Современное остекление: алюминиевые системы и их преимущества

Большое остекление — один из самых характерных и желанных элементов современного строительства и архитектуры. Однако его использование иногда вызывает сомнения в функциональности и безопасности. Насколько это оправдано?

Современные производители предлагают различные оконно-дверные системы для панорамного остекления. Такие решения позволяются получить всю эстетическую привлекательность современного остекления, сохраняя максимальную функциональность и безопасность.

Виды и характеристики раздвижных дверей для террас

Выбирая раздвижные двери для террас, стоит учитывать размер планируемого остекления и дополнительные функциональные возможности. Отдельные модели также различаются по принципу работы и решениям, повышающим комфорт использования. Террасные двери, которые являются одним из ключевых элементов большого остекления, позволяют подчеркнуть уникальный характер здания и впустить больше естественного света в интерьер.

Подъемно-сдвижные двери для террас - особенности и свойства

Подъемно-сдвижные двери позволяют изготавливать самые большие конструкции из всех раздвижных систем.

Их преимуществом также является исключительная функциональность.

Благодаря использованию соответственно усиленных профилей и фурнитуры с повышенной грузоподъемностью, подъемно-сдвижная система отличается значительной прочностью.

Все это позволяет создать впечатляющее панорамное остекление с небольшим количеством видимых разделов.

Защита от холода

Большое остекление в доме не означает больших потерь тепла и необходимости тратить огромные деньги на отопление. Если применить соответствующие решения, у современных алюминиевых конструкций могут быть лучшие изоляционные показатели, чем у кирпичной стены. Как этого добиться?

Производители применяют многокамерные алюминиевые профили, которые обеспечат максимальное сохранению тепла и изоляцию. Многослойные стеклопакеты позволят добиться низких показателей теплопроводности. Кроме того, алюминиевые подъемно-сдвижные системы обеспечивают комфорт использования и открывания двери. Применение таких решений для террас становится все большую популярность.

Защищают ли они от взлома?

Думая о больших остеклениях, многие опасаются, что ворам будет легче их взломать. Так ли это на самом деле? Выбирая окна с противовзломной фурнитурой, можно чувствовать себя в безопасности. Закрытое, т.е. опущенное на порог дверное полотно, благодаря своему весу и системе засовов, является непреодолимой преградой. В подъемно-сдвижных дверях патио HST используется безупречная специализированная фурнитура. Их дополняют противовзломные стекла класса. Эти стеклопакеты состоят из нескольких стекол толщиной 4 мм, соединенных специальной пленкой. Эти стекла, даже после разрушения (что сделать непросто), трудно сломать из-за целых 4 слоев пленки.

Какие максимальные размеры может иметь оконная система?

Все зависит от материала, из которого они сделаны. Остекление с алюминиевым профилем может даже заменить всю стену шириной до 13 метров и высотой 3 метра. С другой стороны, системы из ПВХ могут достигать максимальных размеров 6,5 метра в ширину и 2,7 метра в высоту. Окончательные размеры зависят от выбора конкретной системы створок и несъемного остекления.

Будет ли удобно пользоваться такими дверями?

Фурнитура играет важную роль при использовании окон больших размеров. Они не только удерживают створку, но и отвечают за удобство ее открывания и закрывания. Благодаря опорным системам механизмы позволяют очень легко перемещать даже очень большое и тяжелое дверное полотно. Комфортность открывания повышается за счет опционально доступных систем помощи с электрическим приводом и дистанционного управления.