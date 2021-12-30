Почему стоит перейти на облачное решение 1С:Предприятие от cloud.net.ua: изучаем новые возможности и преимущества

Программа 1С:Предприятие позволяет автоматизировать торговлю, финансовые и управленческий учет, да и многие другие бизнес-процессы. Первоначально данный продукт поставлялся в виде программы, которая устанавливается на локальном сервере компании. Такое решение называется "коробочным". Сегодня же для предпринимателей доступно другое решение - облачное. Последнее предоставляет пользователю ряд весомых преимуществ: в разы облегчается развертывание программы, оптимизируется поддержка и использование. В материале рассмотрим особенности облачного решения 1С:Предприятие и постараемся ответить на вопрос, почему вам стоит рассмотреть возможность перехода на такую конфигурацию.

Преимущества облачного решения

Вот основные причины, почему вам стоит рассмотреть возможность перехода на 1С в облаке:

коробочные издания требуют много времени и средств на установку и развертывание программы. Необходимо вызвать специалиста, который займется всем этим. При использовании облачного решения вам не нужно никого вызывать: просто укажите количество пользователей, выберите способ доступа и внесите оплату. Далее программой 1С можете пользоваться прямо в браузере;

если вы используете коробочное решение, то при увеличении базы вам придется дооснащать ваше серверное оборудование. А вот при использовании 1С в облаке - просто купите дополнительное место на диске. Это очень быстро, удобно и экономно;

доступ в облако можно получить через любое устройство (даже на слабом). Главное - должен быть интернет;

при использовании облачного решения провайдер регулярно проводит резервное копирование баз.

Что нужно для начала работы с облачным 1С

Данный продукт можно получить в компании "OBLAKO" (https://www.cloud.net.ua/1c_online.html). Вам всего лишь нужно выбрать подходящий тариф и внести оплату. После этого провайдер вышлет вам инструкцию, по которой вы и получаете доступ к вашей новой базе. Последняя будет храниться на серверах провайдера, они очень хорошо защищены - вы можете быть спокойны за сохранность данных.

Где можно получить облачное решение 1С

1С в облаке можно получить, обратившись в сервис-провайдере "OBLAKO". Ваши базы будут располагаться на надежных и мощных серверах Германии. Получить доступ к вашей базе вы сможете на любом устройстве: компьютер, планшет, смартфон и пр. Провайдер регулярно проводит резервное копирование и помещает ваши базы в архивы - так что вы можете быть спокойны по поводу сохранности баз.

При обращении в компанию "OBLAKO" вы ничего не переплачиваете - платите столько, сколько было оговорено в соглашении. При этом для вас работает отзывчивая квалифицированная техническая поддержка.