 

Новости Кривого Рога: об актуальном

Досуг Сегодня, 13:1369
Новости Кривого Рога: об актуальном

Грядущие новогодние праздники, интенсивность развития коронавируса, цены на ЖКХ — эти и другие темы регулярно становятся главными информационными поводами для обсуждения.

Жителей Кривого Рога интересуют важные события, которые происходят в их городе. Они могут касаться разных сфер жизнедеятельности — от общественно-социальной до политической, от экономической до культурной. Читайте новости кривого рога онлайн, чтобы всегда быть в курсе актуальных сведений.

Первого января пройдет факельное шествие

Уже известно, как Кривой Рог встретит Новый 2022 год. В честь дня рождения проводника украинской нации 1 января пройдет факельное шествие. Организаторы мероприятия приглашают жителей в центр города, чтобы отметить праздник — 113-летие со дня рождения Степана Бандеры. Знаменитую в Украине личность знают все, поэтому шествие стало уже традиционным мероприятием. Всем желающим предлагают собраться на 95 квартале у Народной стелы Героев в 17 часов вечера. Эта точка станет исходным пунктом масштабного шествия.

Новости Кривого Рога: об актуальном

Поддельные сертификаты не помогают

Мир захлестнула очередная волна пандемии, поэтому власти не могут обходиться без кардинальных мер. Но введение ограничений на посещение ряда общественных мест без Covid-сертификатов вызывает огромное недовольство у людей. Некоторые криворожане стараются всячески обойти запреты и даже нарушают действующее законодательство. К примеру, недавно один из жителей города пытался перекусить в кафе, используя поддельный сертификат о вакцинации:

  • он зашел в заведение общественного питания;
  • затем предъявил сотрудникам фальшивку в качестве пропуска.

После задержания криворожанина выяснилось, что сертификат был приобретен им в интернете. В поддельном свидетельстве на имя гражданина Украины было указано, что он привит вакциной «Астразенека». Сейчас по данному факту проводится тщательная проверка.

Новости Кривого Рога: об актуальном

Тарифы снова вырастут

Еще одна тема, которая всегда беспокоит граждан, касается роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Недавно стало известно, что ООО «Экоспецтранс» собирается увеличить оплату за обращение с твердыми бытовыми отходами. Причиной станут изменения в сфере организации работы, в схеме вывоза и захоронения мусора. Учитываются и другие факторы, включая:

  • повышение цен на комплектующие;
  • рост стоимости автомобильных запчастей и горюче-смазочных материалов;
  • повышение прожиточного минимума, запланированное на 2022 год.

Уборка, транспортировка и захоронение отходов осуществляются ежедневно для жителей многоквартирных домов. Для частного сектора устанавливается индивидуальный график. Вся информация по поводу роста тарифов размещается в договорном отделе и абонентской службе. Желающие могут ознакомиться с данными в любой момент.
Если вас интересуют другие свежие новости Кривого Рога, читайте их через специальный интернет-сервис. Информация регулярно обновляется для предоставления актуальных сведений с объективной точки зрения.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Кривой_Рог, 7dniv, 7dnivinfo  
Стоит ли покупать MacBook в режиме «онлайн»?
Стоит ли покупать MacBook в режиме «онлайн»?
Новости Кривого Рога: об актуальном
Новости Кривого Рога: об актуальном
Названы самые популярные виды виниловых полов в 2022 году
Названы самые популярные виды виниловых полов в 2022 году
Продвижение и оптимизация сайта — успешный путь развития бизнеса
Продвижение и оптимизация сайта — успешный путь развития бизнеса
Для чего необходима сдача анализа на пролактин
Для чего необходима сдача анализа на пролактин
Грузинские хинкали: полезные свойства, разновидности и особенности
Грузинские хинкали: полезные свойства, разновидности и особенности
Как выбрать косметологическую клинику: советы и рекомендации
Как выбрать косметологическую клинику: советы и рекомендации
Навіщо впроваджувати CRM?
Навіщо впроваджувати CRM?
Регистрация бизнеса в Украине онлайн через «Дию» в 2022 году
Регистрация бизнеса в Украине онлайн через «Дию» в 2022 году
Получение высшего образования в Словакии
Получение высшего образования в Словакии
Современное остекление: алюминиевые системы и их преимущества
Современное остекление: алюминиевые системы и их преимущества
Тележки для жаток: незаменимый инструмент в сельском хозяйстве
Тележки для жаток: незаменимый инструмент в сельском хозяйстве

