 

Полезные советы для быстрой продажи недвижимости

Досуг Вчера, 18:2078
Полезные советы для быстрой продажи недвижимости

По разным причинам владельцы сталкиваются с необходимостью срочной реализации недвижимости. Наиболее часто продавцы проводят сделку для улучшения жилищных условий, а наличие ограниченного бюджета не позволяет тратить на сделку много времени. Довольно часто для покупки нового жилья требуется продать старое, как можно быстрее. Подобные ситуации на рынке не редкость, поэтому мы спросили советов у экспертов Портала недвижимости «Авезор». А ознакомиться с достойными вариантами вы можете на странице «Продажа двухкомнатных квартир» https://avezor.com/kupit-2-k-kvartiru-v-harkove/.

Время для продажи объекта

В большинстве случаев период реализации на рынке жилья зависит от численности комнат и квадратуры. Если говорить о средних показателях, продажа однокомнатной квартиры может занять от одного до двух месяцев, двухкомнатные могут простаивать до четырех месяцев, а продажа трехкомнатных объектов может затянуться до полугода. К тому же немаловажным аспектом является планировка. Поиск покупателя для однушки, площадь которой составляет 60 метров может оказаться довольно сложным. Почему? Скорее всего запрашиваемой суммы может хватить для покупки двухкомнатной квартиры с аналогичным метражом. Помимо этого на скорость заключения сделки влияет местонахождение квартиры, численность объявлений с подобными параметрами и множество других факторов.

Почему с риелторами продажа ускоряется?

Если за дело берутся профессионалы, значительно увеличиваются шансы продать недвижимость в максимально сжатые сроки. Перед владельцами объектов, которые выбрали этот путь, встает немаловажный вопрос. Можно сотрудничать, как с одним риэлтором, или с несколькими. Вполне возможно заключение контракта именно с тем специалистом, который в итоге и приведет реального покупателя.

Бытует мнение, что чем больше специалистов привлечь, тем быстрее можно заключить договор купли-продажи. Однако с практической точки зрения это решение может привести не только к потере вашего времени, но и к нервному истощению. Почему? Процедура выглядит следующим образом: владелец размещает свое объявление на всех существующих сайтах. Объект может привлечь внимание не только потенциальных покупателей, но и огромное количество риэлторов и агентств. Именно от них вам в день будут поступать десятки звонков, которые со временем начинают выматывать. В результате продавцу потребуется тратить огромное количество времени на прием входящих звонков, демонстрацию квартиры всем, как клиентам, так и риелторам. Спустя определенный период вы сможете узнать, что продаете свою квартиру не только вы, но и агентства, причем разные. Возможность быстрой продажи столь дорогой для морального здоровья ценой конечно имеется, однако гарантий нет никаких.

Если же вы подпишите контракт с одним конкретным риэлтором, можете рассчитывать, что именно этот специалист будет максимально заинтересованным в том, чтоб реализовать объект в указанные сроки. От этого ведь напрямую зависят его комиссионные. Если вы планируете продать квартиру, чтоб купить другое жилье, и с обеими сделками вам помогает один единственный риелтор, можете рассчитывать на скидку за его услуги. Это ведь тоже своего рода экономия.

Самостоятельная продажа

Не все сотрудничают с риэлторами. Многие хотят сэкономить, и принимают решение заниматься продажей объекта недвижимости собственными силами. Предлагаем ознакомиться с несколькими нашими рекомендациями, на что стоит обратить внимание.

Продажа по адекватной цене

Способствовать быстрой продаже может наличие рекламы и снижение стоимости. Для этого стоит разместить свое объявление на площадках, желательно оплатив возможность поднятия его в поиске. Стоит это немного, однако при этом вы сразу отметите увеличение численности просмотров. За счет высокой посещаемости сервиса привлекается значительно большее количество потенциальных покупателей.

Но изначально следует все-таки точно определиться со стоимостью объекта. Важно, чтоб цена была максимально объективной. Завышенная стоимость может стать причиной того, что объект будет простаивать. А при установлении низкой цены продавец теряет свою выгоду. Цена может отличаться от рыночной до 10-15%, не более.

Для увеличения численности обращений стоит промониторить предложения с похожими характеристиками. Это позволит узнать среднерыночную цену. После этого можно использовать эффективную технологию снижения цен. Речь идет о постепенном снижении стоимости в два-три этапа в среднем на 2,5% от цифр, указанных изначально. Однако использовать подобный инструмент можно только по истечению пары месяцев безуспешных продаж.

Торг закладывается в указанную стоимость?

При самостоятельной продаже недвижимости следует учитывать факт, что реальная стоимость объекта, по которой заключается сделка, и указанная в объявлении, могут отличаться. В изначальную цену нужно закладывать до 3% в плюс на случай торга. Такой процент наценки позволит в случае торга без какого-либо вреда для себя снизить стоимость, и при этом не отпугнуть потенциальных покупателей чрезмерной дороговизной. Если торг для вас неуместен, об этом сразу стоит сказать в объявлении. Довольно часто покупатели считают, что продавец все-таки пространство для торга оставил. В результате они всеми силами пытаются определить его границы. Таким образом, попытки сбить цену могут достигать до 30%.

