Смартфоны от Sony: качество и производительность от японского бренда

Сегодня смартфон от Sony означает одно — отличные мультимедийные возможности. Японский концерн делает ставку на очень хороший звук и великолепные OLED-панели с нестандартными для других производителей пропорциями, а также на высокое качество изготовления. Какой телефон Sony из ассортимента https://pcshop.ua/mobilnie-gadzheti/mobile-phones/proizvoditel_62/sony_6 стоит выбрать в 2022 году?

Рекомендуемые смартфоны от Sony - спецификация

Какой телефон от Sony стоит купить? Sony определенно делает все возможное, чтобы смартфоны этого бренда успешно конкурировали с другими моделями, доступными в верхнем ценовом диапазоне. Что должно быть в телефоне японского производителя?

Особенности хорошего смартфона Sony:

восьмиядерный процессор с частотой более 2,00 ГГц (у флагманов — 3,00 ГГц);

не менее 6 ГБ оперативной памяти (во флагманах — 8 ГБ оперативной памяти);

не менее 128 ГБ памяти для данных;

OLED-экран с высоким значением ppi;

обновление экрана минимум 90 Гц;

пыле- и водонепроницаемый корпус;

как минимум тройная камера;

аккумулятор емкостью более 4000 мАч;

Андроид 11;

стерео динамики;

поддержка 5G;

высокий уровень качества сборки и материалов.

Телефоны Sony имеют отличные OLED-экраны (часто с соотношением сторон 21:9), водонепроницаемость, отличный звук и высокий уровень качества изготовления. Иногда у них меньше камер или менее мощные батареи, но не стоит волноваться — они очень хорошо оптимизированы. Какой смартфон Sony выбрать?

Sony Xperia 1 III

Это последняя версия флагманской модели Sony! Смартфон дебютировал на некоторых рынках во втором квартале 2021 года. Что он может предложить?

Во-первых, очень прочные компоненты и красивый дисплей. Он имеет диагональ 6,5 в предложенном японской компанией соотношении 21 на 9. Что немаловажно, он также выполнен по технологии OLED, что выражается в лучшей цветопередаче, особенно это заметно на примере глубокого черного цвета. Панель имеет частоту обновления 120Гц, разрешение 4K и целых 643 ppi!

Во флагмане Sony Xperia 1 III установлен топовый процессор Snapdragon 888 и до 12 ГБ оперативной памяти. Место на диске 256 или 512 Гб с возможностью его расширения внешней SD-картой. В случае с камерой Sony предложила тройную основную камеру, оснащенную 3-мя матрицами по 12 Мп для основного блока, сверхширокоугольной камеры и телеобъектива. На передней панели есть место для одиночной селфи-камеры с матрицей 8 Мпикс. В случае с аккумулятором использовалась ячейка емкостью 4500 мАч. В модели доступен 5G, стереодинамики, две SIM-карты и даже разъем 3,5 мм, что редкость среди телефонов премиум-класса!

Sony Xperia 5 II

Это еще один новый телефон от японского производителя из верхнего ценового сегмента. Его особенностью является необычное для других производителей, но традиционное для Sony, соотношение сторон экрана 21 на 9, что, по мнению бренда, улучшает мультимедийные возможности смартфона при просмотре фильмов. Кроме того, смартфон относительно компактен!

Эта модель оснащена процессором Snapdragon 865 и 8 ГБ оперативной памяти. Покупатель получит 128 или 256 ГБ дискового пространства для файлов. Фотографирует смартфон тройной основной камерой с матрицей 12 Мп (объективы ZEISS) и селфи-камерой с матрицей 8 Мпикс. За энергоснабжение отвечает аккумулятор емкостью 4000 мАч. Смартфон очень хорошо оптимизирован и вполне корректно работает в повседневном использовании.

Красивый дисплей выполнен по технологии OLED, имеет диагональ 6,1 и высокое разрешение. Эта модель от Sony также поддерживает сети 5G! Кроме того, смартфон водонепроницаем и имеет отличные фронтальные стереодинамики. Кстати, японцы не забыли про Dual SIM и миниджек 3,5 мм! Это идеальный смартфон для мультимедиа!

Сегодня смартфоны от Sony — это прекрасный дизайн и широкие функциональные возможности в качественном компактном корпусе.