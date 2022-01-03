Таможенный брокер – гарантия быстрого таможенного оформления грузов

Для ввоза приобретенного или вывоза произведенного товара предприниматель должен «задекларировать» его на таможне. Если нет желания или времени заниматься оформлением, то можно воспользоваться услугами посредника – таможенный брокер в Киеве все сделает сам.

Кто такой таможенный брокер

Представитель представляет собой посредническую организацию, которая от имени и по поручению клиента занимается таможенным оформлением. Есть несколько условий для правомочности действий посредника.

Поручать растаможку товара в Киеве можно только организации, включенной в реестр таможенных брокеров. Он периодически обновляется сотрудниками таможни. Помимо этого, посредник должен иметь специальное свидетельство о включении его в реестр брокеров.

Главной задачей представителя является осуществлять определенные действия по оформлению товаров, транспорта по поручению клиента. Таможенный брокер в Киеве – это серьезная организация, контролируемая со стороны государства и несущая ответственность перед своими клиентами.

Компания M-GROUP оказывает широкий спектр услуг. Среди основных следующее:

декларирование товаров и транспорта;

подготовка и подача на таможню необходимых документов;

расчет и оплата пошлин;

полная юридическая поддержка и сопровождение;

разрешение конфликтных ситуаций.

Сотрудничество между клиентом и посредником начинается с момента заключения между ними письменного договора на оказание услуг.

Чем именно делает брокер ?

Представитель занимается абсолютно всеми операциями связанными с растаможкой.

В случае необходимости он обеспечивает физический досмотр груза. К примеру, продукты питания, сельскохозяйственная продукция, особые грузы нуждаются в обязательном досмотре. Специалист также позаботится о том, чтобы своевременно были предоставлены дополнительные документы на такого рода грузы, ведь они подтверждают разрешение на транспортировку за границу.

Представитель заполняет сопроводительные документы, учитывая страну происхождения и тип груза. Поскольку специалисты постоянно сталкиваются с такой обязанностью и дотошны, когда дело касается законов, то оформление документации выполняется точно и быстро.

Очень важно классифицировать транспортируемый груз соответственно товарной номенклатуре. В зависимости от кода ТН ВЭД выплачивается пошлина. Ключевой задачей представителя является определение этого кода, чтобы клиент не понес излишние траты.

Одной из дополнительных услуг представителя является консультирование заказчика по любым вопросам, относящимся к оформлению товара. Даже если вы сами занимаетесь этим, может потребоваться грамотная консультация специалистов по поводу документов, получения разрешений, расчета и оплаты таможенных пошлин. Экспертное мнение расставит все по своим местам, посредник подскажет, как ускорить процедуру, как выполнить задачу без лишних хлопот.

Ответственный таможенный брокер в Киеве сэкономит массу времени и денег своего клиента. Компетентный специалист – незаменимый помощник, когда дело касается ведения внешнеэкономической деятельности. Источник https://tamognia-prosto.com.ua/