Если быть абсолютно честными, торг является хорошим инструментом. Он в свою очередь подтверждает наличие у покупателя интереса к объекту. Поэтому все-таки лучше быть готовыми уступить. Однако при этом важно определить для себя максимально четко границы минимальной цены, которая вас устроит. Ваша ведь цель заключается не только в реализации квартиры в кратчайшие сроки, но и в получении выгоды.

Не стоит соглашаться сразу снижать стоимость, однако объективность сохранять все равно стоит. Свои цифры следует обосновать, продемонстрировать соискателям другие варианты, расположенные в вашем районе, которые отличаются худшими характеристиками и транспортной развязкой.

Если желающие купить 2-к квартиру запрашивают скидку из-за того, что подобрали более бюджетный вариант, это не повод для снижения цены. Если бы у них на самом деле был интерес к другому объекту, торговаться с вами у них не было бы ни малейшего желания. Покупатели ищут разные поводы для торга, ведь желают приобрести недвижимость дешевле.

С Avezor быстро и выгодно

Если вам важна продажа квартиры быстро и по объективной стоимости, команда агентства недвижимости охотно предложит вам свою помощь.

  1. Большой штат компетентных специалистов.

  2. Широкая база клиентов.

  3. Нотариальное сопровождение сделки.

  4. Расположение офиса в центре города.

Мы для вас на связи круглосуточно, и всегда готовы предоставить полезные советы.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Продажа, недвижимость, 7dniv, 7dnivinfo  
Полезные советы для быстрой продажи недвижимости
Полезные советы для быстрой продажи недвижимости
Резонаторы: виды, причины выхода из строя и особенности замены
Резонаторы: виды, причины выхода из строя и особенности замены
Чем полезен имбирь в сахаре
Чем полезен имбирь в сахаре
Путешествие на Занзибар с детьми: удивительные достопримечательности острова
Путешествие на Занзибар с детьми: удивительные достопримечательности острова
Гидроизоляция душевой кабины: как выполнить правильно
Гидроизоляция душевой кабины: как выполнить правильно
Обжалование приказа налоговой проверки
Обжалование приказа налоговой проверки
Мой опыт работы с сайтом Bit Trade
Мой опыт работы с сайтом Bit Trade
Монтажная пена: что следует знать о пистолетах для ее нанесения?
Монтажная пена: что следует знать о пистолетах для ее нанесения?
Продукция лучших брендов в интернет-магазине швейных машин Sewko
Продукция лучших брендов в интернет-магазине швейных машин Sewko
Почему стоит перейти на облачное решение 1С:Предприятие от cloud.net.ua: изучаем новые возможности и преимущества
Почему стоит перейти на облачное решение 1С:Предприятие от cloud.net.ua: изучаем новые возможности и преимущества
Почти 300 лет традициям изготовления посуды из керамики и фарфора от Villeroy & Boch: выбираем тарелки для сервировки стола на villeroy-and-boch.ua
Почти 300 лет традициям изготовления посуды из керамики и фарфора от Villeroy & Boch: выбираем тарелки для сервировки стола на villeroy-and-boch.ua
Сяоми, Самсунг, Эковакс – выбираем лучший робот-пылесос
Сяоми, Самсунг, Эковакс – выбираем лучший робот-пылесос

Новости по теме

Кофе для вендинга: 3 совета по выбору поставщика
Кофе для вендинга: 3 совета по выбору поставщика
30-дек-2021, 13:35
Как инвесторы сначала взвинтили цены на квартиры в Киеве, а теперь их обваливают
Как инвесторы сначала взвинтили цены на квартиры в Киеве, а теперь их обваливают
28-дек-2021, 09:51
Окупаются ли инвестиции в элитное жилье у моря
Окупаются ли инвестиции в элитное жилье у моря
29-ноя-2021, 15:12
Перетяжка салона авто: где узнать цены на услугу?
Перетяжка салона авто: где узнать цены на услугу?
24-ноя-2021, 16:47
Почему в Украине вновь глобальные проблемы с оценкой недвижимости
Почему в Украине вновь глобальные проблемы с оценкой недвижимости
20-ноя-2021, 22:54

