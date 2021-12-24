Как выбрать телевизор для просмотра футбола

Каждый год наполнен множеством интересных мировых футбольных событий. Для любителей данной игры очень важно наблюдать за матчем с эффектом присутствия. Hisense телевизоры - это не только стандартные варианты устройств, но и специализированные. Не каждый имеет возможность вживую присутствовать на игре, в таких случаях для просмотра матча можно подобрать устройство со специальными параметрами. Производитель Hisense представляет вашему вниманию большое разнообразие телевизоров, среди которых вы точно найдете подходящий вариант. Давайте разбираться, на что нужно обратить внимание при покупке.

Эффект присутствия: как это работает

Каждый год бренд Hisense представляет множество новинок, поэтому купить плазменный телевизор не составит проблем. Некоторые модели оснащены интеллектуальным процессором, который позволяет автоматически настраивать звук, изображение, яркость и множество других важных параметров. Ряд моделей имеют спортивный режим, который при просмотре матча делает движения игроков и мяча более четкими и динамичными. Функция TruMotion позволит разглядеть самые мелкие элементы. Именно поэтому у зрителя создается впечатление, что он смотрит игру вживую.

Что еще влияет на создание эффекта присутствия?

Разрешение

Чтобы выгодно купить телевизор, важно обратить внимание на данный параметр. Разрешение напрямую влияет на детализацию и качество. Выбор разрешения напрямую зависит от размеров диагонали и самого помещения. Среди огромного разнообразия телевизоров hisense, вы можете выбрать такие варианты разрешения:

HD; HD Ready; Full HD; 4К (3840х2160).

Расстояние до телевизора

Еще до покупки следует определиться, в какой комнате будет стоять устройство. Для просмотра матча лучше всего устанавливать устройство в гостиной или спальне. Если у вас нет такой возможности и вы решили установить телевизор на кухню, соответственно устройство будет негабаритным, так как расстояние до телевизора небольшое.

Размер экрана

Конечно портативный телевизор с большим экраном позволит максимально погрузиться в атмосферу. Но при выборе размера необходимо учесть площадь комнаты и как близко к экрану будет располагаться смотрящий. Если вы сидите на расстоянии 3 метров от телевизора с интернетом, диагональ должна быть в пределах 50 дюймов.

Качество звука

Чтобы решить какой телевизор купить, необходимо обратить внимание на еще один важный параметр - звук. Хороший саундбар позволит добавить особой атмосферы во время просмотра игры. Он обеспечивает дополнительную мощность, которая позволяет максимально четко проецировать звуки в комнату. Прежде чем купить телевизор с интернетом для футбола убедитесь, что он оснащен технологией Dolby Atmos. Она позволяет проецировать звук вокруг человека, создавая ощущение реального присутствия, а также добавляет особую глубину, если вы смотрите прямой эфир. Во время просмотра вы даже сможете уловить звук удара мяча, услышать болельщиков и множество других деталей.

4К

Как показывает статистика продажи телевизоров, устройства с разрешением 4К наиболее востребованы сегодня. Разработку Ultra HD в 2012 году представила японская компания. Новый формат получил разрешение в 3840х2160 точек, что составляет в общем 8 млн. пикселей. Качество картинки таких устройств невероятно улучшилось и вопросов какой телевизор выбрать уже точно не возникало.

Основные преимущества устройство с разрешением 4К:

120 кадров - частота развертки такого устройства. Это позволяет глазам не уставать, а картинка не зависает во время просмотра; невероятно высокая плотность пикселей позволяет создавать максимально детализированную картинку; картинка получается насыщенной и глубокой; светлые и темные участки экрана одинаково качественно передают картинку в целом.

Купить телевизор 4к можно на официальном сайте Hisense. Большой ассортимент моделей позволит без проблем подобрать нужное по размерам и другим параметрам устройства.

Размытие

Данный параметр не всегда указывается производителем, но учитывается при тестировании телевизора для кухни и любого другого помещения. При просмотре динамичных видов спорта, каким футбол и является, из-за ускорения действия картинка кажется размытой. Дело в том, что зрение человека работает таким образом - при быстрой смене картинки, все немного размывается. Устранить данный эффект размытия позволяет мощный процессор, где частота обновления кадров не меньше 120 Гр. Так пиксели быстрее изменяют свою яркость, позволяя устранить размытие. Если вы еще думаете какую купить плазму, выбирайте устройство с частотой обновления кадров не менее 120 Гр.

Угол обзора

Немаловажно перед тем как купить телевизор на кухню или в гостиную, обратить внимание на параметр угла обзора. Если вы любите собираться большими компаниями, данный параметр и покажет качество вашего устройства. Очень важно, чтобы независимо от угла просмотра, вы получали в итоге яркую и красивую картинку. Даже если вы хотите купить маленький телевизор, обратите внимание на данный параметр. В некоторых моделях телевизоров типа, пиксели расположены максимально близко друг к другу. Это оплачивает насыщенность цветов даже под углом 90 градусов.



Чтобы знать какой телевизор лучше купить, рекомендуем учесть описанные выше параметры. Правильно подобранное устройство прослужить вам не один год и будет радовать при просмотре футбола.