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Досуг Сегодня, 16:3568
Для чего необходима сдача анализа на пролактин

Гормоны и их количество играют важную роль в гармоничном развитии и слаженной работе всех органов, систем человеческого организма. Каждый гормон отвечает за определенные функции, поэтому необходимо на постоянной основе следить за их уровнем в крови, чтобы предотвратить возможный гормональный сбой, который может существенно повлиять на функционирование всего организма.

Значение гормона пролактина для организма

Огромное значение для женщин имеет гормон пролактин, который отвечает за пролиферацию молочной железы, секрецию молока, выработку прогестерона. Он влияет на формирование полового поведения. Не менее важной функцией пролактина является стимулирование роста волос, воздействие на иммунную систему и регуляцию водно-солевого обмена. Для понимания ситуации со здоровьем предлагается сдача анализа на пролактин. Чуть ниже мы поговорим о нем более подробно.

Уровень гормона колеблется на протяжении суток, а также меняется под воздействием внутренних и внешних факторов воздействия, в том числе, стресса, менструального цикла, периода беременности и других. В спокойном уравновешенном состоянии уровень пролактина обычно находится в пределах нормы. Его резкие скачки и большие отклонения от нормы могут негативно повлиять на организм. Впрочем, уровень гормона можно проконтролировать, сдав специальные анализы. Сдача анализа на пролактин возможна в лабораториях «Днепролаб», предварительно выбрав, куда вам удобнее подъехать. Уточнить все детали можно по телефонам, указанным на сайте, а также записаться на сдачу на удобное для вас время.

Как сдать анализ на пролактин

К сдаче анализа на пролактин необходимо подготовиться. Особое внимание нужно уделить питанию, поскольку употреблять пищу в день сдачи материала нельзя. Вечером рекомендуется легкий несытный ужин. Сдавать анализ желательно в спокойном расслабленном состоянии со стабильным физическим и психологическим фоном, исключить перед сдачей физические нагрузки. Исследования проводятся в лабораториях ЦЛД «Днепролаб», которые оснащены современным высокоточным оборудованием, качественными реагентами, которые позволяют получить максимально точный результат. Само исследование проводится от одного до двух дней. При этом погрешности при достижении результата минимальные. Всю необходимую информацию можно получить у специалистов, связавшись с ними по указанным на сайте компании контактам.

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Теги: анализы, сдача, пролактин  
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