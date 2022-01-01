Новости Кривого Рога: об актуальном

Грядущие новогодние праздники, интенсивность развития коронавируса, цены на ЖКХ — эти и другие темы регулярно становятся главными информационными поводами для обсуждения.

Жителей Кривого Рога интересуют важные события, которые происходят в их городе. Они могут касаться разных сфер жизнедеятельности — от общественно-социальной до политической, от экономической до культурной. Читайте новости кривого рога онлайн, чтобы всегда быть в курсе актуальных сведений.

Первого января пройдет факельное шествие

Уже известно, как Кривой Рог встретит Новый 2022 год. В честь дня рождения проводника украинской нации 1 января пройдет факельное шествие. Организаторы мероприятия приглашают жителей в центр города, чтобы отметить праздник — 113-летие со дня рождения Степана Бандеры. Знаменитую в Украине личность знают все, поэтому шествие стало уже традиционным мероприятием. Всем желающим предлагают собраться на 95 квартале у Народной стелы Героев в 17 часов вечера. Эта точка станет исходным пунктом масштабного шествия.

Поддельные сертификаты не помогают

Мир захлестнула очередная волна пандемии, поэтому власти не могут обходиться без кардинальных мер. Но введение ограничений на посещение ряда общественных мест без Covid-сертификатов вызывает огромное недовольство у людей. Некоторые криворожане стараются всячески обойти запреты и даже нарушают действующее законодательство. К примеру, недавно один из жителей города пытался перекусить в кафе, используя поддельный сертификат о вакцинации:

он зашел в заведение общественного питания;

затем предъявил сотрудникам фальшивку в качестве пропуска.

После задержания криворожанина выяснилось, что сертификат был приобретен им в интернете. В поддельном свидетельстве на имя гражданина Украины было указано, что он привит вакциной «Астразенека». Сейчас по данному факту проводится тщательная проверка.

Тарифы снова вырастут

Еще одна тема, которая всегда беспокоит граждан, касается роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Недавно стало известно, что ООО «Экоспецтранс» собирается увеличить оплату за обращение с твердыми бытовыми отходами. Причиной станут изменения в сфере организации работы, в схеме вывоза и захоронения мусора. Учитываются и другие факторы, включая:

повышение цен на комплектующие;

рост стоимости автомобильных запчастей и горюче-смазочных материалов;

повышение прожиточного минимума, запланированное на 2022 год.

Уборка, транспортировка и захоронение отходов осуществляются ежедневно для жителей многоквартирных домов. Для частного сектора устанавливается индивидуальный график. Вся информация по поводу роста тарифов размещается в договорном отделе и абонентской службе. Желающие могут ознакомиться с данными в любой момент.

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