Почти 300 лет традициям изготовления посуды из керамики и фарфора от Villeroy & Boch: выбираем тарелки для сервировки стола на villeroy-and-boch.ua

Домашний интерьер хочется изменить под себя, отразить в нём свои представления о красоте и уюте. Для этой цели хорошо подходят общие формы и цвета: в дизайне обоев, напольного покрытия, в светильниках и зеркалах, мебели и так далее. Важно поработать над деталями: где-то поставить цветы, повесить картину, сделать перестановку, может быть, убрать лишнее. А на кухне для сервировки обедненного стола можно подобрать подходящий дизайн посуды. Центральным элементом здесь являются, конечно, тарелки.

Выбираем тарелки для обеденного стола: от предназначения и объёма до общего стиля

Тарелки для сервировки стола, прежде всего, различаются по назначению:

салатные тарелки с рисунками фруктов и овощей;

пирожковые, разукрашенные цветами;

компактные тарелки для пасты;

десертные тарелки овальной формы;

универсальные, плоские либо глубокие тарелки;

детские, настраивающие ребёнка на позитивное настроение.

Важно определиться со вместительностью тарелок. Одно дело собрать стол для семьи, тогда может быть достаточно тарелок объёмом на 400 мл. Другое – сервировать стол для большой компании. Тогда понадобятся тарелки на 600 или 800 мл, желательно глубокие. Туда хозяйка или хозяин стола может положить:

много салата,

пирожков с горкой,

фруктов нескольких видов.

Для ощущения праздничного стола хорошая идея – выбрать тарелки с тематическими рисунками, разноцветные, с закруглёнными краями. Можно красивые тарелки приберечь исключительно для праздников, простые тарелки разных цветов использовать в повседневной готовке.

Представленные выше изделия изготовлены компанией Villeroy & Boch, которая с 1748 года производит не просто керамические или фарфоровые изделия, а небольшие произведения искусства. В их производстве декорированных тарелок существуют три основных коллекции:

Вдохновлённая Южной Америкой (Amazonia Anmut): тропические мотивы в рисунках, птицы и бабочки на фоне цветущих растений.

В минималистичном стиле (Anmut Gold): тарелки с нарисованными вручную золотыми линиями, нужные для повседневной сервировки стола.

Тарелки с ненавязчивым розовым оттенком (Anmut Rosewood): сделаны из особо стойкого фарфора Premium Bone для использования в посудомоечной машине и разогрева в микроволновой печи.

Перейдя по ссылке https://villeroy-and-boch.ua/ru/tarelki/, можно ознакомиться с тарелками фирмы подробней, подобрать изделия по общему стилю, рисунку, форме и размерам.