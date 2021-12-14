Навіщо впроваджувати CRM?

Бізнес, що побудований виключно на людських ресурсах, — застаріла та ризикова модель. Коли продажі знаходяться у прямій залежності від ефективності роботи менеджерів, компанії змушені витрачати великі бюджети на їх навчання та професійний розвиток. В результаті бізнес стає залежним від кадрів, адже звільнення працівника = втрата клієнтів, з якими він працював, потреба шукати нового співробітника та витрачати кошти на його стажування.

Запровадити CRM — простий вихід із ситуації, що склалася. Подібні системи консолідують інформацію про клієнтів бізнесу та дозволяють справно нею оперувати. Вони суттєво знижують ризик крадіжок даних та позбавляють залежності від рівня кваліфікації персоналу. Водночас CRM дозволяє автоматизувати продажі у такий спосіб, щоб кожен клієнт почував себе важливим та єдиним для компанії. Персональні пропозиції, що базуються на ретельному відслідковуванні потреб, створюють ефект турботи та сприяють зростанню довіри до компанії.

Перспективи запровадження CRM для вашого бізнесу

Ваші співробітники досі записують дані про клієнтів у блокнот та висилають комерційні пропозиції, створені на загальних підставах? Такий шлях ведення бізнесу є найбільш ризиковим, адже дозволяє скоріше втратити потенційного покупця чи користувача послуг, аніж здобути його лояльність. Запровадження CRM дозволить:

● вивести обслуговування клієнтів на більш професійний рівень. Користуючись історією продажів, що завжди під рукою, стає простіше підібрати продукт, що зацікавить покупця та відповідатиме його потребам. Можна легко виділити найбільш перспективних клієнтів та запропонувати їм кращі умови подальшої співпраці;

● спрогнозувати результати діяльності та знайти шляхи підвищення її ефективності;

● створити ефективну систему навчання персоналу на основі знань про найпоширеніші питання та проблеми потенційних клієнтів, розробити план-схему успішних продажів, спираючись на накопичений досвід;

● скоротити видатки завдяки автоматизації шаблонних операцій та засобів контролю;

● підвищити ефективність праці шляхом планування та відстеження результатів роботи, а також впровадження персонального KPI.

У довгостроковій перспективі запровадження CRM систем допоможе скоротити видатки на утримання служби підтримки клієнтів. Використовуючи дані щодо продажів, співробітнику доведеться задати менше питань, адже важлива інформація щодо покупця вже заведена до бази. Це дозволить скоротити час розмови, а в майбутньому — зменшити чисельність персоналу. Такий підхід одночасно покращить рівень сервісу, адже інтеграція CRM у телефонію дозволить оперативно переключити клієнта на іншого оператора, що займається вирішенням певного питання.