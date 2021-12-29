Как выбрать косметологическую клинику: советы и рекомендации

Сегодня многие женщины и мужчины записываются на прием к косметологу, чтобы улучшить свой внешний вид и избавиться от различных дефектов. Во всех больших городах имеется несколько крупных клиник, которые оказывают подобные услуги. Как выбрать ту, которая достойна внимания? Какая косметология Запорожья считается лучшей и в какую стоит записаться? Рассмотрим, как правильно выбирать заведения и на что обращать внимание в первую очередь.

Первое, что хочется сказать, – не стоит экономить на своем здоровье. Косметология – это область медицины, поэтому у специалиста, к которому вы будете обращаться, должны быть соответствующее образование и опыт. Настоятельно не рекомендуется ходить к «домашним мастерам», поскольку они не несут никакой ответственности и не могут обеспечить полную стерильность процедуры. Помните, что именно неправильные действия косметологов приводят к заражениям пациентов СПИДом, гепатитом и другими серьезными заболеваниями, поэтому не нужно рисковать.

Правила выбора клиники

Перед тем как отправиться в косметологию, рекомендуем вам уточнить следующие нюансы:

1. Наличие лицензии. В Украине эта деятельность лицензируется, поэтому у любой настоящей клиники должен быть соответствующий документ. Его наличие означает, что заведение соответствует требованиям и несет ответственность за здоровье пациентов.

2. Опыт работы. Это косвенный параметр, но все же чем дольше работает заведение, тем лучше у него услуги.

3. Наличие дипломов у специалистов, прохождение ими курсов повышения квалификации, посещение форумов, специализированных мероприятий и пр. Обычно подобная информация выкладывается на сайте компании.

4. Удобство расположения. Обычно хорошие заведения располагаются в центре, чтобы обеспечить своим клиентам доступность. Если клиника экономит на помещении и аренде, то, возможно, дела у нее идут не лучшим образом.

5. Наличие партнеров. Обычно косметологии работают с разными брендами, предлагая своим клиентам специализированные препараты по доступным ценам. Если с центром сотрудничают именитые компании, то они ему доверяют.

Также дополнительно рекомендуем изучить отзывы на разных источниках. Учтите, что некоторые могут быть купленными. Уточните у друзей и знакомых – возможно, кто-то посещал понравившееся вам заведение и у него имеются реальные впечатления.

Куда обратиться в Запорожье

Если вы подбираете хороший косметологический центр в этом городе, то рекомендуем вам BeautyMed clinic. Эта клиника соответствует всем вышеперечисленным параметрам. Она расположена в самом центре Запорожья, в ней работают врачи с высшим образованием и соответствующими дипломами.

BeautyMed clinic использует только сертифицированные препараты от проверенных производителей с мировым именем. Здесь можно пройти практически любые косметологические услуги, от выравнивания мимических морщин до удаления новообразований или коррекции формы лица. Записаться на консультации можно по телефону или через сайт.

Источник: сайт Beautymed.zp.ua