Новости по теме

Маршами в двадцати регионах Украины отпраздновали день рождения Бандеры
Маршами в двадцати регионах Украины отпраздновали день рождения Бандеры
Вчера, 10:11
Факельное шествие в честь Бандеры проходит в Киеве
Факельное шествие в честь Бандеры проходит в Киеве
1-янв-2022, 19:07
Мужчину в Кривом Роге за подделку свидетельств о вакцинации приговорили к двум годам тюрьмы
Мужчину в Кривом Роге за подделку свидетельств о вакцинации приговорили к двум годам тюрьмы
10-дек-2021, 22:51
Двое 15-летних подростков в Кривом Роге изнасиловали и ограбили 48-летнюю женщину
Двое 15-летних подростков в Кривом Роге изнасиловали и ограбили 48-летнюю женщину
23-ноя-2021, 20:07
Вдова погибшего мэра Кривого Рога записала видеообращение
Вдова погибшего мэра Кривого Рога записала видеообращение
14-ноя-2021, 15:52

Последние новости

16:32
Политика
Порошенко опубликовал мемы о себе. В них он сжимает голову Зеленскому и стоит с ножом, пока Зе играет на рояле
16:25
События
Совместное заявление о недопущении ядерной войны выпустили Китай, Россия, Великобритания, США и Франция
16:22
Политика
Последняя попытка Байдена, сделка с Путиным, страны Балтии уйдут из НАТО. Западные СМИ о раскладах по Украине
16:21
События
35 афганцев в Украине получили статус беженца
16:15
Политика
Больше 700 тысяч грн заработал Гогилашвили почти за год работы на посту замминистра внутренних дел
16:09
События
Приговор злоумышленнику, который выбросил в реку ханукальный светильник вынес суд в Ужгороде
13:24
Политика
Что стало понятно из ночного звонка Байдена Зеленскому
13:23
События
Зеленский показал фото с тренировки со своими собаками
13:10
Политика
В январе Шольц планирует встретиться с Путиным, чтобы обсудить с ним газовый вопрос и Украину
12:10
Политика
Чем в первую очередь займется Рада в 2022 году рассказал Стефанчук
12:08
События
Жена племянника Виктора Ющенко удалила из Facebook фото, на котором она сидит с экс-президентом в обнимку
10:40
Политика
США могут исключить из НАТО страны Прибалтики ради сделки с РФ
09:38
События
Объявлен первый уровень опасности. Сегодня Украину накроют снег, метели и сильный ветер
09:33
События
Права на Винни-Пуха потеряли американцы
09:30
События
Пьяный помощник бывшего депутата в Ровно сбил насмерть военного и скрылся с места ДТП
09:26
События
В США посол Украины заявила, что украинский спутник запустят в космос в течение января
09:24
Политика
Зеленский в Twitter сообщил, что обсуждал с Байденом деолигархизацию
09:22
Политика
Отчет по итогам переговоров Байдена и Зеленского опубликовал Белый дом
09:20
События
Холодный 2022 год по всей планете прогнозируют климатологи
09:18
События
Массовый сбой в Checkbox продолжается. Дубилет пообещал выплатить штрафы за неработающие РРО своих клиентов

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 января 2022506
Что изменится в Украине с 1 января488
Сегодня переговоры проведут Зеленский и Байден312
Привитые полярники с бельгийской станции заболели коронавирусом в Антарктиде310
Что ждет Украину в 2022 году289
Список самого смертоносного оружия России составили в США286
Как отразится на украинцах "налог на Google", что ввели с 1 января285

