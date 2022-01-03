Основные технические параметры фрезерных станков

Профессиональное оборудование является важнейшей составляющей любого производственного процесса. Особенно это касается фрезерных станков, использующихся для изготовления целого ряда деталей и прочих изделий.

Стремительное развитие современных технологий не обошло и производственное оборудование, которое стало более эффективным и продуктивным. Именно поэтому купить фрезерные обрабатывающие центры – разумное решение для тех бизнесменов, которые нацелены на усовершенствование, оптимизацию и развитие собственного дела.

Ключевые особенности современных фрезерных центров

Одной из главных “фишек” фрезерных обрабатывающих цетров является наличие ЧПУ, следовательно, все производственные процессы автоматизированы и выполняются с помощью специального программного обеспечения. Это позволяет минимизировать расходы, исключить всевозможные ошибки и снизить количество брака.

Стоит также отметить и такие особенности фрезерных центров:

Во-первых, оборудование имеет простой и интуитивно понятный блок управление;

Во-вторых, для работы с фрезерным станком требуется только один специалист;

В-третьих, фрезерные центры можно использовать для изготовления деталей с разных материалов – не только с металла, но и разнообразных пластиков и сплавов;

В-четвертых, оборудование имеет достаточно широкий функционал, в частности станки способны сверлить, осуществлять обработку криволинейных поверхностей, нарезать резьбу и т.д.;

В-пятых, отличаются высокой точностью выполнения поставленных задач.

Помимо этого, стоит также отметить, что фрезерные обрабатывающие центры имеет разный функционал и технические параметры, включая размер стола и тип корпуса, ход по осям и присутствие дополнительных осей, инструментов, количество оборотов шпинделя и т.п.

Где приобрести фрезерные центры с ЧПУ выгодно

Одним из ведущих игроков на рынке фрезерного оборудования является компания SMEC (перейти на сайт: https://smec.com.ua/ru/), предлагающая высокоточные станки от известного и авторитетного корейского производителя.

Фрезерные центры SMEC отличаются высочайшим качеством выполнения, передовыми технологиями, длительными эксплуатационными свойствами, имеют официальную гарантию от производителя.

Покупка оборудования фирмы SMEC – это залог стремительного развития, оптимизация и повышения производства и эффективности вашего предприятия.