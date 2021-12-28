 

Грузинские хинкали: полезные свойства, разновидности и особенности

Досуг Сегодня, 11:5471
Грузинские хинкали: полезные свойства, разновидности и особенности

Хинкали – известное национальное блюдо Грузии с многолетней историей. Согласно легенде, они обладают целебными свойствами, восстанавливают силы и потраченную энергию. В древние времена ими кормили раненых воинов. Блюдо способствовало скорейшему выздоровлению. Оно питательное и невероятно вкусное, содержит много микроэлементов и веществ, необходимых для полноценной работы нашего организма.

Правильно приготовленные хинкали с сочной и ароматной начинкой, дополненной ярким букетом специй, дарят настоящее гастрономическое удовольствие. Они удовлетворяют вкусовые запросы самых требовательных и изысканных гурманов. Приготовить блюдо дома, конечно, можно, но добиться вкуса, характерного именно для оригинала, точно не получится. У грузинских кулинаров есть своя особая технология и рецептура приготовления, о которой знают только опытные шеф-повара. Именно поэтому лучше заказать хинкали с доставкой из ресторана.

Что собой представляют хинкали, в чем их главная особенность

Хинкали – это мешочки из тонкого теста с сочной начинкой внутри. Многие называют их пельменями, но разница между этими двумя внешне похожими блюдами колоссальная. Традиционной начинкой для хинкали считают рубленое или переработанное в фарш мясо. Они достаточно крупные, по форме напоминают пирамиду. Основной ингредиент блюда – бульон. Именно он делает еду особенной, неповторимой.

Полезные свойства хинкали

Блюдо с традиционной мясной начинкой содержит много калия, магния, йода, железа, витаминов группы В, лецитина. Их свойства:

  1. Калий принимает непосредственное участие в водно-солевом балансе, отвечает за стабилизацию давления, предупреждает аритмию и исключает спазмы сосудов.
  2. Железо обеспечивает полноценную работу кроветворной системы.
  3. Йод нормализует функционирование щитовидной железы, улучшает память, настроение и общее состояние.
  4. Витамины группы B участвуют в работе нервной системы. Благодаря им улучшается энергетический обмен.
  5. Лецитин отвечает за нормализацию холестерина, благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт, процессы переваривания пищи.

Блюдо достаточно питательное и сытное, однако его считают диетическим. Энергетическая ценность традиционных хинкали с бараниной – 290 ккал на 100 г.

Какие виды хинкали можно заказать с доставкой из ресторанов

Заведения общественного питания в Киеве предлагают заказать с доставкой вкуснейшее грузинское блюдо с говядиной, бараниной, сыром и зеленью. Есть в меню даже хинкали с шоколадом. Для всех, кто хочет попробовать неповторимые мешочки с разными начинками, отличный вариант – ассорти. Доставка хинкали не занимает много времени. Она может осуществляться на дом и в офис. Служба доставки привозит заказ прямо к двери. Цены невысокие, поэтому отказывать себе в таком удовольствии не стоит.

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Досуг

Грузинские хинкали: полезные свойства, разновидности и особенности
Грузинские хинкали: полезные свойства, разновидности и особенности
Хинкали – известное национальное блюдо Грузии с многолетней историей. Согласно легенде, они обладают целебными свойствами, восстанавливают силы и потраченную энергию. В древние времена ими кормили раненых воинов. Блюдо способствовало скорейшему выздоровлению. 
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