 

Мой опыт работы с сайтом Bit Trade

Досуг Сегодня, 17:5758
Мой опыт работы с сайтом Bit Trade

Горячий привет из солнечной Испании. Меня зовут Александр я проживаю за границей 20 лет.

Уже 2.5 года я являюсь активным пользователем сайта Bit Trade. В этой статье я поделюсь своим опытом пользования данным сайтом и хочу раскрыть следующие темы:

1️⃣ Почему и при каких условиях я стал пользоваться сайтом Bit Trade.

2️⃣ Какими сервисами я пользуюсь и какую выгоду из этого имею.

3️⃣ Мое взаимодействие со службой поддержки на сайте.

4️⃣ Комфорт использования сайта.

5️⃣ Какими системами ввода/вывода денег я пользуюсь.

Друзья, хочу быть откровенным с вами, но я небольшой специалист по передаче технологической информации, так как мне 49 лет и она усваивается уже не легко, но мир не стоит на месте и я стараюсь идти с ним в ногу. За 2.5 года пользования сайтом я узнал очень многое в плане финансовых инструментов и работы с ними, плюс к этому сформировал капитал и получаю пассивную прибыль. Поэтому желание поделиться своей историей и опытом работы на данном сайте у меня есть. Ну что ж, а теперь как говорят испанцы: - "vamos".

1️⃣ Почему и при каких условиях я стал пользоваться сайтом Bit Trade.

В августе 2019 года я специально поехал из Испании в Киев, на одно из мероприятий по самосовершенствованию. Там я встретил своего будущего коллегу и наставника, с которым мы работаем по сегодняшний день. Он рассказал мне, чем занимается и мне срезонировала идея формирования пассивной прибыли. Тогда я и познакомился с сайтом Bit Trade и с помощью инструментов, находящихся на нем начал формировать капитал.

Мой опыт работы с сайтом Bit Trade

Сейчас я проинвестировал в финансовые инструменты сайта немалые деньги. Для меня важно сформировать стабильную пассивную прибыль и такую ​​возможность мне дают ресурсы сайта Bit Trade.

2️⃣ Какими сервисами я пользуюсь и какую пользу из этого имею.

Провайдинг. Принцип работы данного инструмента таков; я выделяю ресурсы в виде токена Bitbon на моем кошельке подключенном к провайдинговому пулу, чтобы поддерживать безопасность и децентрализацию Системы Bitbon. За это мне система начисляет вознаграждение. Это что-то похожее на принцип депозита в банке, только в разы круче (быстрее, надежнее и прозрачнее) и процент начисления более интересен, чем в банке.

Мой опыт работы с сайтом Bit Trade

Bit Trade Mining ACCELERATOR (BMA). Суть данного сервиса состоит в том, что он дает гарантированную прибыль в размере +40% годовых в токене bitbon. Деньги в сервисе работают примерно год времени.

Мой опыт работы с сайтом Bit Trade

Стейкинг Bitbon. Это временная акция от компании Bit Trade для клиентов сайта. Я пользуюсь ею и поделюсь принципом ее работы с вами. Чтобы воспользоваться условиями акции, нужно зарегистрироваться на Bit Trade и купить токен bitbon. Когда токены находяться на основном балансе, то на их количество будет приходить прибыль в размере 3% в месяц в токене bitbon.

Мой опыт работы с сайтом Bit Trade

3️⃣ Мое взаимодействие со службой поддержки на сайте.

На сайте работает служба поддержки. Я не раз пользовался их информационной поддержкой и консультациями. Для меня это удобно и упрощает, и ускоряет работу, это дает ощущение рядом "старшего брата". Меня удовлетворяет работа данной службы.

Мой опыт работы с сайтом Bit Trade

4️⃣ Комфорт пользования сайтом.

На самом деле сайт информационно сложен, но достаточно удобен в использовании. Сайтом можно пользоваться не только с ПК, но с телефона и планшета в любом месте, где есть интернет. Интерфейс мне очень нравится.

Мой опыт работы с сайтом Bit Trade

5️⃣ Какими системами ввода/вывода денег я пользуюсь.

На сайте есть много систем для ввода и вывода средств. Я лично пользуюсь:

  • Advanced Cash
  • Банковская карта
  • Ваучер

Мой опыт работы с сайтом Bit Trade

Так как я в Испании, то для меня данные системы очень удобны, и я пользуясь ими, оплачиваю минимум комиссий.

"Честно говоря, я рад, что познакомился с сайтом Bit Trade. Он помог мне создать капитал и небольшую пассивную прибыль. Я и дальше буду пользоваться им."

 

Мой опыт работы с сайтом Bit Trade

До встречи amigos!

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Мой опыт работы с сайтом Bit Trade
Мой опыт работы с сайтом Bit Trade
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