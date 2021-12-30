Полезные советы для быстрой продажи недвижимости

По разным причинам владельцы сталкиваются с необходимостью срочной реализации недвижимости. Наиболее часто продавцы проводят сделку для улучшения жилищных условий, а наличие ограниченного бюджета не позволяет тратить на сделку много времени. Довольно часто для покупки нового жилья требуется продать старое, как можно быстрее. Подобные ситуации на рынке не редкость, поэтому мы спросили советов у экспертов Портала недвижимости «Авезор». А ознакомиться с достойными вариантами вы можете на странице «Продажа двухкомнатных квартир» https://avezor.com/kupit-2-k-kvartiru-v-harkove/.

Время для продажи объекта

В большинстве случаев период реализации на рынке жилья зависит от численности комнат и квадратуры. Если говорить о средних показателях, продажа однокомнатной квартиры может занять от одного до двух месяцев, двухкомнатные могут простаивать до четырех месяцев, а продажа трехкомнатных объектов может затянуться до полугода. К тому же немаловажным аспектом является планировка. Поиск покупателя для однушки, площадь которой составляет 60 метров может оказаться довольно сложным. Почему? Скорее всего запрашиваемой суммы может хватить для покупки двухкомнатной квартиры с аналогичным метражом. Помимо этого на скорость заключения сделки влияет местонахождение квартиры, численность объявлений с подобными параметрами и множество других факторов.

Почему с риелторами продажа ускоряется?

Если за дело берутся профессионалы, значительно увеличиваются шансы продать недвижимость в максимально сжатые сроки. Перед владельцами объектов, которые выбрали этот путь, встает немаловажный вопрос. Можно сотрудничать, как с одним риэлтором, или с несколькими. Вполне возможно заключение контракта именно с тем специалистом, который в итоге и приведет реального покупателя.

Бытует мнение, что чем больше специалистов привлечь, тем быстрее можно заключить договор купли-продажи. Однако с практической точки зрения это решение может привести не только к потере вашего времени, но и к нервному истощению. Почему? Процедура выглядит следующим образом: владелец размещает свое объявление на всех существующих сайтах. Объект может привлечь внимание не только потенциальных покупателей, но и огромное количество риэлторов и агентств. Именно от них вам в день будут поступать десятки звонков, которые со временем начинают выматывать. В результате продавцу потребуется тратить огромное количество времени на прием входящих звонков, демонстрацию квартиры всем, как клиентам, так и риелторам. Спустя определенный период вы сможете узнать, что продаете свою квартиру не только вы, но и агентства, причем разные. Возможность быстрой продажи столь дорогой для морального здоровья ценой конечно имеется, однако гарантий нет никаких.

Если же вы подпишите контракт с одним конкретным риэлтором, можете рассчитывать, что именно этот специалист будет максимально заинтересованным в том, чтоб реализовать объект в указанные сроки. От этого ведь напрямую зависят его комиссионные. Если вы планируете продать квартиру, чтоб купить другое жилье, и с обеими сделками вам помогает один единственный риелтор, можете рассчитывать на скидку за его услуги. Это ведь тоже своего рода экономия.

Самостоятельная продажа

Не все сотрудничают с риэлторами. Многие хотят сэкономить, и принимают решение заниматься продажей объекта недвижимости собственными силами. Предлагаем ознакомиться с несколькими нашими рекомендациями, на что стоит обратить внимание.

Продажа по адекватной цене

Способствовать быстрой продаже может наличие рекламы и снижение стоимости. Для этого стоит разместить свое объявление на площадках, желательно оплатив возможность поднятия его в поиске. Стоит это немного, однако при этом вы сразу отметите увеличение численности просмотров. За счет высокой посещаемости сервиса привлекается значительно большее количество потенциальных покупателей.

Но изначально следует все-таки точно определиться со стоимостью объекта. Важно, чтоб цена была максимально объективной. Завышенная стоимость может стать причиной того, что объект будет простаивать. А при установлении низкой цены продавец теряет свою выгоду. Цена может отличаться от рыночной до 10-15%, не более.

Для увеличения численности обращений стоит промониторить предложения с похожими характеристиками. Это позволит узнать среднерыночную цену. После этого можно использовать эффективную технологию снижения цен. Речь идет о постепенном снижении стоимости в два-три этапа в среднем на 2,5% от цифр, указанных изначально. Однако использовать подобный инструмент можно только по истечению пары месяцев безуспешных продаж.

Торг закладывается в указанную стоимость?

При самостоятельной продаже недвижимости следует учитывать факт, что реальная стоимость объекта, по которой заключается сделка, и указанная в объявлении, могут отличаться. В изначальную цену нужно закладывать до 3% в плюс на случай торга. Такой процент наценки позволит в случае торга без какого-либо вреда для себя снизить стоимость, и при этом не отпугнуть потенциальных покупателей чрезмерной дороговизной. Если торг для вас неуместен, об этом сразу стоит сказать в объявлении. Довольно часто покупатели считают, что продавец все-таки пространство для торга оставил. В результате они всеми силами пытаются определить его границы. Таким образом, попытки сбить цену могут достигать до 30%.

Если быть абсолютно честными, торг является хорошим инструментом. Он в свою очередь подтверждает наличие у покупателя интереса к объекту. Поэтому все-таки лучше быть готовыми уступить. Однако при этом важно определить для себя максимально четко границы минимальной цены, которая вас устроит. Ваша ведь цель заключается не только в реализации квартиры в кратчайшие сроки, но и в получении выгоды.

Не стоит соглашаться сразу снижать стоимость, однако объективность сохранять все равно стоит. Свои цифры следует обосновать, продемонстрировать соискателям другие варианты, расположенные в вашем районе, которые отличаются худшими характеристиками и транспортной развязкой.

Если желающие купить 2-к квартиру запрашивают скидку из-за того, что подобрали более бюджетный вариант, это не повод для снижения цены. Если бы у них на самом деле был интерес к другому объекту, торговаться с вами у них не было бы ни малейшего желания. Покупатели ищут разные поводы для торга, ведь желают приобрести недвижимость дешевле.

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