Досуг

Стоит ли покупать MacBook в режиме «онлайн»?
Стоит ли покупать MacBook в режиме «онлайн»?
Ноутбук – достаточно важное и нужное устройство, создано не только для развлечений, но и для работы, учебы и выполнения прочих заданий. Среди богатейшего разнообразия лептопов ведущее место занимают «яблочные» MacBook, которые вполне заслуженно считаются одними из лучших в своем
Сегодня, 13:2562
Новости Кривого Рога: об актуальном
Новости Кривого Рога: об актуальном
Свежие новости Кривого Рога можно найти через интернет. Узнайте первыми о ковид-сертификатах, росте тарифов на вывоз мусора и других событиях.
Сегодня, 13:1371
Названы самые популярные виды виниловых полов в 2022 году
Названы самые популярные виды виниловых полов в 2022 году
Виниловые полы имеют много преимуществ, поэтому в 2022 году купить виниловое покрытие для пола — это вложить деньги в долговечный материал, который десятилетия не потребует замены. Винил имитирует другие виды полов, сохраняя свои плюсы.
1-янв-2022, 14:02193
Продвижение и оптимизация сайта — успешный путь развития бизнеса
Продвижение и оптимизация сайта — успешный путь развития бизнеса
Реклама для бизнеса — движущая сила. Новые лиды, приток клиентов, повышение узнаваемости бренда, увеличение прибыли — задачи, выполнение которых определяет успех. Вопрос заключается в другом.
31-дек-2021, 18:35179
Для чего необходима сдача анализа на пролактин
Для чего необходима сдача анализа на пролактин
Если вам необходима сдача анализа на пролактин, обращайтесь в лабораторию «Днепролаб». Что она предлагает.
31-дек-2021, 16:35197
Грузинские хинкали: полезные свойства, разновидности и особенности
Грузинские хинкали: полезные свойства, разновидности и особенности
Хинкали – известное национальное блюдо Грузии с многолетней историей. Согласно легенде, они обладают целебными свойствами, восстанавливают силы и потраченную энергию. В древние времена ими кормили раненых воинов. Блюдо способствовало скорейшему выздоровлению. 
31-дек-2021, 11:54251

События

Совместное заявление о недопущении ядерной войны выпустили Китай, Россия, Великобритания, США и Франция
Совместное заявление о недопущении ядерной войны выпустили Китай, Россия, Великобритания, США и Франция
Китай, Россия, Великобритания, США и Франция сделали совместное заявление.
Сегодня, 16:2523
35 афганцев в Украине получили статус беженца
35 афганцев в Украине получили статус беженца
В Государственной миграционной службе заявили, что, в период с января по ноябрь 2021 года, статус беженца получили 35 граждан Афганистана.
Сегодня, 16:2127
Приговор злоумышленнику, который выбросил в реку ханукальный светильник вынес суд в Ужгороде
Приговор злоумышленнику, который выбросил в реку ханукальный светильник вынес суд в Ужгороде
В Ужгороде осудили местного жителя, который в начале декабря выбросил в реку Уж светильник, установленный к еврейскому празднику Ханука.
Сегодня, 16:0931
Зеленский показал фото с тренировки со своими собаками
Зеленский показал фото с тренировки со своими собаками
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсети фото с тренировки, на которой он запечатлен со своими собаками - Петей и Норой.
Сегодня, 13:2364
Жена племянника Виктора Ющенко удалила из Facebook фото, на котором она сидит с экс-президентом в обнимку
Жена племянника Виктора Ющенко удалила из Facebook фото, на котором она сидит с экс-президентом в обнимку
С Facebook-cтраницы жены племянника Виктора Ющенко Екатерины исчезла фотография, на которой третий президент Украины сидит на диване с ней в обнимку и запечатлен с бородой.
Сегодня, 12:08108
Объявлен первый уровень опасности. Сегодня Украину накроют снег, метели и сильный ветер
Объявлен первый уровень опасности. Сегодня Украину накроют снег, метели и сильный ветер
В понедельник, 3 января, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Спасатели предупредили украинцев о метелях, шквалах ветра и скользкой дороге.
Сегодня, 09:38121
7 Днів