Стоит ли шить юбку из сетки: плюсы и особенности материала

Уже не так много времени осталось до выпускных. Каждой девушке хотелось бы выглядеть на таком мероприятии элегантно и произвести хорошее впечатление. Для этого стоит сделать одежду из качественных материалов. К примеру, отличным решением будет ткань сетка для юбки, имеющая много преимуществ. Делают такую ткань ручным или машинным методом, в процессе изготовления перекручиваются нити утка и основы.

Материал появился много лет назад, когда-то его делали вручную и вовсе не для одежды. Сегодня сетка выглядит несколько иначе и применяется очень широко.

Состав и характеристики

Чаще всего делают этот материал из полиэстера, но могут применяться также вискоза, эластан. Найти ткань сетку можно в интернет-магазине компании «АТЛАС». Материал обладает рядом свойств:

хорошая воздухопроницаемость;

высокая эластичность;

все ячейки одного размера;

гигроскопичность низкая;

прочность на разрыв, повредить такую ткань довольно сложно;

долговечность, можно пользоваться долго, привлекательности и свойств материал не утратит.

Также материал не мнется и отлично держит форму, обладает красивым внешним видом, благодаря обилию дизайнов и расцветок будет несложно отыскать подходящий вариант для пошива юбки.

Какие бывают виды сетки

Очень популярный вариант сетки – фатин. Он весьма плотный, отлично сохраняет форму, применяется для пошива платьев и другой одежды. Сетка бывает жесткой, мягкой, эластичной.

Как стирать и гладить

Мягкую сетку рекомендуется стирать вручную, с использованием деликатных моющих средств. Загрязнения очень легко отмываются с сетки, серьезных усилий прилагать не потребуется. После стирки такую ткань не отжимают, просто позвольте воде стечь естественным образом. Ткань высохнет быстро, для этого расправьте ее на сушилке. Хороший вариант для ускорения процесса – вынести ее на свежий воздух.

Так как сетка не мнется, ее практически нет необходимости гладить. Если вы хранили ее неправильно, появились заломы, подойдет обработка паром. Когда будете отпаривать изделие, закрепите его вертикально. Пользуйтесь одеждой правильно, придерживайтесь указанных рекомендаций, тогда она прослужит вам долго.

Вещи из сетки подходят для различных торжеств, но можно использовать их и повседневно. Наряды из нее выглядят романтично и женственно. К ткани могут быть прикреплены пайетки или кружевные аппликации, идеально дополняющие образ.