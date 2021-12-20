Почти 300 лет традициям изготовления посуды из керамики и фарфора от Villeroy & Boch: выбираем тарелки для сервировки стола на villeroy-and-boch.ua

Домашний интерьер хочется изменить под себя, отразить в нём свои представления о красоте и уюте. Для этой цели хорошо подходят общие формы и цвета: в дизайне обоев, напольного покрытия, в светильниках и зеркалах, мебели и так далее. Важно поработать над деталями: где-то поставить цветы, повесить картину, сделать перестановку, может быть, убрать лишнее. А на кухне для сервировки обедненного стола можно подобрать подходящий дизайн посуды. Центральным элементом здесь являются, конечно, тарелки.
Выбираем тарелки для обеденного стола: от предназначения и объёма до общего стиля
Тарелки для сервировки стола, прежде всего, различаются по назначению:
- салатные тарелки с рисунками фруктов и овощей;
- пирожковые, разукрашенные цветами;
- компактные тарелки для пасты;
- десертные тарелки овальной формы;
- универсальные, плоские либо глубокие тарелки;
- детские, настраивающие ребёнка на позитивное настроение.
Важно определиться со вместительностью тарелок. Одно дело собрать стол для семьи, тогда может быть достаточно тарелок объёмом на 400 мл. Другое – сервировать стол для большой компании. Тогда понадобятся тарелки на 600 или 800 мл, желательно глубокие. Туда хозяйка или хозяин стола может положить:
- много салата,
- пирожков с горкой,
- фруктов нескольких видов.
Для ощущения праздничного стола хорошая идея – выбрать тарелки с тематическими рисунками, разноцветные, с закруглёнными краями. Можно красивые тарелки приберечь исключительно для праздников, простые тарелки разных цветов использовать в повседневной готовке.
Представленные выше изделия изготовлены компанией Villeroy & Boch, которая с 1748 года производит не просто керамические или фарфоровые изделия, а небольшие произведения искусства. В их производстве декорированных тарелок существуют три основных коллекции:
- Вдохновлённая Южной Америкой (Amazonia Anmut): тропические мотивы в рисунках, птицы и бабочки на фоне цветущих растений.
- В минималистичном стиле (Anmut Gold): тарелки с нарисованными вручную золотыми линиями, нужные для повседневной сервировки стола.
- Тарелки с ненавязчивым розовым оттенком (Anmut Rosewood): сделаны из особо стойкого фарфора Premium Bone для использования в посудомоечной машине и разогрева в микроволновой печи.
Перейдя по ссылке https://villeroy-and-boch.ua/ru/tarelki/, можно ознакомиться с тарелками фирмы подробней, подобрать изделия по общему стилю, рисунку, форме и размерам.