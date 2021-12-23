Путешествие на Занзибар с детьми: удивительные достопримечательности острова

Находясь в поисках наиболее подходящих оферт для зимнего отдыха, все больше украинских граждан обращают внимание на экзотические и в то же время недорогие туры на Занзибар в Танзании. На сегодняшний день это одно из самых популярных направлений для пляжного отдыха с семьей в зимнее время. И даже если вы запланировали отдых на Занзибаре с детьми, а ваши планы не совпали с финансовыми возможностями, теперь это не проблема! Порадуйте себя и своих близких красочными видами и прекрасным отдыхом, оформив кредит без отказа на карту на финансовом портале Фиби. Все делается в один клик, а потому ваша поездка стала еще доступней.

Туристический сезон

Zanzibar – остров в Танзании, расположенный на юго-востоке Африканского континента и омываемый водами Индийского океана. Наибольший наплыв туристов здесь отмечается с ноября по март. Возрастает спрос на путевки к танзанийскому побережью и со стороны семей с детьми. Ведь Занзибар – это неограниченные развлечения для детей, море эмоций и отличного настроения.

Интерес к региону растет с каждым днем, этому способствуют его аутентичная красота и неизведанность. Всего под названием Занзибар подразумевается архипелаг, сформированный 75 островами. Поэтому даже самые искушенные туристы найдут, чем заняться на Занзибаре и как сделать свой отдых с детьми незабываемым.

Поездка с детьми – насколько это реально

Учитывая большое расстояние и долгое время пути к архипелагу, для многих украинских семей становится естественным вопрос, стоит ли ехать в Занзибар с ребенком? Сразу следует отметить, что да! Здесь маленькие исследователи смогут увидеть девственные леса, побегать по белоснежному песку, насладиться купанием в чистейших водах океана. Также при помощи местных гидов вы ознакомитесь с достопримечательностями Танзании. Для этого международными экспертами в области туризма были специально созданы интересные и безопасные маршруты, с учетом времени года, сезона приливов и отливов, доступности инфраструктуры, а также составлен список развлечений на Занзибаре, как для взрослых, так и для самых юных путешественников.

Наилучшими пляжами для отдыха с детьми на архипелаге признаны Кендва и Нунгви. Поэтому специалисты рекомендуют при поиске локаций и жилья на время отпуска выбирать именно эти регионы.

Что посмотреть на Занзибаре:

Гигантских черепах – для этого вам нужно будет добраться на Призон Айленд;

Колонии обезьян в Национальном парке Танзании – здесь можно «пообщаться» с представителями дикой фауны архипелага и сфотографироваться на память с ручными обезьянками;

Отправиться в морскую поездку, во время которой вам может повезти увидеть стаи горбатых китов, дельфинов и других обитателей глубин;

Посетить контактный зоопарк на Занзибаре.

Следует отметить, что в туристическом фонде Занзибара сравнительно небольшое количество предоставляемых услуг. Акцент ставится именно на путешествия: пешком, на внедорожниках, морским транспортом. Практически не встречаются аквапарки, водные горки и другие аттракционы. Детям, как правило, предложены бассейны, игровые площадки, анимация, оздоровительные процедуры, специально разработанное детское меню. Ребята более старшего возраста могут воспользоваться предложениями активного отдыха: заняться виндсерфингом, снорклингом, дайвингом, прогуляться на велосипеде в сопровождении гида и пообщаться с местными животными.

Подготовка к путешествию

При планировании отдыха в Танзании с детьми нужно учитывать некоторые тонкости. Прежде всего, это уровень медицинского обслуживания и развитость туристической инфраструктуры. Так как регион относится к развивающимся странам, лучше всего перед поездкой проверить состояние здоровья - свое и своих детей, а также запастись комплектом медицинских средств и препаратов для оказания первой помощи на случай ухудшения самочувствия. Также понимать что этот отдых точно не из дешовых, если возникнут трудности с финансами в самый не подходящий момент, зайдя на финансовой портал Фиби можно найти очень много для себя полезной информации, и подобрать кредит который подойдет вам именно в ту минуту. В частности, рекомендуется:

Оформить медицинскую страховку; Заранее забронировать номер в отеле; Составить карту передвижений и мест, которые вы желаете посетить.

Также не стоит забывать и про эпидемиологическую обстановку, в связи которой условия поездок на архипелаг и список необходимых документов могут изменяться.