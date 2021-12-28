 

Серверные шкафы для установки сетевого оборудования. Конструкция, разновидности

Досуг Сегодня, 16:5769
Серверные шкафы для установки сетевого оборудования. Конструкция, разновидности

При организации любой СКС (структурированной кабельной системы) встаёт важный и актуальный вопрос о размещении массива используемых сетевых устройств. Независимо от того, это большой ЦОД (центр обработки данных), компания интернет-провайдера или небольшая «локалка» среди офисов фирмы, везде требуется безопасно, удобно и практично разместить сетевое оборудование. С этой целью в деятельности разных организаций применяются специальные телекоммуникационные стойки и серверные шкафы, последние из которых доступны по ссылке в каталоге онлайн-магазина EServer. Там же можно найти другое пассивное и активное оборудование сети. В этой статье пойдёт речь об особенностях конструкции сетевых шкафов и выборе подходящей модели под те или другие задачи.

Серверные шкафы для установки сетевого оборудования. Конструкция, разновидности

Если серверные стойки, имеющие открытую каркасную конструкцию, предназначены для использования в закрытых от постороннего доступа помещениях, защищённые телекоммуникационные шкафы могут устанавливаться и в публичных местах. В отличие от стоек, шкафы имеют закрытую безопасную конструкцию по типу сейфов и запираются на надёжные замки.

Шкафы для сетевого оборудования часто встречаются в зданиях предприятий – офисных и промышленных, а также среди массивов с жилыми многоэтажными домами, где прокладывают интернет-сети телекоммуникационные провайдеры.

Внутри монтажных шкафов благодаря их специальной конструкции можно с удобством располагать всевозможные устройства сети стандартного типоразмера, среди которых стоечные сервера, сетевые хранилища, свитчи и роутеры, межсетевые экраны, патч-панели, медиаконвертеры и разные оптоволоконные компоненты, ИБП, блоки розеток и т.п.

Какими преимуществами обладают телекоммуникационные шкафы

Можно обозначить следующие преимущества использования, которые присущи серверным шкафам:

  • предоставляют возможность размещать сетевые устройства в практически любых местах, предохраняя их от несанкционированного доступа, повреждений и хищений;

  • создают удобные условия для процессов обслуживания и ремонта сразу целого массива техники;

  • обеспечивают практичный подвод кабельных линий к оборудованию, позволяют выполнять оперативную перекоммутацию кабелей;

  • формируют безопасные условия для работы технических устройств, оберегая их от различных внешних воздействий окружающей среды – попадания пыли и мелкого мусора, намокания, действия УФ-излучения и прочего;

  • защищают серверное оборудования от действий механического характера – вибраций, ударов, что могут вызвать повреждения или неполадки в работе;

  • помогают сохранять оптимальную температуру для активных устройств сети – через пассивное охлаждение с помощью перфорационных отверстий или путём автоматизированной системы температурного контроля в климатических шкафах.

Выбирая, подходит Вам серверный шкаф или стойка, нужно учитывать место размещения оборудования, его объёмы и требуемые условия безопасности. Цена серверного шкафа будет выше, чем у стойки, что обусловлено его защищённой конструкцией. В зависимости от отличий в конструкции, бывают различные разновидности и модельные варианты телекоммуникационных шкафов.

Как устроен сетевой шкаф – виды, конструкция, критерии выбора

Выделяются два основных типа серверных шкафов:

  1. Напольные.

  2. Настенные.

Если первые обычно более вместительные и грузоподъёмные, громоздкие и устанавливаются на полу, то вторые имеют уменьшенные габариты и могут крепиться на стену посредством специальных крепёжных отверстий в задней части. Существуют также напольно-настенные варианты конструкций. Модели для пола могут иногда комплектоваться ножками с функцией подстройки под неровности на полу – в таком случае грузоподъёмность шкафа снижается.

Материалом изготовления сетевых шкафов служит прочная листовая сталь, которая затем покрывается снаружи особой антикоррозийной порошковой краской.

Рассмотрим совокупность разных параметров серверных шкафов, имеющих важность при выборе модели:

  • исполнение – напольное, настенное, напольно-настенное;

  • конструкция – цельносварная, разборная, антивандальная, климатическая;

  • форм-фактор по ширине – в дюймах это 19 шкаф (большинство вариантов) или 10 (модели для стен);

  • высота в юнитах – от 4U до 48U (определяет число устанавливаемых устройств);

  • ширина – 310-800 мм;

  • глубина фактическая – 260-1200 мм;

  • рабочая глубина – 285-750 мм.

Купить шкаф 19 дюймов или 10" серого или чёрного цвета можно удобно и выгодно через интернет-магазин компании EServer с доставкой по всей Украине или самостоятельным вывозом в Киеве, Днепре и Одессе.

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