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Гидроизоляция душевой кабины: как выполнить правильно

Покупка новой стеклянной душевой кабины – отличная идея, если вы решили заменить ею старую чугунную ванную, которая, как минимум, неудобна тем, что занимает слишком много пространства.

Известно, что место, где установлена стеклянная душевая кабина, постоянно подвергается воздействию влаги, именно поэтому очень важно уделить львиную долю внимания гидроизоляции – и выполнить эту важнейшую роботу нужно старательно, а главное правильно – дабы исключить все возможные неприятные последствия.

Важность обеспечения гидроизоляции

Ванная комната – это место с повышенной влажностью, таким образом, гидроизоляцию в обязательном порядке нужно проводить в местах установки душевой кабины, чтобы:

  • Во-первых, предотвратить попадания воды и, следовательно, намокания стен, пола и конструкции дешевой;
  • Во-вторых, предупредить появление плесени, грибка и неприятного запаха;
  • В-третьих, исключить протекания воды на нижний этаж.

Как видно, важность гидроизоляции трудно переоценить и ни в коем случае не нужно пренебрегать этой работой, ведь последствия могут быть плачевными – вплоть до внеочередного, так сказать, капитального ремонта ванной комнаты, когда придется и кабинку демонтировать, и с плесенью бороться, и выполнять множество других ремонтных работ.

Алгоритм гидроизоляции зоны монтажа душевой кабины

В месте установки душевой кабины гидроизоляция должна выполняться, как говорят, на совесть – без какой либо экономии или использования дешевых гидроизоляционных материалов. Ведь последствия могут быть крайне неприятными.

Итак, качественная гидроизоляционная мастика наноситься на штукатурку и стяжку – перед монтажом плитки и, собственной, душевой кабинки. Работа выполняется следующим образом: на стены гидроизоляция наноситься на высоту от 50 см в два слоя, на пол – обязательно в три слоя (и в разных направлениях). Это позволит уберечь так званную «мокрую зону» от протекания и намокания.

Помимо этого, придельное внимание уделите всем углам, поскольку именно в этих местах чаще всего возникают маленькие трещинки (возникающие по разным причинам – вибрация, механическое воздействие и пр.), куда может попадать влага – со всеми исходящими из этого последствиями.

И еще один важный момент, касающийся углов: очень важно использовать специальную изоляционную полимерную ленту – прежде чем наносить гидроизоляционный материал. Обратите на это внимание!

Итог

Гидроизоляция места монтажа душевой кабинки – важнейший процесс, которым не стоит пренебрегать. Ведь если смотреть на все это сквозь пальцы, существует высокая вероятность протекания и намокания стен и пола, где установлена кабинка, что может привести к появлению грибка, плесени и многих других неприятных моментов, борьба с которыми, как правило, стоит купу потраченного времени и лишних финансовых затрат.

Лучше один раз выполнить качественную гидроизоляцию «мокрой зоны», чем устранять все возможные негативные последствия.

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Гидроизоляция душевой кабины: как выполнить правильно
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Досуг

Гидроизоляция душевой кабины: как выполнить правильно
Гидроизоляция душевой кабины: как выполнить правильно
Покупка новой стеклянной душевой кабины – отличная идея, если вы решили заменить ею старую чугунную ванную, которая, как минимум, неудобна тем, что занимает слишком много пространства.
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