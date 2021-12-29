Резонаторы: виды, причины выхода из строя и особенности замены

Общеизвестно, что при работе автомобилей, слышен звук всех его механизмов и блоков. Но самый большой шум при включенном двигателе происходит в процессе детонации топливной смеси, когда начинается выделение выхлопных газов. В современных системах, предназначенных для отвода газов, предусмотрена для этих целей специальная деталь. Резонатор имеет свое строение и существует ряд причин его поломок, особенности замены или ремонта.

Как работает устройство

Важные задачи резонатора — обработка потока газов, гашение вибраций, возникающих в процессе работы двигателя. Именно эта деталь делает звук работающего мотора тише. Кроме этого, резонатор нужен для снижения температуры потоков выхлопного газа и чтобы выровнять их давление.

Справиться с этими задачами ему помогает специфическое внутреннее строение. Резонатор — это многокамерная система, полый цилиндр. Внутри его имеются перфорированные трубки и перегородки. Большая площадь металла позволяет выхлопным газам охлаждаться. Визуально резонатор напоминает глушитель, но только меньших размеров.

От чего ломается деталь

Через резонатор с большой скоростью проходит газовая смесь высокой температуры. Из-за этого его внутренние перегородки часто перегорают и рассыпаются. Это случается намного чаще, если пользоваться некачественным горючим. Хаотичное движение потоков выхлопных газов по резонатору приводит к усиленному звуку, и тогда газы станут проникать в салон машины. А это — прямая угроза людям, находящимся внутри.

Чтобы этого не допустить, следует систематически диагностировать состояние резонатора, прислушиваться к звуку, делать визуальный осмотр. Когда возникнет необходимость — заменять его. Такого же внимания требуют прокладки выпускного коллектора, представленные в ассортименте на сайте интернет-магазина автозапчастей Autodoc https://autodoc.ua/category/prokladka-vypusknogo-kollektora-id199-3.

Эти детали играют роль уплотнителя между головкой самого блока и коллектором. Такие прокладки нужны для герметизации этого соединения. Их устанавливают в зоне повышенного давления и воздействия температурных перепадов. Поэтому обычно прокладки делают методом штамповки из:

металла;

асбеста;

паронита безасбестового;

медного листа.

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