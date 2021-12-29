Продвижение и оптимизация сайта — успешный путь развития бизнеса

Реклама для бизнеса — движущая сила. Новые лиды, приток клиентов, повышение узнаваемости бренда, увеличение прибыли — задачи, выполнение которых определяет успех. Вопрос заключается в другом. А всегда ли классическая наружная реклама способна это обеспечить? Скорее нет, чем да. SEO — инструмент для продвижения бизнеса, зарекомендовавший себя в качестве перспективной альтернативы с высоким коэффициентом эффективности.

Кому нужны оптимизация и продвижение

Если смотреть объективно, любой бизнес нуждается в этих услугах. Выполнять продвижение сайта визитки или многостраничника, интернет-магазина нужно вместе со знающими свое дело СЕО-специалистами. Это актуально для компаний, которые нацелены на долгосрочную работу и результат. Это касается и классического бизнеса, и небольших предпринимателей. Обратите внимание, что для тестирования новой ниши рекомендуется работать с таргетированной и контекстной рекламой. Если определенные шаги в направлении продвижения уже были сделаны, есть действующий сайт, но наблюдается отсутствие динамики и развития, нужно искать ошибки. Оптимизация поможет исправить их и наладить процесс поступления новых лидов. Не думайте, что конкуренты лучше вас. Просто у них может быть лучше оптимизирован сайт для продажи товаров и услуг.

Результат не заставит себя ждать

В компании Rubika часто задают вопросы по SEO-продвижению и скорости появления положительного результата. Это все крайне индивидуально, поэтому в одном случае хорошая статистика может появиться через 2-3 месяца, в других — через 6-9 месяцев. После проведения аудита сайта и сопутствующих мероприятий по оптимизации и продвижению можно ожидать следующих результатов:

привлечение посетителей из поиска;

увеличение показателей трафика;

снижение стоимости за каждого привлеченного посетителя.

Для мелкого и среднего бизнеса продвижение и оптимизация сайта — эффективная маркетинговая составляющая. Один из инструментов, который дает ощутимый приток заказов и клиентов, — это воронка продаж. Но для получения нужной конверсии должен хорошо работать сайт, быть на лидирующих позициях в поисковой выдаче. Согласитесь, что с десятой страницы сложно заинтересовать потенциальных клиентов, а вот с первой — вероятность намного больше. Кроме новой и заинтересованной аудитории, оптимизация сайтов дает возможность экономить на рекламе.

Более 60% пользователей при поиске товаров и услуг ограничиваются изучением сайтов с первой страницы выдачи. Не пускайте на самотек SEO-продвижение, если хотите быть в числе тех, кем интересуется потенциальная клиентская аудитория. Отнеситесь серьезно к этой теме, тогда ваш бизнес и продажи будут синхронизированы.