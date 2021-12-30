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Досуг Вчера, 22:5649
Обжалование приказа налоговой проверки

Нестабильное налоговое законодательство нашей страны приводит к появлению необоснованно огромного количества споров между бизнесом и налоговыми органами. Иногда налоговое законодательство меняется так быстро, что владельцы бизнеса не могут до конца понять правомерность требований и действий налоговых органов. В результате различные проверки выливаются в судебные разбирательства.

Решать подобные вопросы самостоятельно практически нереально. В этом деле почти всегда нужен грамотный налоговый адвокат. Специалист окажет всестороннюю поддержку и поможет выйти из ситуации настолько успешно, насколько это возможно с учетом конкретных проблем и законодательных норм.

Из-за чего начинаются налоговые споры

Как правило, «схема» классическая. Сперва налогоплательщика заставляют предъявить определенный перечень документов и явиться в управление полиции или другой правоохранительный орган для дачи показаний. На этой стадии адвокат может начать подготовку письменных ответов на данные запросы о необоснованности упомянутых действий.

Если руководитель предприятия просто так без веской причины не является в правоохранительные органы, ему направляют повестку. Очень часто даже 2, чтобы отсутствовала возможность игнорировать первую.

На допрос очень желательно приходить с адвокатом. Он проконсультирует насчёт того, как правильно отвечать на вопросы, от каких лучше вообще уклоняться по той причине, что они не касаются к сути дела.

Также важно в решении налоговых споров иметь перечень первичных документов. Это могут быть:

  • договора с контрагентами;
  • договора аренды складских помещений и офисов;
  • штатное расписание;
  • лицензии;
  • путевые листы и многое другое.

Но даже если все бумаги на 100% достоверные, все равно придется ожидать акта проверки.

Как поступить далее?

Можно подготовить возражение на акт проверки, где указывается желание владельца бизнеса участвовать в рассмотрении дела. Когда рассмотрение завершится, налогоплательщику пришлют письмо о результатах рассмотрения возражения на акт и налоговое уведомление-решение (НУР). Обжаловать это решение можно на протяжении 10 календарных дней со дня получения.

Способы обжалования НУР

Бывает такое, что в связи с жалобой представители налоговых органов проводят внеплановую дополнительную проверку. В этом случае тоже можно прибегнуть к обжалованию, поскольку законность проведения встречной проверки является предметом обжалования.

Обжаловать НУР можно в судебном и административном порядке (в ГФС). Статистика гласит, что в последние годы органы государственной фискальной службы удовлетворяют порядка 7-8% жалоб налогоплательщиков в отношении НУР. Так что такой способ не всегда эффективный. В случае с судебным порядком лояльность в отношении налогоплательщиков выше. Но процедура сама по себе непростая, поэтому без адвоката не обойтись.

В любом случае налоговые споры — это сложная разновидность правового спора, поскольку здесь участвует государственный орган. Но если подойти грамотно, заказать качественные юридические услуги в Киеве, получится добиться справедливости.

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Теги: news, новости, Украина, налоговая, проверка, 7dniv, 7dnivinfo  
Обжалование приказа налоговой проверки
Обжалование приказа налоговой проверки
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Обжалование приказа налоговой проверки
Обжалование приказа налоговой проверки
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