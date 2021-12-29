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Досуг Сегодня, 14:0254
Названы самые популярные виды виниловых полов в 2022 году

Виниловые полы, фактически, один из самых популярных вариантов напольных покрытий, доступных сегодня на рынке. Какой бы их внешний вид вы ни выбрали, для любой комнаты в вашем доме или квартире этот вид покрытия окажется удачным. Ознакомьтесь с этими интересными фактами о виниловых полах и узнайте, подходит ли он вам.

Виниловый пол и его преимущество

Стоит отдельно сказать про типы пола из винила: это могут быть доска, рулон, отдельные квадраты или плитка с имитацией любой поверхности, например, натурального камня. Геометрические узоры сейчас широко используются в настоящей плитке и коврах, поэтому вполне логично, что эта тенденция переходит и на виниловые решения. Некоторые такие квадраты в настоящее время выходят с декоративными и графическими стилями, чтобы конкурировать с плиткой. Это нововведение особенно выгодно для кухонь и ванных комнат. Здесь процветает творческий подход к интерьеру с акцентом на функциональность, и именно здесь виниловое покрытие для пола https://smaragd-bud.com.ua/ru/katalog/vinilovyi-pol/ действительно подходит как нельзя лучше.

Преимущества виниловых полов:

  • Их монтаж гораздо проще, чем многих других: можно укладывать на бетон, фанеру и даже паркет.
  • Благодаря исключительной устойчивости виниловые полы могут выдерживать годы эксплуатации даже там, где ходят интенсивно.
  • При укладке не требуют герметизации или заливки швов, а уборка легка: достаточно подметать и мыть средствами, безопасными для виниловых полов.
  • Такой вариант напольного покрытия безопасен для проживания с домашними животными, они устойчивы к царапинам, вмятинам и разливающимся жидкостям, а звук когтей "смягчают".

Никогда не используйте агрессивные химикаты или абразивные чистящие средства для пола. Это приведет к потере блеска, едкая химия сильно повредит верхний слой.

Виниловый пол клеевой укладки

Как ясно из названия, напольное покрытие крепится с использованием специального контактного клея. В отличие от плитки с замковым соединением, он тоньше (2-3 мм против 4-6 мм). Толщина — одна из причин, по которой варианты с замковым соединением стоят значительно дороже. Если вы выбираете клеевую укладку, нужно учесть, что она требовательна к ровности основания, перепадам температур (8-10 градусов). Но зато может выдержать очень большие нагрузки даже крупных торговых центров и можете гасить до 17 дБ ударного шума. Ещё один плюс: повреждённый фрагмент быстро заменяется без больших денежных затрат.

Какие виниловые покрытия для пола будут наиболее популярны в 2022? Многие дизайнеры выбирают более светлые тона уже сейчас, и эта тенденция сохранится. Кроме этого, наблюдается большой спрос на виниловые полы под древесину твердых пород, керамику, камень и ламинат.

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