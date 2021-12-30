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Огляд новинок посадкової картоплі

Картопля – найпоширеніший овоч, широко відомий своєю універсальністю. Він незамінний у складі різноманітних страв – супів, гарнірів, салатів та снеків. І цілком справедливо картопля вважається другим хлібом.

Класифікація сортів картоплі

Фахівцями виведено величезну кількість сортів городнього бульбоплода, і їхня кількість зростає з кожним роком. При цьому всі існуючі сорти класифікуються за цілим рядом основних характеристик:

  • сорту картоплі. Існують сорти технічні, кормові та універсальні, що підходять для вживання;
  • періоду дозрівання;
  • характеристикам ґрунту для вирощування, це може бути пісок або глина;
  • параметрів урожайності;
  • стійкості до різноманітних хвороб;
  • стійкості до зовнішніх природних факторів;
  • товарного вигляду;
  • смаковим характеристикам;
  • період зберігання.

Огляд новинок посадкової картоплі

Усі показники дуже важливі під час вибору посівного матеріалу. Велика кількість сортів дозволяє городникам підібрати картоплю відповідно до клімату, видів ґрунту на ділянці. Досвідчені садівники можуть розраховувати рівень урожайності, визначитися з грамотним доглядом, щоб не завдати шкоди майбутнім результатам.

Нові сорти картоплі

Перед початком весняного сезону городніх робіт, ми обновили асортимент посадкової картоплі в нашому магазині VseRoste.

Ред Скарлет

Новий сорт картоплі відрізняється раннім дозріванням, дає досить високий урожай з великою кількістю бульб, що відрізняються відмінними смаковими характеристиками. Період появи сходів до зрілості становить приблизно 80 днів. Картопляні бульби середнього розміру або досить великі, м'якуш жовтий. Кількість крохмалю до 15%. Стійкий до різних хвороб, має гарну лежкість.

Сорая

Картопля столового сорту, період дозрівання бульб середній. Невеликі прямі кущі з білими квітами. Сорт рекомендований для приготування їжі та переробки. Бульби овальні, гладкі, дуже зручні для чищення або миття. Зміст крохмалю становить близько 13%. Легко переносить посуху, відмінно поводиться при зберіганні.

Огляд новинок посадкової картоплі

Галла

Сорт столовий, відноситься до середньоранніх. Період від сходу до врожаю становить близько 75 днів. Плоди подовжені, їх вага досягає 120 грамів. Шкірка гладка, жовта. Має відмінний смак, абсолютно не розварюється під час приготування, не втрачає свого кольору.

Отолія

Картопля столова, середньостигла. Плоди овальні з неглибокими вічками. Шкірка коренеплодів та їхня м'якоть жовтого кольору. Кількість крохмалю у бульбах до 16%. Відмінний смак, чудовий товарний вигляд та високий показник лежкості. Стійкий до багатьох захворювань.

Доната

Сорт середнього дозрівання. Коренеплоди овальні, мають гладку шкірку, при цьому м'якоть бульб світло-жовта. Рекомендується для смаження, оскільки кількість крохмалю у ньому сягає 19%. Не потребує особливого догляду, дуже смачна, дає високий урожай. Стійка до хвороб.

Огляд новинок посадкової картоплі

Санібель

Дуже рання картопля, відрізняється червоною шкіркою. Сорт високоврожайний, бульби середні та великі, м'якуш картоплі жовтий. Прекрасно поводиться в лежанні. Вміст крохмалю у коренеплодах до 14,5%. Період дозрівання становить приблизно 65 днів.

Рікарда

Картопля столових сортів, середньостигла. Кущ досить високий, бульби овальні з маленькими вічками. Плоди із червоною шкіркою, м'якоть білого кольору. Відмінні смакові характеристики, кількість крохмалю до 15,4%. Відмінний товарний вигляд, хороша лежкість, достатня стійкість до різних захворювань.

Тирас

Ранньостигла картопля, що характеризується стійкістю до посухи, може рости на будь-яких ґрунтах. Період вегетації становить до 80 діб. Коренеплоди овальні, шкірка гладка, рожевого кольору, внутрішня м'якоть біла. Чудовий смак, гарна лежкість. Бульби добре розварюються, тому не зовсім підходять для смаження, зате в інших стравах просто незамінні. Кількість крохмалю до 14,5%. Картопля невибаглива у догляді, стійка до хвороб.

Містерія

Сорт середньостиглої картоплі. Має овальні гладкі бульби, плодова м'якоть білого кольору. Кількість крохмалю у коренеплодах становить до 14,9%. Зручний для механізованого збору, добре поводиться при зберіганні, стійкий до багатьох захворювань.

Огляд новинок посадкової картоплі

Фотинія

Елітний сорт середньостиглої картоплі. Дає високий урожай, дуже гарний у лежанні. Плоди овальні, червоні, біла м'якоть. Коренеплоди мають відмінні смакові параметри. Наявність крохмалю у бульбах до 17%. Універсальний сорт, який не втрачає своїх якостей за будь-якої термічної обробки. Стійкий до найпоширеніших хвороб.

Житниця

Столова картопля, що належить до середньоранніх сортів. Повний період вегетації становить приблизно 94 дні. Бульби середнього розміру, шкірка червона гладка, м'якуш жовтий. Характеризується високою врожайністю. Кількість крохмалю становить до 15,9%. Зручний для механізованого складання, відмінно поводиться при зберіганні. Має опірність до багатьох хвороб.

Княгиня

Картопля середньостигла, відноситься до столових сортів. Дає багатий урожай, оскільки отриманий схрещуванням двох відомих сортів – Беллароза та Слов'янка. Плоди рожевого кольору, гладкі, м'якуш жовтий. Стійкий до всіх відомих хвороб.

Марфуша

Огляд новинок посадкової картоплі

Пізньостиглий сорт. Повний період розвитку становить до 120 днів. Бульби круглі, фіолетові, м'якоть коренеплодів також фіолетового кольору. Може лежати до врожаю. Дуже цікавий у приготуванні різноманітних страв та особливо салатів.

Родріго

Картопля вважається середньораннім сортом. Термін вегетації становить до 85 днів. Бульби довгі, гладкі, шкірка рожева чи малинова, м'якоть кремового кольору. Має прекрасний смак, наявність крохмалю в бульбах до 15,5%. Стійкий до будь-яких хвороб, чудово почувається у лежанні.

Алюетт

Ранньостигла столова картопля. Бульби червоного кольору із пружною жовтою м'якоттю. Наявність крохмалю до 16,7%. Рекомендований до смаження, запікання, варіння. Висока лежкість та стійкість до хвороб.

Який сорт смачніший – можна визначити самостійно методом спроб та помилок. У будь-якому випадку до вибору сортів необхідно підходити дуже відповідально. При посадці картоплю варто обробити протруйниками, які захистять бульби від шкідників та хвороб. Наприклад: Шедевр ProtectON, Тексіо Велум SBM, Селест Топ Syngenta, Максим Syngenta, Антихрущ Укравіт.

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