Последние новости

Вчера, 2022-01-12
20:52
События
Новые санкции против России на случай вторжения в Украину опубликовали в Сенате США
20:50
Экономика
Нефть выросла в цене
19:40
Политика
У Порошенко объявили мобилизацию для его встречи в аэропорту "Жуляны" в понедельник
17:10
События
Что происходит с российскими войсками у границ Украины
17:08
События
До февраля продлили домашний арест бывшего судьи Чауса
17:07
События
На взятке в 4 миллиона задержали чиновника "Киевзеленстроя"
17:05
Политика
О планах задержать экс-президента и доставить его в суд заявил адвокат Порошенко
17:03
События
Постоянные американские советники появились в Минобороны Украины
14:54
Политика
Что принял Кабмин 12 января
14:53
События
Новый владелец "4 канала" рассказал, что будет увольнять "новых Дроздовых", которые разъединяют страну
14:51
События
Утром 17 января на рейсовом самолете в Украину прибудет Петр Порошенко
14:34
События
В Украине вслед за "еПоддержкой" могут запустить "еСубсидию" для оплаты коммуналки
12:16
События
В Минцифре объяснили, как мошенники оформляют кредиты на других людей
12:15
События
Цены в Украине будут мониторить ежедневно: перечень потребительских товаров
12:12
События
Въезд в страну непривитым туристам из Украины Германия не разрешала
12:09
События
На "Миротворец" внесли судью, которая арестовала активы Порошенко
09:56
Политика
Зачем Ермак хочет послать 90% украинцев на войну с Россией и сколько пойдет на самом деле
09:51
События
США ожидают от России объяснений по поводу военных учений в приграничных с Украиной областях
09:24
События
НАН заявила что новая волна коронавируса уже началась в Украине
09:00
События
Списанные Пентагоном морское оборудование и радарные системы войдут в тайную военную помощь Украине

Новости ТОП-7

Зачем Ермак хочет послать 90% украинцев на войну с Россией и сколько пойдет на самом деле3607
Что известно о президенте Казахстана Токаеве1537
В Минцифре объяснили, как мошенники оформляют кредиты на других людей1192
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 11 января 2022838
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 января 2022678
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 10 января 2022505
Из-за подрыва взрывного устройства на Донбассе погибли двое украинских военных299

Досуг

Полезные советы для быстрой продажи недвижимости
Полезные советы для быстрой продажи недвижимости
По разным причинам владельцы сталкиваются с необходимостью срочной реализации недвижимости. Наиболее часто продавцы проводят сделку для улучшения жилищных условий, а наличие ограниченного бюджета не позволяет тратить на сделку много времени.
Вчера, 18:2079
Резонаторы: виды, причины выхода из строя и особенности замены
Резонаторы: виды, причины выхода из строя и особенности замены
Автозапчасти: резонаторы и их устройства, прокладки выпускного коллектора и глушители.
Вчера, 10:17113
Чем полезен имбирь в сахаре
Чем полезен имбирь в сахаре
Целебные свойства имбиря известны с незапамятных времен. Растение улучшает обмен веществ, укрепляет иммунитет и увеличивает работоспособность. Благодаря этим качествам пряность активно используют в кулинарии.
11-янв-2022, 11:03147
Путешествие на Занзибар с детьми: удивительные достопримечательности острова
Путешествие на Занзибар с детьми: удивительные достопримечательности острова
Находясь в поисках наиболее подходящих оферт для зимнего отдыха, все больше украинских граждан обращают внимание на экзотические и в то же время недорогие туры на Занзибар в Танзании.
10-янв-2022, 20:37184
Гидроизоляция душевой кабины: как выполнить правильно
Гидроизоляция душевой кабины: как выполнить правильно
Покупка новой стеклянной душевой кабины – отличная идея, если вы решили заменить ею старую чугунную ванную, которая, как минимум, неудобна тем, что занимает слишком много пространства.
8-янв-2022, 18:00238
Обжалование приказа налоговой проверки
Обжалование приказа налоговой проверки
Нестабильное налоговое законодательство нашей страны приводит к появлению необоснованно огромного количества споров между бизнесом и налоговыми органами.
6-янв-2022, 22:56282

События

Новые санкции против России на случай вторжения в Украину опубликовали в Сенате США
Новые санкции против России на случай вторжения в Украину опубликовали в Сенате США
Демократы Сената США обнародовали обещанный ранее законопроект о санкциях против России, среди которых значатся и санкции против президента страны Владимира Путина.
Вчера, 20:5270
Что происходит с российскими войсками у границ Украины
Что происходит с российскими войсками у границ Украины
Вокруг "российского вторжения в Украину" идут новые телодвижения.
Вчера, 17:10114
До февраля продлили домашний арест бывшего судьи Чауса
До февраля продлили домашний арест бывшего судьи Чауса
Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу - он продолжит находиться под домашним арестом до 3 февраля 2022 года.
Вчера, 17:0889
На взятке в 4 миллиона задержали чиновника "Киевзеленстроя"
На взятке в 4 миллиона задержали чиновника "Киевзеленстроя"
В Киеве при получении второго транша взятки почти в 1,7 миллиона гривен задержан руководитель одного из коммунальных предприятий КГГА, а также посредник, обеспечивавший реализацию преступной схемы.
Вчера, 17:0797
Постоянные американские советники появились в Минобороны Украины
Постоянные американские советники появились в Минобороны Украины
Двое советников из Соединенных Штатов начали работу в Министерстве обороны Украины на постоянной основе.
Вчера, 17:0399
Новый владелец "4 канала" рассказал, что будет увольнять "новых Дроздовых", которые разъединяют страну
Новый владелец "4 канала" рассказал, что будет увольнять "новых Дроздовых", которые разъединяют страну
Новый владелец "4 канала" и депутат фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев после заявления о прекращении сотрудничества с Остапом Дроздовым заявил, что намерен прощаться с людьми, которые допускают себе такие же высказывания, как скандальный ведущий.
Вчера, 14:53127
7 Днів