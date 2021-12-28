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Досуг Вчера, 19:3689
Регистрация бизнеса в Украине онлайн через «Дию» в 2022 году

Который раз Министерство юстиции напоминает, что вы можете внести изменения в документы или зарегистрировать компанию, не выходя из дома. Несколько кликов, и дело сделано. Такая услуга становится доступной благодаря соответствующим цифровым сервисам. Они обеспечивают взаимосвязь граждан и страны прозрачной, удобной. Таким образом, можно минимизировать распространение пандемии. Регистрация бизнеса займет минимальное время, если вы обратитесь к специалистам. Подробности об их услугах можно узнать на сайте www.consultant.kiev.ua.

Как зарегистрировать фирму онлайн

Перед тем как выполнить регистрацию, нужно выяснить и утвердить некоторые моменты. А именно это:

  • название юридического лица;
  • данные на бенефициарного собственника;
  • место размещения;
  • данные о каждом основателе;
  • запланированная деятельность;
  • размер капитала;
  • контактная информация юридического лица;
  • наименование руководящего органа.

Зарегистрировать предприятие онлайн можно благодаря созданному государственному порталу «Дия». Процедура занимает не больше 30 минут. Она обеспечивает регистрацию в полной мере, без каких-либо ограничений. Если же вы не хотите заниматься регистрацией самостоятельно, обращайтесь к специалистам. Фирма Консультариус поможет вам в этом деле.

На портале «Дия» работает услуга, благодаря которой параллельно с подачей одной заявки можно подать заявку на использование упрощенной системы налогообложения. Это очень удобно. Также можете оформить заявку на то, чтобы зарегистрироваться плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС). Если вы не очень разбираетесь в подобного рода делах, то можете обратиться за помощью сюда: https://www.consultant.kiev.ua/.

Все предприятия, которые уже действуют, могут перейти на дистанционные услуги, больше не посещать специальные центры. Однако стоит учесть и то, что для того, чтобы пользоваться такими электронными услугами, нужно иметь электронную подпись, зарегистрироваться на портале «Дия». После того как вы авторизуетесь в личном кабинете гражданина, можно работать в выбранном направлении.

Как получить извещение о регистрации

Следующий шаг после подачи заявления – нужно проверять статус заявки в своем кабинете. Такое сообщение будет отправлено как в кабинет, так и на электронную почту. Дублируется для того, чтобы важная информация не потерялась.

Как только регистрация будет пройдена, информация об этом появится в государственном реестре. Теперь все операции можно выполнять через личный кабинет. Информация тоже будет приходить туда.

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