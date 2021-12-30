 

Монтажная пена: что следует знать о пистолетах для ее нанесения?

Досуг Сегодня, 18:0567
Монтажная пена: что следует знать о пистолетах для ее нанесения?

Монтажная пена обычно используется для утепления стен, установки дверей и окон, а также во многих других строительных и ремонтных работах. Самый простой способ применить ее — нанести с помощью специального пистолета для пены. Как выбрать пистолет для монтажной пены и как его очистить?

Монтажный пистолет для пены

Различные виды пенополиуританов сейчас являются незаменимым строительным и отделочным материалом, с помощью которого: 

  • устанавливают окна и двери, 
  • утепляют стены, 
  • устраняют в них щели и трещины. 

Пену можно наносить прямо из баллона, но наилучших результатов можно добиться при использовании специального пистолета для пены. Это относительно несложный инструмент, который значительно облегчит повседневную работу. На что обращать внимание при выборе, а также как правильно ухаживать и чистить этот инструмент?

Пистолет для пены - почему его стоит купить?

Пистолеты позволяют точно наносить пену даже в труднодоступных местах, например, на высоких потолках. Также они позволяют: 

  • регулировать количество используемого средства, 
  • предотвращать чрезмерный расход,
  • избежать возможных ошибок при ручном отжиме.

При выборе следует руководствоваться в первую очередь качеством пистолета, т.е. во многом материалами, из которых он изготовлено. Инструменты состоят из нескольких основных элементов — корпуса, спускового крючка, насадки, иглы и ручки, регулирующей подачу струи пены. Каждый из элементов должен отличаться высокой прочностью и устойчивостью.

Компоненты пистолета для пены

Корпус — основная часть пистолета. Он должен быть металлическим с лакированным или антикоррозийным покрытием. Прочные модели обычно изготавливают из стали. Однако легкий алюминий может быть хорошей альтернативой, особенно когда пользователь хочет большего комфорта. Спусковой крючок — это не что иное, как спусковой механизм пистолета. В идеале он тоже должен быть полностью металлическим. Это облегчает очистку и обеспечивает износостойкость. Так что лучше избегать пластиковых элементов.

Сопла и иглы изготавливаются из нескольких металлов, например, из алюминия. Следует поискать лучшие пистолеты, также покрытые тонким слоем тефлона, который предотвращает чрезмерное осаждение и высыхание пены. Кроме того, тефлон защищает от коррозии, вызванной влагой и действием пены, что значительно ускоряет этот процесс. 

На что еще следует обращать внимание при покупках? 

Эргономика использования, конечно, не лишена важности. Важно, как пистолет будет лежать в руке. Легкая конструкция пригодится, особенно если прийдется долго держать пистолет на вытянутой руке, пытаясь, например, достичь очень высоких мест. Стоит проверить, покрыты ли спусковой крючок и рукоятка противоскользящим слоем, обеспечивающим более прочный захват всей конструкции. Также пригодятся аксессуары, например сменные насадки, благодаря которым инструмент будет более универсальным. Некоторые модели пистолетов также имеют специальную систему, предотвращающую высыхание пены.

Очистка пистолета для пены

Прежде всего, следует помнить о чистке монтажного пистолета для пены сразу после каждого использования. Это избавит от множества хлопот, связанных с удалением засохшей пены и засорением форсунки. К сожалению, невозможно использовать для мытья пены воду или простые бытовые моющие средства, так как они приведут к дополнительному затвердеванию пены. 

Спиртовой растворитель здесь оказывает ограниченное действие, но все специалисты рекомендуют приобретать для этого специальный очиститель монтажной пены. Хотя он не обожжет руки, стоит помнить, что он очень быстро растворяет, например, полистирол и некоторые изоляционные листы из пластика.

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Монтажная пена: что следует знать о пистолетах для ее нанесения?
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