимущества использования тележек для жаток 

Тележка для жатки — очень полезное приспособление для сельхоз техники. С его помощью можно без проблем перемещать собранный урожай на любое нужное вам расстояние. Преимущество заключается в том, что с помощью конструкции можно транспортировать не только жатки, но и некоторые другие виды оборудования. Особенно это актуально, когда техника находится в отдалении от полей, где ведутся работы.

Жатки для комбайна обладают следующими сильными сторонами: 

  • имеют очень надежную конструкцию, которая может выдерживать самые разные нагрузки. Показатели грузоподъемности обычно указываются производителем и зависят от конкретной модели; 
  • тележки имеют достаточно высокий клиренс. Это позволяет им преодолевать практически любые препятствия на своем пути, что особенно важно при использовании конструкции на вспаханных полях; 
  • отличаются высоким уровнем маневренности. Нужный результат достигается благодаря предусмотренной в конструкции поворотной передней оси, а также проходимым колесам. 

Тележки для жатки — полезный инструмент, который упрощает процесс выполнения определенных сельскохозяйственных работ. Чтобы управлять конструкцией, не нужно иметь какие-либо специальные навыки или знания: все предельно просто. 

Заказать инструмент из данной категории на Украине можете уже прямо сейчас с помощью сайта компании SUNFLOROMASH. В каталоге вы найдете качественные бердянские жатки, зерноуборочную технику, фронтальные погрузчики и некоторую другую продукцию. Подробности по поводу доставки уточняйте в индивидуальном порядке. Тут все зависит от удаленности вашего адреса проживания. Контактный номер для связи с ответственным менеджером найдете на официальном сайте. Он сможет провести для вас в дистанционном формате консультацию. 

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Теги: транспортные, тележки, жаток  
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