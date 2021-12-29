Получение высшего образования в Словакии

При желании высшее образование можно получить практически в любой стране, включая Словакию. Для поступления в местный вуз нужно обратиться к специалистам, они окажут помощь на всех этапах.

Примеры специальностей в вузах Словакии

Обучение в Словакии привлекает молодых людей из разных стран. Интерес к словацкой системе образования объясняется разными факторами, в том числе вхождением государства в ЕС. К тому же в стране действует много престижных высших учебных заведений, предлагающих качественное обучение.

Технический университет в Братиславе можно смело отнести к престижным вузам. Высшее учебное заведение предлагает обучение на разных факультетах, включая:

машиностроение;

электроники и информатики;

строительный;

архитектуры;

информатики и информационных технологий и др.

Например, на строительном факультете можно получить специальность в области картографии и геодезии, математического компьютерного моделирования, ландшафтного дизайна, управления строительством и др.

На факультете «Машиностроение» проводится обучение по специальностям энергетика, транспортные средства, мобильные рабочие машины, машиностроительные технологии, прикладная механика и др.

Очень востребованы специальности, связанные с IT и компьютерным оборудованием. На факультетах Технического университета в Братиславе студентов учат разработке мобильных приложений, прикладной информатике, робототехнике и кибернетике. Будущих специалистов обучают работать с информационными системами и компьютерными сетями, давая качественное высшее образование, востребованное в Европе.

Что делать, чтобы поступить в словацкий вуз

К преимуществам обучения в этой стране можно отнести:

соответствие образовательной программы Болонской системе;

признание дипломов во всем мире;

большой выбор вузов, предлагающих обучение разным специальностям.

Для поступления в местный вуз нужно собрать пакет документов, включая собственную биографию, копию загранпаспорта, выписку школьных оценок, аттестат и др. Точные требования нужно смотреть у каждого конкретного учебного заведения, поскольку они могут разниться. Также абитуриентам необходимо пройти курс изучения словацкого языка, это необходимо для адаптации к жизни и учебе на территории страны.

Нужно перевести документы и подать их в университет. Также необходимо заполнить анкету на поступление, подтвердить аттестат и решить вопрос с размещением в общежитии.

Стоимость обучения в вузах Словакии зависит от типа заведения, факультета, получаемой специальности и других факторов. Подробнее о финансовых затратах расскажут эксперты.

Чем помогут специалисты

Получение образования в Словакии – это вполне реально, но на стадии поступления пригодится помощь профильных компаний. Специалисты проконсультируют относительно особенностей обучения в Словакии, помогут выбрать высшее учебное заведение, организуют подготовительные языковые курсы и будут поддерживать абитуриента на всех этапах. Такая помощь – это очень важно.