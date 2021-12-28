Как выбрать декоративную косметику для лица

Вопрос выбора косметики важен для каждой женщины. При этом для проблемной кожи подбор значительно усложняется. Необходимо выбрать особый подход, актуальный именно для вас. Например, кожа, которая склонна к угревой сыпи, нуждается в специальных средствах. Такая декоративная косметика должна обладать подсушивающим, защитным и противовоспалительным воздействием. Обойтись исключительно тональными кремами и пудрами не удастся.

Но даже если кожа не проблемная, следует учитывать ее особенности. В данной статье мы расскажем, как правильно подобрать косметику и в чем ее особенности. Просмотреть ассортимент качественной продукции от ведущих брендов вы сможете в интернет-магазине «Бомонд». В ассортименте представлена популярная косметика от таких производителей, как Diego Dalla Palma, Guerlain, Pupa, Sensai, Max Factor и др. Качество товаров находится на высоком уровне, при этом стоимость установлена очень приемлемая.

Особенности выбора

При покупке косметических средств нужно подробно изучить информацию, указанную производителем на упаковке. Продукция должна соответствовать определенному типу кожи, которая бывает следующих видов:

сухая;

жирная;

нормальная;

комбинированная.

Еще при покупке учитывайте свой возраст. Продукция 25+ не подходит по составу для зрелой кожи. При использовании не будет наблюдаться нужный эффект. Обращайте особое внимание на срок годности. Если он подошел к концу, не только не будет ожидаемого результата, но средство может и навредить.

Виды косметики для лица

В продукции, позволяющей преобразить ваш облик, улучшить тон кожи, подчеркнуть глаза или сделать акцент на губах, нуждается любая женщина. Декоративная косметика бывает нескольких типов, среди которых можно выделить такие средства:

Тональный крем. Продукция бывает как с легкими текстурами, так и плотными. Еще выпускают тоналки кремовые и сухие, с матирующим эффектом и придающие слегка заметный загар. В качестве основы используются силиконовые масла, пигменты, увлажняющие компоненты. Некоторые производители добавляют салициловую кислоту, помогающую избавиться от высыпаний. Пудра. Она представляет собой смесь минеральных и органических компонентов. Данная косметика хорошо матирует кожный покров, убирая покраснения, а также защищая от пыли. Дополнительно пудра дает возможность фиксировать макияж. Различают косметическое средство нескольких видов: рассыпчатую, компактную (легкую или плотную), кремообразную, транспарентную. Иногда в состав добавляют мерцающие частички. Они отлично выделяются на коже, но только под определенным углом попадания лучей света. Румяна. Позволяют придать привлекательный румянец. Бывают нескольких видов: рассыпчатые, шариковые, жидкие, кремовые и гелевые. Отдельного внимания заслуживают компактные и запеченные румяна. Тени для век. Текстура бывает сухой или кремовой. Могут быть разного цвета. Встречаются матовые или с блестками. Карандаш для глаз. Это обводка, позволяющая создать привлекательные стрелки. Цвета могут отличаться. Тушь для ресниц. Бывает продукция для удлинения или добавления объема. Отличительной чертой являются формы кисточек для нанесения средства.

К выбору губной помады следует относиться с особой ответственностью, так как кожа губ очень нежная и чувствительная. Различают помады таких типов: увеличивающие объем, увлажняющие, придающие сияние, маскирующие и пр. Наносят средства кисточкой, спонжем или даже подушечкой пальца.

Источник: сайт bomond.ua